Notisia di polis di djaluna 7 di ougùstùs te ku djabièrnè 11 di ougùstùs 2023 / Politieberichten van maandag 7 augustus tot en met vrijdag 11 augustus 2023

Notisia di polis di djaluna 7 di ougùstùs te ku djabièrnè 11 di ougùstùs 2023

‘Fake news’

For di djárason 9 di ougùstùs ta sirkulando un potrèt ku informashon riba medionan sosial di un hóben ku supuestamente lo ta pèrdí na Boneiru. Kuerpo Polisial Hulanda Karibense tambe a tuma nota di e pòst riba ‘facebook’ i via ‘WhatsApp’. KPCN ta enfatisá ku no a drenta ningun notifikashon (melding) di un supuesto persona pèrdí, pues e informashon aki no ta di KPCN i e no ta kuadra ku bèrdat. E mensahe aki a keda kompartí rònt i tin tur indikashon ku ta trata aki di un ‘fake news’.

‘Hit & Run’

Riba djaweps 10 di ougùstùs, banda di 2.30 or di mardugá, un ‘Hit & Run’ a tuma lugá riba Kaya Libertador Simon Bolivar. Un outo ku a sali for di e sitio di stashoná outo di Jong Bonaire i lora banda robes den direkshon prohibí, a dal den un outo ku a sali for di Kaya Hermandad i lora na banda drechi pa subi Kaya Libertador Simon Bolivar. E shofùr di e outo ku a okashoná e aksidente, a sigui kore bai. Ta investigando e kaso.

Bo ta víktima di un kaso di ‘Hit & Run’? Purba identifiká plachi di number di e vehíkulo, e tipo di vehíkulo, koló di vehíkulo i e posibel shofùr. Mèldu esaki mesora na polis. E persona ku a kometé e akto aki i kore bai, tin 3 ora pa mèldu su mes na warda di polis. Si dentro di 3 ora e no mèldu, e víktima por entregá keho pa violashon di artíkulo 31 di e buki di ‘Wegensverkeersverordening Bonaire’. E ora ei, polis ta kuminsá ku un investigashon ku por yega na konsekuensianan penal.

Bo a mira algu òf bo tin mas informashon tokante e ‘Hit & Run’ aki? E ora ei tuma kontakto ku polis via 715 8000, 911 òf via e liña di tep anónimo 9310.

Kòntròl di tráfiko planiá

Den oranan lat di atardi riba djárason 9 di ougùstùs a tene un kòntròl di tráfiko planiá riba Kaminda Djabou. E kòntròl tabata dirigí riba kore ku un plachi di number na e bùmper dilanti di un outo. Aki un total di 13 shofùr a haña un prosèsferbal pa motibu ku nan no tabatin e plachi di number pegá dilanti riba e outo i no tabatin esaki huntu ku nan. E shofùrnan ku si tabatin e plachi di number huntu ku nan, a pega esaki ku tairèp parti dilanti di e outo.

Detenshon

Riba djamars 8 di ougùstùs a detené un hòmber di inisial J.A.J. di 26 aña di edat pa maltrato. Riba 29 di yüli, e sospechoso tabata den diskushon ku un otro hòmber. Na momentu ku e víktima tabata bandoná e sitio, e sospechoso a push’é for di un baiskel di kua el a kai i resultá heridá. Investigashon den e kaso ta andando.

Aksidente ku skuter

Riba djamars 8 di ougùstùs, alrededor di 1 or di mèrdia, un aksidente ku un skuter a tuma lugá riba Kaya Internashonal. E shofùr a trata den un bògt pa desviá pa algun buraku riba kaminda di kua el a bai resultá riba e banda kontrali nèt na momentu ku un vehíkulo tabata aserkando. Pa e motibu aki el a spanta i a pèrdè kòntròl. Finalmente el a resultá den mondi kantu di kaminda. Ambulans a transportá e dama shofùr pa hòspital pa tratamentu médiko.

