Xander Bogaerts na Kòrsou pa Curaçao Baseball Week 2024

WILLEMSTAD, 28 di desèmber 2023 – Ku gran orguyo organisashon di Curaçao Baseball Week (CBW) ta anunsiá partisipashon di Xander Bogaerts pa promé bia. E pelotero superstar di isla ruman Aruba lo ta na Kòrsou pa kompartí su konosementu di beisbòl. Di e forma aki CBW ta kumpli ku su meta di trese leyendanan den beisbòl serka di nos muchanan na Kòrsou. Curaçao Baseball Week ta tuma lugá dianan 2 pa 6 di yanüari 2024 na diferente lokalidat rònt Kòrsou. Inskripshon ta habrí ainda pues no tarda pa registrá sea bo ta un coach, mucha hungadó di beisbòl òf umpire.

E mucha di San Nicolas, Xander Bogaerts, ta un tremendo pelotero ku semper a karga nòmber di Aruba na altu. Komo di 5 Arubiano ku a yega Liga Grandi di Beisbòl, Bogaerts a forma parti di e tim di Boston Red Sox ku na dos okashon (2013 i 2018) a gana World Series. Parti di su logronan den Major League Baseball ta 5 biaha ganadó di Silver Slugger Award. Aña pasá Bogaerts a logra su di 5 Silver Slugger Award ku un karera ekstraordinario komo shortstop. Aparte di esaki na 2019 Bogaerts a keda skohé pa forma parti di MLB First Team. Na 4 okashon Bogaerts a forma parti di e All-Star Game (2016, 2019, 2021 i 2022).

Aña pasá Bogaerts a bai di akuerdo pa firma un kontrakt multimionario ku e ekipo di San Diego Padres. Tim den kua nos Jurickson Profar tambe a militá i topa Bogaerts durante e temporada tras di lomba. Den pasado Bogaerts a uni su mes na tim di Reino pa representá nos paisnan den Reino Hulandes na tres Klásiko Mundial di Beisbòl (World Baseball Classic) na añanan 2013, 2017 i 2023. Kampion Mundial di IBAF 2011 ku tim di Reino tambe ta pardi di e logronan.

Komo highlight di Curaçao Baseball Week ta bai organisá un grandioso Home Run Derby dia 5 di yanüari 2024. E evento ta tuma lugá na Bam Bam Tech Sports Zone i entrada ta kosta solamente 10 florin. Marka e fecha pa bo no pèrdè e Home Run Derby aki!

Bo ta coach, mucha ku ta hunga beisbòl den tim òf bo ta umpire? Ata bo chèns pa bo registrá i partisipá na un evento ku sigur ta bai engrandesé bo konosementu i abilidatnan den beisbòl. Pa mas informashon tokante CBW, registrashon i e programa por bishitá www.curacaobaseballweek.com , yama òf kontaktá nos via Whatsapp + 5999 5254699 òf skèn e QR code pa registrá.

ENGLISH

Xander Bogaerts in Curaçao for Curaçao Baseball Week 2024

WILLEMSTAD, 28 December 2023 – Curaçao Baseball Week (CBW)’s organization proudly announces that Xander Bogaerts will participate for the first time. Baseball’s superstar from our sister island, Aruba, will be in Curaçao to share his baseball expertise. This way, CBW fulfills its goal of bringing legends in baseball closer to our children in Curaçao. Curaçao Baseball Week will take place from January 2nd to 6th, 2024, at various locations around Curaçao. Registration is still open, so feel free to sign up whether you are a coach, a baseball player, or an umpire.

San Nicolas native, Xander Bogaerts, is an outstanding baseball player who has always carried Aruba’s name high. As one of the five Arubans to reach Major League Baseball, Bogaerts has been a part of the Boston Red Sox team and won the World Series twice (in 2013 and 2018). His achievements in Major League Baseball include winning the Silver Slugger Award five times. Last year, Bogaerts achieved his fifth Silver Slugger Award, showcasing an extraordinary career as a shortstop. In addition to this, in 2019, Bogaerts was selected to be part of the MLB First Team. He has participated in the All-Star Game on four occasions (in 2016, 2019, 2021, and 2022).

