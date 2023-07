Bestuur nobo FAC Fundashon Autosport Curaçao

Pa medio di e komunikado di prensa aki Fundashon Autosport Curaçao

ke partisipá lo siguiente:

Despues di un temporada di evaluashon i mirando e inportansia pa garantisá e

kontinuashon di e deporte di outo i motorsaikel na Kòrsou, a yega na e

desishon ku e direktiva den su totalidat di Fundshonan Autosport Curaçao

konsistiendo di:

– Sr. Dito de Kort

– Sr. Gerrit Van Giffen

– Sr. Anthony Cyntje

– Sr. Eddie de Kort

– Sr. Frank Brandao

a tuma retiro i ku entrante 19 di yüli 2023 a apuntá e direktiva nobo di

Fundashon Autosport Curaçao, den e personanan di:

– Sr. Davidson Meyer

– Sr. Ingemar Meyer

– Sr. Glennroy Meyer

Alaves direktiva nobo ta gradsi e direktiva saliente, pa nan vishon pionero i pa e

trabou inkansabel desplegá durante 34 aña. Nan ta primintí ku nan lo sigui

duna nan kontribushon na e deporte di outo i motorsaikel, ku e kompromiso pa

promové e deporte aki na e miho manera den nan alkanse.

Ayera FAC a tuma nota via Facebook, di e karta ku e Minister di VVRP lo a

manda pa FAC dia 4 di Yüli 2023. FAC no a risibí e karta aki nunka ofisialmente.

FAC ta lamentá e informashon nan robes ku a sali riba Facebook i den prensa i

tambe e forma ku ela sali. FAC ta kere ku e informashon ku a sali mester ta basá

riba un malkomprondementu òf en todo kaso e Minister di VVRP no a wòrdu

bon informá.

FAC no a traspasá tereno. FAC semper a kumpli ku e kondishon nan di e

erfpacht. FAC tin e deseo pa sinta na mesa ku e Minister di VVRP mas pronto

posibel pa asina duna klaridat.

E interés di FAC ta pa garantisá e kontinuashon i desaroyo di e deporte di outo i

motorsaikel en general. FAC tin plan nan grandi pa futuro pa diferente disiplina

di deporte di outo i motorsaikel. FAC lo ke kompartí tur su plan nan i

pensamentunan ku e Minister di VVRP i traha huntu ku Gobierno i otro

gruponan di deporte di outo i motorsaikel pa asina forma un unión.

