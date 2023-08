Notisia di polis di djabièrnè 4 di ougùstùs te ku djaluna 7 di ougùstùs 2023 / Politieberichten van vrijdag 4 augustus tot en met maandag 7 augustus 2023

Notisia di polis di djabièrnè 4 di ougùstùs te ku djaluna 7 di ougùstùs 2023

Detenshon pa manehá bou di influensia

Den oranan di mardugá riba djadumingu 6 di ougùstùs a detené un hòmber di inisial J.W.M.E. di 40 aña di edat riba Kaya Nikiboko Nort pa manehá bou di influensia di alkohòl. Un patruya a para e sospechoso pa motibu ku e tabata kore zeilu riba kaminda. Durante e kòntròl rutinario, e shofùr no por a mustra un reibeweis bálido. Por a konkluí tambe ku e sospechoso tabata probablemente bou di influensia di alkohòl motibu pa kua a hasi un tèst di supla kuné. En konekshon ku resultado di e tèst di supla, a detené.

Alrededor di 10 or di anochi riba djabièrnè 4 di ougùstùs, a detené un hòmber di inisial A.W.C.W. di 55 aña di edat na un snèk situá na Kaya Gristèlchi en konekshon ku menasa ku un arma i pa manehá bou di influensia di alkohòl. E sospechoso a dal den un outo ku tabata stashoná na momentu ku e tabata trata na bandoná e sitio. Na momentu ku doño di e outo ku el a dal a bai atendé kuné riba e situashon, e sospechoso a menasá e hòmber ku un kuchú.

Bringamentu ta kaba ku detenshon

Den oranan di anochi riba djasabra 5 di ougùstùs, un bringamentu a tuma lugá na un establesimentu di hóreka situá na Kaya Papa Cornes. Dos hòmber a ataká tres otro hòmber. A maltratá dos di e hòmbernan ataká, ku un arma. Despues e sospechosonan a destruí algun parti di e outo di un di e víktimanan i a kore bai. Ambulans a transportá e víktimanan pa hòspital pa tratamentu médiko. Mas lat durante e anochi, e dos sospechosonan a bin entregá nan mes na warda di polis. A detené e hòmber di inisial J.F.A.C. di 22 aña di edat pa menasa, maltrato, maltrato ku un arma i destrukshon. A detené tambe un hòmber di inisial J.R.B.T. pa violensia públiko, maltrato ku un arma, menasa i destrukshon. Ta investigando e kaso.

Buriku ta kousa aksidente

Riba djasabra 5 di ougùstùs, alrededor di 8.30 or di anochi, un aksidente a tuma lugá riba Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. E shofùr di e outo a deklará ku un buriku a okashoná e aksidente. Ambulans a transportá e pasahero pa hòspital pa tratamentu médiko.

Detenshon pa stroba órden públiko

Riba djasabra 5 di ougùstùs a detené un hòmber di inisial R.R.S. di 31 aña di edat durante un evenementu riba Kaya J.N.E. Craane pa stroba órden públiko i pa buracheria públiko. E sospechoso tabata bou di influensia di alkohòl, tabata molestoso i a kuminsá komportá di forma agresivo. Pa e motibu aki a detené. Durante su detenshon, el a ofendé e agentenan polisial.

Durante ku tabata transportá e sospechoso aki, un hòmber a purba entrevistá e sospechoso ku un telefòn. A duna e hòmber òrdu pa hala den banda pa motibu ku e tabata opstakulisá transporte di e sospechoso. E no a duna oido na esaki i a sigui ku e entrevista. A bolbe dun’é òrdu pa stòp ku esaki i a dun’é un stot leve. Aki e hòmber a bini dirigí riba e agente i a kuminsá komportá di forma agresivo. Aki e agente a push’é ku mas forsa pa kual motibu e hòmber a kai. Algun ratu despues a detené e hòmber di inisial A.N.J. di 53 aña di edat pa no duna oido na órden di polis.

‘Hit & Run’

Den oranan di mainta riba djasabra 5 di ougùstùs, un ‘Hit & Run’ a tuma lugá riba Kaya Monseigneur Nieuwindt. Un outo ku tabata bandoná un sitio di stashoná outo di un supermerkado, a dal den un otro outo ku tabata drenta e sitio di stashoná outo i a sigui kore bai. E outo a haña daño na su bahul.

Bo ta víktima di un kaso di ‘Hit & Run’? Purba identifiká plachi di number di e vehíkulo, e tipo di vehíkulo, koló di vehíkulo i e posibel shofùr. Mèldu esaki mesora na polis.

E persona ku a kometé e akto aki i kore bai, tin 3 ora pa mèldu su mes na warda di polis. Si dentro di 3 ora e no mèldu, e víktima por entregá keho pa violashon di artíkulo 31 di e buki di ‘Wegensverkeersverordening Bonaire’. E ora ei, polis ta kuminsá ku un investigashon ku por yega na konsekuensianan penal.

