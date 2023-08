Konsehal Daisy Coffie di M21:

Nos tin ku empoderá nos hendenan lokal pa yena posishonnan klave

Kralendijk, 14 di ougùstùs 2023 – E miembro di Konseho Insular pa partido M21 Daisy Coffie ta trese dilante ku el a tuma nota di algun desaroyo ka­min­da nos propio hendenan kada biaha ta bini ménos na remarke pa posishonnan klave den nos komunidat. Daisy Coffie: ‘Nos no tin nada kontra ku na momentu ku ta buska hende pa sierto posishonnan, ku ta yena esakinan ku hende di eksterior pa motibu ku nan supuestamente ta mihó kualifiká. Pero mester por, ku huntu ku e personanan aki, den forma di ‘counterpart’ pues, ta pone hende lokal (hende di den region ku tin mas afinidat ku nos isla, nos kultura, nos idioma, nos hendenan) pa nan por desaroyá i prepará nan mes pa tuma e funshon over na momentu ku un oportunidat presentá.’

Mas aleu Daisy Coffie ta argumentá: ‘Si nos hendenan no ta kualifiká, nos mester ta dispuesto pa invertí den nan di tal manera ku debidamente nan por alkansá e kualifikashon deseá. Nos a komprondé ku por ehèmpel tabatin 4 vakatura na SGB: Finansa, Rekurso Humano, ICT i presidente di Kolegio di Direktiva, kaminda a yena dos kaba ku hulandes oropeo. Nos ta kere ku pa e dos posishonnan ku ainda mester yena, ta na su lugá pa konsiderá pone hende lokal i si no tin ningun hende lokal ku ta sufisiente­mente prepará pa e posishonnan akí, buska i pre­pará un hende lokal pa na su debido tempu e por tuma over.’

Analisando e situashon aktual, sra. Coffie ta mustra riba e siguiente punto­nan di importansia ku mester tene kuenta kuné pa nombra hende lokal:

Ekspertisio so no ta yabi pa un karera eksitoso. Konosementu di nos idioma, nos kultura, nos isla i nos hendenan ta mes òf mas importan­te ku solamente ekspertisio. E persona hulandes oropeo ku bini Boneiru pa traha ta tuma, si e di­si­dí di hasi esaki, kasi 3 aña pa integrá i aklimatisá na nos kultura i sistema. Benefisionan pa nombra nos mes hendenan den posishonnan klave ta entre otro: komunikashon den nos mes idioma, kontinuidat, kono­se­­men­­tu ta keda Bonaire, ta spar riba kosto di mudansa, un lokal por kuminsá traha mesora i tin un bon konekshon kaba ku e komunidat, nos kultura i nos idioma. Alabes e aserkamentu di nos habitantenan ku ta papia solamente pa­pia­men­tu i spañó ta bai mas fásil. Pa loke ta trata SGB (i otro skol­nan): ya kaba nos alumnonan tin ku enfrentá muchu hopi barera, sigur e barera di idioma. No tin ningun sentido pa lanta mas barera pa nan.

Finalmente Daisy Coffie ta konkluí: ‘Mester bini ku maneho aktivo pa pone nos mes hendenan den posishon­nan klave di nos komunidat. Nos ta di opinion ku SGB por duna un ehèmpel di esaki na e momentunan akí: si tin solisitutnan lokal pa e funshonnan ku ainda ta habrí, ta na su lugá pa hasi un esfuerso, tumando tur e puntonan menshoná na kuenta, pa yena e posi­shon­nan akí ku hende lokal.’

Raadslid Daisy Coffie van M21:

Wij moeten onze lokale mensen empoweren om sleutelposities in te nemen

Kralendijk, 14 augustus 2023 – Het eilandsraadslid Daisy Coffie voor M21 brengt naar voren dat zij kennis heeft genomen van een bepaalde ontwikkeling, waarbij onze eigen mensen steeds minder in aanmer­king komen voor sleutelposities in onze gemeenschap. Daisy Coffie: ‘Wij hebben er op zich niets tegen dat wanneer mensen gezocht wor­den voor bepaalde functies, deze ingevuld worden met mensen uit het buitenland, omdat zij schijnbaar beter gekwalificeerd zijn. Maar het moet kunnen dat samen met deze personen, bij wijze van counterpart dus, lokale mensen aangesteld worden (mensen uit de regio die meer affiniteit hebben met ons eiland, onze cultuur, onze taal, onze mensen), zodat zij zich kunnen ontwikkelen en voorbereiden om zelf de functie over te nemen op het moment dat de gelegenheid zich voordoet.’

Daisy Coffie beargumenteert verder: ‘Als onze mensen niet voldoende gekwalificeerd zijn, moeten wij bereid zijn om in hen te investeren, zodat zij daadwerkelijk de gewenste kwalificaties kunnen halen. Wij hebben be­gre­pen dat er bijvoorbeeld 4 vacatures waren bij de SGB: financiële admini­stra­tie, HRM, ICT en voorzitter van het College van Bestuur, waar al twee vacatures zijn ingevuld door Europese Nederlanders. Wij geloven dat voor de twee functies die nog ingevuld moeten worden, het op zijn plaats is om in overweging te nemen om lokale mensen te benoemen en als er geen en­ke­le lokale persoon beschikbaar is die voldoende gekwalificeerd is voor deze functies, lokale mensen te zoeken en hen voor te bereiden om te zij­ner tijd de functies over te nemen.’

De huidige stand van zaken analyserend, wijst mw. Coffie op de volgende belangrijke punten waar rekening mee gehouden moet worden om lokale men­sen te benoemen:

Expertise alleen is niet de sleutel tot een succesvolle carrière. Kennis van onze taal, onze cultuur, ons eiland en onze mensen is net zo belangrijk of zelfs belangrijker dan enkel expertise. De Europese Nederlander die naar Bonaire komt om te werken, heeft bijna 3 jaar nodig om te integreren en zich onze cultuur en ons systeem eigen te maken. Voordelen om onze eigen mensen in sleutelposities te benoemen zijn onder andere: communicatie in onze eigen taal, continuïteit, kennis blijft op Bonaire, besparing op verhuiskosten, een lokaal persoon kan meteen aan de slag en heeft al een goede band met de samenleving, onze cultuur en onze taal. De benadering naar de inwoners toe die alleen Papiamentu en Spaans praten gaat bovendien veel gemakkelijker. In het geval van de SGB (en andere scholen): onze leerlingen moeten al teveel barriè­res het hoofd bieden, zeker de taalbarrière. Het heeft geen enkele zin om nog meer barrières voor hen op te werpen.

Tot slot concludeert Daisy Coffie: ‘Er moet actief beleid komen om onze eigen mensen op sleutelposities te krijgen in onze samenleving. Wij zijn van mening dat de SGB op dit moment een voorbeeld kan stellen: als er lokale sollicitaties zijn voor de functies die nog open staan, is het op zijn plaats om zich in te spannen, rekening houdend met de bovengenoemde punten, om deze functies in te laten vullen door lokale mensen.’