Last year, Bogaerts signed a multimillion-dollar contract with the San Diego Padres. He crossed paths during the 2023 MLB season with Curaçao’s own Jurickson Profar, who also played for the same team. In the past, Bogaerts joined the Kingdom team to represent our countries in the Kingdom of the Netherlands during three World Baseball Classics in the years 2013, 2017, and 2023. He was also part of the IBAF World Champion team in 2011.

As a highlight of Curaçao Baseball Week, there will be a spectacular Home Run Derby on January 5, 2024. This event will take place at Bam Bam Tech Sports Zone, and the entrance fee is only 10 guilders. Save the date so you don’t miss this Home Run Derby!

Are you a coach, a baseball player, or an umpire? This is your chance to register and participate in an event that will surely enhance your knowledge and skills in baseball. For more information about CBW, registration, and the program, visit www.curacaobaseballweek.com , call or contact us via WhatsApp at +5999 5254699 or scan the QR code to register.

NEDERLANDS

Xander Bogaerts op Curaçao voor Curaçao Baseball Week 2024

WILLEMSTAD, 28 december 2023 – De organisatie van Curaçao Baseball Week (CBW) kondigt met trots aan dat Xander Bogaerts voor de eerste keer zal deelnemen. De superster van het honkbal afkomstig uit ons zustereiland Aruba, zal naar Curaçao komen om zijn expertise in het honkbal te delen. Op deze manier vervult CBW haar doel om honkballegendes dichter bij onze kinderen op Curaçao te brengen. Curaçao Baseball Week vindt plaats van 2 tot 6 januari 2024 op verschillende locaties in Curaçao. Registratie is nog mogelijk, dus meld je snel aan, of je een coach, een honkbalspeler of een umpire bent.

Xander Bogaerts komt uit San Nicolas en is een uitstekende honkbalspeler die altijd de naam van Aruba hoog heeft gehouden. Als één van de vijf Arubanen die Major League Baseball hebben bereikt, maakte Bogaerts deel uit van de Boston Red Sox en won hij tweemaal de World Series (in 2013 en 2018). Zijn prestaties in Major League Baseball omvatten vijf keer het winnen van de Silver Slugger Award. Vorig jaar behaalde Bogaerts zijn vijfde Silver Slugger Award, wat zijn buitengewone carrière als korte stop samenvat. Daarnaast werd Bogaerts in 2019 geselecteerd om deel uit te maken van het MLB First Team. Hij heeft vier keer deelgenomen aan de All-Star Game (in 2016, 2019, 2021 en 2022).

Vorig jaar tekende Bogaerts een miljoenencontract met de San Diego Padres. Hij kwam tijdens het MLB-seizoen van 2023 Jurickson Profar tegen, die ook voor hetzelfde team speelde. In het verleden sloot Bogaerts zich aan bij het Koninkrijksteam om onze landen te vertegenwoordigen tijdens drie World Baseball Classics in de jaren 2013, 2017 en 2023. Hij maakte ook deel uit van het IBAF Wereldkampioensteam in 2011.

Als hoogtepunt van Curaçao Baseball Week zal er op 5 januari 2024 een spectaculaire Home Run Derby plaatsvinden. Dit evenement vindt plaats bij Bam Bam Tech Sports Zone, en de toegangsprijs is slechts 10 gulden. Noteer de datum zodat je deze Home Run Derby niet mist!

Ben je een coach, een honkbalspeler of een scheidsrechter? Dit is jouw kans om je te registreren en deel te nemen aan een evenement dat zeker je kennis en vaardigheden in het honkbal zal verbeteren. Voor meer informatie over CBW, aanmelding en het programma, bezoek www.curacaobaseballweek.com , bel of neem contact met ons op via WhatsApp +5999 5254699 of scan de QR-code om aan te melden.