Bo a mira algu òf bo tin mas informashon tokante e ‘Hit & Run’ aki? E ora ei tuma kontakto ku polis via 715 8000, 911 òf via e liña di tep anónimo 9310.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 4 augustus tot en met maandag 7 augustus 2023

Aanhoudingen rijden onder invloed

In de nachtelijke uren op zondag 6 augustus werd een 40-jarige man met initialen J.W.M.E. op de Kaya Nikiboko Noord aangehouden wegens het rijden onder invloed van alcohol. De verdachte werd door een patrouille gestopt doordat hij slingerend over de weg reed. Tijdens de routine controle kon de bestuurder geen geldig rijbewijs tonen. Er kon ook geconcludeerd worden dat hij vermoedelijk onder invloed van alcohol was waardoor er een blaastest werd uitgevoerd. Naar aanleiding van het resultaat van de blaastest werd hij aangehouden.

Op vrijdag 4 augustus, rond 22:00 uur werd een 55-jarige man met initialen A.W.C.W. bij een ‘snèk’ aan de Kaya Gristelchi aangehouden wegens bedreiging met een wapen en voor het rijden onder invloed van alcohol. de verdachte reed een geparkeerde auto aan toen hij probeerde weg te rijden. Toen de eigenaar van de aangereden auto hem hierop aansprak bedreigde de verdachte de man met een mes.

Vechtpartij eindigt in aanhouding

In de avonduren op zaterdag 5 augustus vond een vechtpartij plaats bij een ‘snèk’ aan de Kaya Papa Cornes. Twee mannen hadden drie ander mannen aangevallen. Twee van de aangevallen mannen werden ook met een wapen mishandeld. Hierna vernielden de verdachten enkele delen van de auto van één van slachtoffers en renden weg. De twee slachtoffers werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Later in de avond kwamen de twee verdachten zichzelf aangeven bij het politiebureau. Het betreft een 22-jarige man met initialen J.F.A.C., die werd aangehouden voor bedreiging, mishandeling met een wapen en vernieling en een 27-jarige man met initialen J.R.B.T. die werd aangehouden voor openbare geweldpleging, mishandeling met een wapen, bedreiging en vernieling. De zaak wordt onderzocht.

Ezel veroorzaakt aanrijding

Op zaterdag 5 augustus, rond 20:30 uur, vond een aanrijding plaats op de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. De bestuurder van de auto verklaarde dat een ezel de veroorzaker van de aanrijding was geweest. De medepassagier werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Aanhouding verstoren openbare orde

Op zaterdag 5 augustus tijdens een evenement, werd een 31-jarige man met initialen R.R.S. aangehouden voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap op de Kaya J.N.E. Craane. De verdachte was onder invloed van alcohol, deed lastig en begon agressief gedrag te vertonen. Hierop werd hij aangehouden. Tijdens zijn aanhouding uitte hij zich ook beledigend tegenover de agenten.

Tijdens het transporteren van deze verdachte probeerde een man de verdachte te interviewen met een telefoon. De man werd gevorderd opzij te gaan omdat hij het transport van de verdachte belemmerde. Hij gaf hieraan geen gehoor en ging door met het interview. Hij werd nogmaals gevorderd om hiermee te stoppen waarbij hij licht werd geduwd. Hierop ging de man gericht op de agent af waarbij hij agressief gedrag vertoonde. Hierop gaf de agent een harde duw waardoor de man viel. Iets later werd de 58-jarige man met initialen A.N.J. aangehouden voor het niet voldoen aan een vordering van de politie.

Hit & Run

In de ochtenduren op zaterdag 5 augustus vond een ‘Hit & Run’ plaats aan de Kaya Monseigneur Nieuwindt. Een auto die een parkeerplaats van een supermarkt opreed werd door een auto die van de parkeerplaats afreed aangereden, waarna de auto doorreed. De aangereden auto liep schade op aan de achterbak.

Ben je slachtoffer van een ‘hit & run’? Probeer het kenteken van het voertuig, het soort voertuig, de kleur van het voertuig en de mogelijke bestuurder te identificeren. Meld dit onmiddellijk bij de politie.

De persoon die deze daad heeft pleegt en wegrijdt, heeft 3 uur de tijd om zichzelf te melden bij het politiebureau. Als de dader zich niet binnen 3 uur meldt, kan het slachtoffer aangifte doen wegens overtreding van artikel 31 van de Wegensverkeersverordening Bonaire. Op dat moment start de politie een onderzoek dat kan leiden tot strafrechtelijke gevolgen.

Mocht je iets hebben gezien of weet je meer over deze ‘hit & run’? Neem dan contact op met de politie via 715 8000, 911 of via de anonieme tip lijn 9310.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

