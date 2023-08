Apresiabel miembronan di prensa,

For di ayera ta sirkulando un foto riba medionan sosial di un hóben ku supuestamente lo ta pèrdí na Boneiru. Kuerpo Polisial Hulanda Karibense tambe a tuma nota di e pòst riba ‘facebook’ i via ‘whatsapp’. KPCN ta enfatisá ku no a drenta ningun notifikashon (melding) di un supuesto persona pèrdí, pues e informashon aki no ta di KPCN i e no ta kuadra ku bèrdat.

