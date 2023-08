28 aanhoudingen tijdens Zomercarnaval

Vrijdagavond

Vrijdagavond vond de traditionele battle of the drums en de lighting parade plaats. Tijdens dit evenement vond één aanhouding plaats. Een man klom over de hekken en viel iemand van de beveiliging lastig en sloeg deze beveiliger. Daarop is de man aangehouden.

Schiet- en steekincidenten

Zaterdag begon het Zomercarnaval redelijk rustig. In de middag werd het wat drukker. Om 17.15 uur werd op de Coolsingel door een man een schot gelost. Niemand raakte hierbij gewond. Om 20.45 uur vond een tweede schietincident plaats op de Van Oldebarneveltplaats, nabij de Coolsingel. Eén van hen werd door de politie neergeschoten, nadat de man even daarvoor zelf op een persoon had geschoten. Zowel de verdachte als het slachtoffer raakte gewond. Er zijn drie personen aangehouden, onder wie het slachtoffer en de schutter. Het gaat om een 21-jarige man uit Gulpen, een 42-jarige man uit Leeuwarden en 26-jarige man uit de Nederlandse Antillen. Bij het incident is een vuurwapen gevonden. Deze is in beslag genomen.

Later op de avond, rond 22.45 uur, vond op de Witte de Withstraat een steekincident plaats. Daarbij raakte een 29-jarige man gewond. Het is onduidelijk of dit incident iets te maken heeft met het Zomercarnaval.

Wapens

Tijdens het Zomercarnaval zijn in totaal twee wapens in beslag genomen; het eerder benoemde vuurwapen en een mes. Dit mes is in beslag genomen toen agenten rond 17.00 uur bij een melding van een vechtpartij in de buurt van de Koopgoot. Toen agenten de betrokkenen van de vechtpartij fouilleerden werd bij één van hen een mes op zak gevonden. Deze 15-jarige Rotterdammer is aangehouden.

Aanhoudingen

De overige aanhoudingen waren vooral voor openbare dronkenschap of het niet voldoen aan de Wet ID.