Den oranan di mardugá riba djamars 8 di ougùstùs, un aksidente ku un skuter a tuma lugá riba Bulevar Julio A. Abraham. Pa motibunan deskonosí, shofùr di un skuter a kai i resultá heridá. Ambulans a transportá e dama shofùr pa hòspital pa tratamentu médiko. A bai ku e skuter warda di polis i e doño por pasa buska esaki na momentu ku por mustra un reibeweis bálido i un prueba di seguro bálido.

Aksidente entre tres outo

Alrededor di 9 or di mainta, riba djamars 8 di ougùstùs, ‘meldkamer’ sentral a haña notifikashon tokante un aksidente entre tres outo ku a tuma lugá na e krusada T di Kaya Amsterdam i Kaminda Djabou. Un pikòp(1) a bai dal den un outo di famia(2). Despues di e impakto e outo di famia a kèntel riba su banda riba un otro outo(3). Pa e motibu aki e shofùr i su pasahero no por a sali for di e vehíkulo. P’esei a pidi presensia di brantwer i a sera e kaya un ratu pa e partnernan di kadena por a hasi nan trabou. Ambulans a transportá ámbos víktima pa hòspital pa tratamentu médiko.

Kachó ta kousa di aksidente

Den oranan trempan di mainta riba djamars 8 di ougùstùs un aksidente a tuma lugá riba Kaya Papa Cornes. Shofùr di un pikòp a deklará ku el a desviá pa un kachó i a dal den un palu di lus. E shofùr a resultá heridá i personal di ambulans a trat’e na e sitio mes.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Den oranan di mardugá riba djabièrnè 11 di ougùstùs, a detené un dama di inisial P.v.d.M. na altura di Plaza Wilhelmina pa manehá bou di influensia di alkohòl. E sospechoso a dal ku su outo den dos piòn di betòn. Despues di kòntròl mas aleu a hasi un tèst di supla kuné i a konsekuensia di e resultado, a detené i hib’é warda di polis pa un análisis di rosea. A bai ku e outo warda di polis i a konfiská su reibeweis.

Riba djadumingu 6 di ougùstùs a detené un hòmber di inisial J.R.T.H di 64 aña di edat na Kaya Calixta pa manehá bou di influensia di alkohòl. Despues ku ‘meldkamer’ sentral a haña un notifikashon, un patruya a bai na e sitio. E sospechoso tabata drumí den e vehíkulo ku lus sendé, mei mei riba kaminda. Na momentu ku agentenan a aserk’é, a sinti mesora holó di alkohòl. Ademas e tabata papia ku lenga pisá. A detené i a hib’é warda di polis pa hasi un análisis di rosea. A hiba e outo tambe warda di polis.

Kòntròlnan di tráfiko ta kontinuá ku regularidat

Den e dianan tras di lomba a duna diferente prosèsferbal pa manehá sin dokumentunan di Seguro bálido, sin reibeweis bálido, pa tene telefòn den man miéntras ta manehá i pa manehá sin faha di seguridat i sin hèlm bisti.

Faha di seguridat

Bisti bo faha pa bo mes seguridat. Un faha di seguridat ta protehá okupante di un outo durante di un aksidente. Dor di uza e faha e persona protehá ta keda sinta riba su stul, no tin e posibilidat pa dal su kabes den winshil i no ta keda bentá den e outo p’aki p’aya. Dor di bisti bo faha di seguridat bo chèns di tin un aksidente mortal ta baha. Tambe patras den outo bo tin ménos chèns di keda seriamente heridá ora bo tin bo faha bistí.

Telefòn

Uzando bo telefòn selular miéntras bo ta manehá, bo ta hinka bo mes, pero tambe otronan den peliger. Pasobra ora nos ta uza nos telefòn nos ta ménos alertá. Pone bo telefòn for di bista. Asina bo ta prevení e tentashon pa wak tòg. Ora bo ta partisipá den tráfiko, sea ta ku outo òf riba baiskel, ta importante pa bo ta konsientemente presente. Si bo tin un persona ku ta ferwagt un mensahe òf yamada di bo, mèldu nan promé ku por ehèmpel bo subi outo, ku bo no ta bai ta alkansabel pa un ratu.

