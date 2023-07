KOMUNIKADO DI PRENSA 355/2023.

27 yüli 2023.

Kaso di tiramentu.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djaweps 27 di yüli 2023 alrededor di 12.24’or, Sentral di Polis a dirigí un unidat di warda di

polis di Rio Canario den área di Zuiderzeestraat pa un kaso di tiramentu.

Na yegada di e unidat, el a bin topa un hòmber ku a konta polis ku despues di un problema

bieu ku un bisiña, esaki lo a lòs tiru riba dje ku afortunadamente no a alkansé.

For di investigashon preliminar ku polis a realisá na e sítio, a resultá ku e bisiñanan aki

tabatin un problema ku otro for di mart último. Na e sítio, no a bin enkontrá ku e hòmber

sospechoso.

Despues di un ratu e sospechoso a regresá bèk na e sítio i mesora a hasi detenshon di e

hòmber D.P.L. di 36 aña di edat nase na Kòrsou.

A presentá e sospechoso dilanti di un fiskal ouksiliar ku a ordená su enkarselamentu

pendiente di mas investigashon.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket