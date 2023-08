Delegashon di Konseho Insular ta hasi bishita di trabou den eksterior

Kralendijk – Durante e luna aki, un delegashon di poko miembro di Konseho Insular lo hasi un bishita di trabou di poko dia den eksterior. E bishita aki ta tuma lugá den kuadro di e prosedura pa nombramentu di un Gezaghèber nobo pa Boneiru.

Den tur proseso di solisitut, protekshon di privasidat di kandidatonan, mantenshon di prinsipionan di oportunidat igual, i aplikashon di mesun trato i reglanan na tur persona enbolbí ta sumamente importante.

Esaki tambe ta aplikabel pa vakatura di Gezaghèber; koutela ta para sentral, tantu den interes di kandidatonan, komo den interes di e miembronan di Komishon di Konfiansa.

Ta pa e motibu ei ku Konseho Insular no ta suministrá mas informashon den e fase aktual. Por dirigí tur pregunta tokante di e prosedura aki na Ofisina di Representante di Reino.

Sumario kortiku di prosedura pa nombramentu di un Gezaghèber nobo

Legislashon aplikabel:

– Artt. 73 e.v. WolBES (link afdeling IV WolBES)

– Besluit benoemingsprocedure gezaghebber BES (link naar Besluit)

– Circulaire procedureregels voor de benoeming van een gezaghebber (link)

– Verordening op de Vertrouwenscommissie Bonaire 2023 (link Verordening)

– Instellingsbesluit Vertrouwenscommissie (ER-2023000374, bijgevoegd)

– Profielschets Gezaghebber Bonaire (link profielschets)

Prosedura

Den sekshon IV (artikolonan 73 – 87) di e Lei Entidatnan Publiko Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) – e lei konosí mihó bou di su abreviashon “WolBES” – ta stipulá e prosedura pa yega na nombramentu di un Gezaghèber. Tur otro legislashon akiriba menshoná tin su base legal den WolBES.

Un stipulashon klave ta ku ta nombra un Gezaghèber pa Dekreto di Korona, esta: Korona (Rei) huntu ku Konseho di Minister (Ministerraad) ta tuma e ultimo desishon. Gezaghèber ta un funkshonario di gobiernu nashonal. Representante di Reino tin un papel sentral den henter e proseso.

Paso 1

Despues ku vakatura a habri i a publiká esaki, kandidatonan ta manda nan karta di motivashon i nan resumen profeshonal pa Su Mahestat e Rei.

Konseho Insular por disidí di forma un asina yamá Komishon di Konfiansa, ku ta entrevista e kandidatonan ku Representante di Reino a selektá. Entrevistanan ta tuma lugá basá riba e asina yamá profielschets pa un futuro Gezaghèber ku Konseho Insular por stipulá. Konseho Insular di Boneiru en berdat a forma un Komishon di Konfiansa, konsistiendo di e lidernan di frakshon, i a formulá un profielschets.

Di tur solisitut ku a drenta, Representante di Reino ta hasi un selekshon, basá riba varios kriteria menshoná den legislashon. En breve, Representante di Reino ta disidí kua kandidatonan ta “in principe benoembaar”.

Paso 2

Kada Miembro, Eilandgriffier i konsehero di Komishon di Konfiansa (un diputado) ta risibi e kartera ku ta kontené solamente e pakete di dokumentonan tokante e kandidatonan selektá. Komishon di Konfiansa no ta na altura di esnan ku si a solisita, pero ku no a pasa e proseso di selekshon di Representante di Reino.

Konfidensialidat apsoluto

Durante henter e proseso, Miembronan di Komishon di Konfiansa i konseheronan ta prohibí di diskuti òf buska informashon adishonal den kualkier forma tokante e kandidatonan selektá serka personanan of instanshanan tersero. Nan por deliberá solamente huntu ku otro, den seno di Komishon i basá riba e dokumentonan risibí. Ningun kontakto ku kandidatonan (selektá of no selektá) tokante kontenido di e proseso di solisitut por tuma luga. Ningun dunamentu na personanan tersero, òf petishon di informashon na personanan of instanshanan tersero ta permití.

E entrevistanan ku Komishon di Konfiansa ta hiba ku e kandidatonan selektá ta organisá den tal forma ku riesgonan pa privasidat di kandidatonan of pa e responsabilidatnan di Komishon di Konfiansa ta seriamente limitá. Koutela ta para sentral.

Paso 3

Ku e diseño di perfil (profielschets) komo punto di salida, Komishon di Konfiansa ta hiba e entrevistanan basá riba un metodologia uniforme, pa asina Komishon por evaluá tur kandidato riba mesun kriteria i prioridatnan spesifiko. Komishon ta entrevista tur kandidato selektá i despues di esaki ta traha un relato final den kua Komishon ta motivá su preferenshanan pa poko kandidato spesifiko, atrobe basá riba un metodologia uniforme di evaluashon.

Paso 4

Representante di Reino ta risibi e relato di tur entrevista, inkluido e rekomendashonan di Komishon di Konfiansa, i Representante di Reino huntu ku Komishon ta deliberá tokante di e relato.

Representante di Reino por disidi di sea sigui, òf desvia di e rekomendashon di Komishon di Konfiansa.

Paso 5

Representante di Reino ta manda tur dokumento relashoná ku e proseso aki pa Minister i ta rekomendá dos nomber di persona pa nombramentu.

Paso 6

Minister ta nombra e Gezaghèber nobo. Ora Minister su nombramentu ta desvia di e rekomendashonan di Komishon di Konfiansa, Minister ta motiva su desishon.

Klausura

Tur informashon, dokumento, relato, korespondensia i deliberashonan tokante e kandidatonan ta keda sekreto tantu durante, komo despues di finalisashon di proseso.

