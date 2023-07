Beëdiging notaris Gosselaar

WILLEMSTAD – De heer André Gosselaar is onlangs beëdigd tot notaris door de president van

het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, de heer Mauritsz de Kort. Dit bijzondere moment vond

plaats in het gezelschap van de minister van Justitie van Curaçao, Shalten Hato, en werd

bijgewoond door familieleden, vrienden en kennissen.

Gosselaar, geboren op Curaçao, heeft de afgelopen jaren als kandidaat-notaris gewerkt. In 2019

maakte hij de overstap naar Bonaire, maar na 3,5 jaar besloot hij terug te keren naar Curaçao. Hij

heeft notarieel recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is een oud-student

van het Peter Stuyvesant College, thans Kolegio Alejandro Paula.

