Dunadó di trabou mester balorá su trahadónan.

Na Kòrsou a bira normal ku pa un trahadó su salario subi, ta gobièrnu mester subi esaki. Un grupo grandi di dunadó di trabou no ta klá pa bai paga e trahadónan mas ku esaki i pió ahinda dunanan benefisionan sekudario ku no ta pará den lèi, manera Bono di vakashon, Bono di fin di aña, penshun di behes, kapasitashon i otro benefisionan. Tin trahadónan ku ta dura 20/30 aña ta traha pa mesun empresa sin nunka haña un gratifikashon of subida di salario.

Ta importante pa e dunadónan di trabou aki komprondé ku e trahadónan aki ta trahadonan aki ta e aktivo di mas balor di su kompania i ku sin nan e peso pa nan komo dunadó di trabou, ta bira hopi mas grandi.

Un gran kantidat di nos poblashon ta drai riba solamente e salario minímo aki i tin be nan tin ku traha oranan eksaherá for di mahinta te anochi ku 3 ora di pousa di manera ku e trahadónan aki no tin ni sikiera bida i menos tempu ku nan por hasi algu èkstra pa pone serka di e sueldo mínimo ku nan ta kobrando.

Nos di Partido Man/Pin ta haña importante pa dunadónan di trabou kuminsa balorá nan trahadónan mas i wak tòg kon pa hasi bida di nan trahadónan mas agradabel i krea una esfera di trabou ku ta empoderá i krea trahadónan emprendedor.

