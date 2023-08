Steekincident in Amsterdam-West: één dode en één zwaargewonde

Amsterdam – UPDATE: Uit onderzoek is gebleken dat het zwaargewonde slachtoffer – een man van 29 – en de aangehouden verdachte beide woonachtig zijn in verschillende, aangrenzende woningen in dezelfde portiek. De recherche doet onderzoek naar de aanleiding van deze trieste gebeurtenis en kijkt in hoeverre er sprake was van een mogelijke voorgeschiedenis tussen de betrokken personen. Rond 08.45 uur heeft op de Robert Scottstraat in Amsterdam-West een dodelijk steekincident plaatsgevonden, waarbij twee personen ernstig zijn verwond. Eén slachtoffer is aan zijn verwondingen komen te overlijden. Zijn identiteit is tot op heden nog niet vastgesteld. Het andere slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Een verdachte, een man van 36 jaar uit Amsterdam, is buiten op straat aangehouden.