Dokumentonan bálido

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario manera menshoná akiriba, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla. E periodo benidero lo bai tene kòntròl regularmente, kaminda lo aktua ku man duru na momentu ku no tin e dokumentunan menshoná ariba na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but.

E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 7 augustus tot en met vrijdag 11 augustus 2023

‘Fake’ nieuws

Er gaat woensdag 9 augustus gisteren een foto met informatie rond via sociale media over een jongeman die vermoedelijk vermist is op Bonaire. Het Korps Politie Caribisch Nederland heeft ook de bericht langs zien komen op facebook en whatsapp. KPCN benadrukt het feit dat geen enkele melding is binnen gekomen over een vermiste persoon en dat de informatie niet van KPCN afkomstig is en ook niet voldoet aan de waarheid. Dit bericht is al rond gedeeld en het gaat hier mogelijk om een vals bericht.

Hit & Run

Rond 02:30 uur op donderdag 10 augustus vond een hit & run plaats op de Kaya Libertador Simon Bolivar. Een auto die vanuit de Kaya Hermandad rechtsaf de Kaya Libertador Simon Bolivar opreed werd door een tegemoetkomende auto die vanaf de parkeerplaats van Jong Bonaire, linksaf de Kaya Simon Bolivar in de verboden richting opreed, aangereden. De bestuurder van de auto die de aanrijding veroorzaakte reed hierna door. De zaak wordt onderzocht.

Ben je slachtoffer van een ‘hit & run’? Probeer het kenteken van het voertuig, het soort voertuig, de kleur van het voertuig en de mogelijke bestuurder te identificeren. Meld dit onmiddellijk bij de politie.

De persoon die deze daad heeft pleegt en wegrijdt, heeft 3 uur de tijd om zichzelf te melden bij het politiebureau. Als de dader zich niet binnen 3 uur meldt, kan het slachtoffer aangifte doen wegens overtreding van artikel 31 van de Wegensverkeersverordening Bonaire. Op dat moment start de politie een onderzoek dat kan leiden tot strafrechtelijke gevolgen.

Mocht je iets hebben gezien of weet je meer over deze ‘hit & run’? Neem dan contact op met de politie via 715 8000, 911 of via de anonieme tip lijn 9310.

Geplande verkeerscontrole

In de late middaguren op woensdag 9 augustus werd een geplande verkeerscontrole gehouden aan de Kaminda Djabou. De controle was gericht op het hebben van een kentekenplaat aan de voorzijde van de auto.

Hierbij kregen in totaal 13 bestuurders een proces-verbaal omdat ze de kentekenplaat niet op de auto bevestigd hadden en ook niet bij zich hadden. Van de bestuurders die de kentekenplaat wel bij zich hadden, werd deze met zip-tie aan de voorkant van de auto bevestigd.

Aanhouding

Op dinsdag 8 augustus werd een 26-jarige man met initialen J.A.J. aangehouden wegens mishandeling. Op 29 juli was de verdachte in discussie met een andere man. Op het moment dat het slachtoffer weg ging, duwde de verdachte hem van een fiets af waardoor hij viel en gewond raakte. De zaak wordt onderzocht.

Eenzijdige aanrijding met scooter

Omstreeks 13:00 uur op dinsdag 8 augustus, vond een eenzijdige aanrijding met een scooter plaats op de Kaya Internashonal. De bestuurder probeerde in de bocht een gat in de weg te ontwijken waardoor hij op de verkeerde weghelft kwam op het moment dat een tegemoetkomende voertuig aankwam. Daardoor schrok zij en verloor de macht over het stuur waardoor zij in de bosjes langs de weg terecht kwam. De vrouwelijke bestuurder werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

In de nachtelijke uren op dinsdag 8 augustus, vond een eenzijdige aanrijding met een scooter plaats op de Bulevar Julio A. Abraham. Om nog onbekende reden viel de bestuurder van de scooter en raakte gewond. De vrouwelijke bestuurder werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De scooter werd naar het politiebureau gebracht ter bewaring en kan na vertoon van een geldig rijbewijs en geldige verzekeringsbewijs van de eigenaar, meegenomen worden.

Aanrijding met drie voertuigen

Op dinsdag 8 augustus, omstreeks 9:00 uur kreeg de centrale meldkamer melding over een aanrijding tussen drie voertuigen die plaats vond op de kruising van Kaya Amsterdam en Kaminda Djabou. Een pick-up(1) reed een auto(2) aan. Na de klap kwam de auto op zijn kant terecht, leunend op een andere auto. Daardoor kon de bestuurder en zijn medepassagier niet uit het voertuig stappen. De brandweer kwam ter plaatse en de weg werd even afgezet zodat de ketenpartners hun werkzaamheden konden verrichten. Beide slachtoffers werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Hond veroorzaakt aanrijding

In de vroege ochtenduren op dinsdag 8 augustus, vond een aanrijding plaats op de Kaya Papa Cornes. De bestuurder van een pick-up verklaarde dat hij voor een hond ging uitwijken waardoor het voertuig tegen een lantaarnpaal botste. De bestuurder liep verwondingen op en is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel.

Aanhouding rijden onder invloed

In de nachtelijke uren op vrijdag 11 augustus werd een 22-jarige vrouw met initialen P.v.d.M. aangehouden bij de Plaza Wilhelmina voor het rijden onder invloed van alcohol. De verdachte reed met haar auto tegen twee betonnen pionnen aan en werd gestopt voor een controle. Naar aanleiding van het resultaat van de blaastest werd zij aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. De auto werd ter bewaring naar het politiebureau gebracht en haar rijbewijs werd ingevorderd.

Op zondag 6 augustus werd een 64-jarige man met initialen J.R.T.H. aangehouden op de Kaya Calixta voor het rijden onder invloed van alcohol. Na een melding die bij de centrale meldkamer binnenkwam, ging een patrouille ter plaatse. De verdachte was midden op de weg in zijn voertuig aan het slapen met zijn verlichtingen aan. Op het moment dat de politie hem benaderde, herkenden ze meteen een alcoholgeur. Bovendien sprak hij ook met dubbele tong. Hij werd aangehouden en werd naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. De auto werd ook naar het politiebureau gebracht ter bewaring.

Verkeerscontroles gaan regelmatig door

De afgelopen dagen werden bekeuringen gegeven voor het rijden zonder geldige verzekeringsdocumenten, zonder geldig rijbewijs, voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden en voor het rijden zonder autogordel en zonder helm.

Gordel

Doe je gordel om, voor je eigen veiligheid. Een autogordel beschermt bij een ongeluk. Door de autogordel te gebruiken blijft de inzittende op zijn stoel, is het niet mogelijk om met de schedel tegen de voorruit te slaan en wordt de persoon niet door de auto geslingerd. Door het dragen van een autogordel wordt de kans op een dodelijk ongeval verminderd. Ook achterin de auto heb je met gordels minder kans om ernstig gewond te raken.

Telefoon

Met het gebruiken van je mobiele telefoon achter het stuur breng je jezelf , maar ook anderen in gevaar. Als we onze telefoon gebruiken, zijn we minder alert. Zet je smart phone uit het zicht. Zo kom je niet in de verleiding om toch even te kijken. Als je deelneemt aan het verkeer, of dit nu met auto of op de fiets is, is het van belang dat je bewust aanwezig bent. Als iemand een berichtje of telefoontje verwacht, meld dan voordat je bijvoorbeeld in de auto stapt dat je even niet bereikbaar bent.

Geldige documenten

KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige bescheiden zoals hierboven genoemd op orde te hebben. Ook het zich houden aan de regels van de verkeersverordening wordt sterk geadviseerd. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland. Er zullen de komende periode regelmatig controles gehouden worden, waarbij er streng wordt opgetreden als je bovengenoemde niet in orde hebt of als je je niet houdt aan de verkeersregels.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

