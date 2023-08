Lansamentu di ‘Club17 SDG-tracker-app’!

INISIATIVA DURADERO DIGITAL NA KÒRSOU AWOR DISPONIBEL PA BO TAMBE

Willemstad 14 di Ougùstùs 2023 – E union di organisashonnan bou di guia di D-TAP Foundation, titulá Club17, ta dal un siguiente paso riba e ruta pa 2035. Djaluna 14 di ougùstùs 2023 a lansa e aplikashon “Club17 SDG tracker” di forma ofisial. Promé Minister Sr. Gilmar Pisas a hasi e akto ofisial durante di e reunion anual ku a tuma lugá na Avila Beach Hotel, dor di hasi e promé “download” di e aplikashon. Ku e aplikashon ta posibel pa lokalisá inisiativanan duradero riba Kòrsou i uni esakinan. For di awor públiko por lokalisá inisiativanan duradero i presentá esakinan atraves di e app di forma fásil i lihé pa medio di e ‘Club17 SDG tracker’. Den e aplikashon bo ta haña splikashon tokante di e funshonalidatnan di e app, un mapa di Kòrsou ku tur e sentronan di resiklahe, posibilidat pa anunsiá evento i inisiativanan duradero pero tambe komunikadonan ku informashon relevante. Miembronan di Club17 ta sumamente orguyoso di e aplikashon mobil revolushonario aki diseñá pa Caribbeanapps.

Richard Benoit fundadó di Caribbeanapps a aploudí e inisiativa bisando: “Nos ta kontentu ku nos aporte na desaroyo sosial di e komunidat di Kòrsou pa asina realmente nos ilustrá i elevá inisiativanan duradero pa duna bida nan esakinan. Nos lo sigui desaroyá e tipo di aplikshonnan relevante aki pa asina demostrá ku teknologia ta un fasilitadó importante den esaki”.

Lara Melkert, kordinadó di Club17, tambe a dirigí su palabranan di entusiasmo pa ku e app: “Mi ta konsiderá e lansamentu aki un logro krusial pa por lokalisá e SDG’s na Kòrsou. Awor ta posibel pa inisiativanan duradero por keda anunsiá, bira mas konosí i uni nan mes ku otro inisiativanan similar. Di e forma aki e lokenan ta keda hasí riba nos isla ta bira mas visibel. Awor nos por traha na un manera stratégiko i dal pasonan konkreto direkshon di un futuro duradero. Traha huntu ta importante den esaki. E Club17 app ta ilustrá e union i ta un punto di salida importante pa logra e meta den 2035.”

Un aspekto importante i úniko di e app ta ku tur paso di Club17 ta keda kompartí ku e komishon nashonal di SDG- di gobièrnu. Esaki ta perkurá ku tur hende na tur momentu tin bista riba tur inisiativa duradero ku ta dirigí riba desaroyo sosial ekonómiko, konservashon di klima i Club17 su forma di konkretisá e vishon (Transformá Kòrsou den un isla sigur, ku kapasidat di kai, lanta i sigui, i duradero den área di Karibe).

“Unikamente dor di un ambishon kompartí por krea un futuro duradero pa Kòrsou. Dor di kolaborá ta eksitoso i e aplikashon di Club17 ta un resultado konkreto i un start modèrno pa por yega e meta na 2035”, segun Kris Brouwstra (CCO Dynaf).

E lansamentu di e Club17 app ta marka un era nobo di kolaborashon i bida duradero na Kòrsou. Tur hende ku ke kontribuí na desaroyo duradero di nos isla ta keda enkurashá pa download e app i partisipá na e bunita inisiativa aki. E Club17 app ta disponibel tantu pa iOS komo Android i por download for di Apple Store i Google Play Store. Pa mas informashon tokante di Club17 i inisiativanan duradero na Kòrsou bishitá Club17 Curaçao i D-TAP Foundation.

Lancering Club 17 ‘SDG-tracker-app!

DUURZAME INITIATIEVEN OP CURAÇAO VANAF NU DIGITAAL VINDBAAR EN AAN TE MELDEN.

Willemstad, 14 augustus 2023- Club17, het krachtige partnerschap van organisaties, onder leiding van de D-TAP Foundation, zet een volgende stap op de roadmap naar 2035. Op maandag 7 augustus 2023 heeft de officiële lancering van de app de ‘Club 17 SDG tracker’ plaatsgevonden. Minister President Gilmar ‘Pik’ Pisas heeft tijdens de tijdens de jaarlijkse partnermeeting in het Avila hotel, officieel de eerste download van de app verricht.

De leden zijn trots op hun revolutionaire mobiele applicatie, ontworpen door Caribbeapps. Met deze app is het mogelijk om alle duurzame initiatieven op Curaçao te lokaliseren en te verbinden.

Richard Benoit (founder of Caribbeapps) zegt: “We zijn blij om onze sociale bijdrage aan de Curaçaose gemeenschap te tonen en duurzaam leven echt tot gemeenschappelijke kennis en praktijk te maken. We zullen doorgaan met het creëren van relevante apps om te laten zien dat technologie een belangrijke facilitator is.”

Vanaf nu kan het grote publiek duurzame initiatieven vinden en aanmelden via de app. Snel en gemakkelijk via de Club17 SDG tracker. In de app staat uitleg over de app, is een kaart van Curaçao te vinden met daarop alle recyclestations, kunnen evenementen en initiatieven aangemeld worden en staan nieuwsberichten,

Lara Melkert, coördinator van Club17, Is zeer enthousiast over de app: ,,Ik beschouw deze lancering als een cruciale mijlpaal in het lokaliseren van de SDG’s op Curaçao. Nu is het mogelijk voor duurzame initiatieven om zich aan te melden. Hierdoor krijgen wij meer inzicht in wat er al gedaan wordt op het eiland. Nu kunnen we strategisch te werk gaan en concrete stappen zetten richting een duurzame toekomst. Samenwerking is de sleutel tot succes. De Club17-app belichaamt dit partnerschap en is een krachtig startpunt om ons doel in 2035 te verwezenlijken”.

Een belangrijk en uniek aspect van de app is dat alle stappen en acties van Club17 gedeeld worden met de nationale SDG-commissie van de regering. Dit zorgt ervoor dat iedereen op elk moment inzicht en overzicht heeft van alle duurzame initiatieven die zich richten op sociaal-maatschappelijke ontwikkeling, klimaatbescherming en Club 17 wil op deze manier de visie vormgeven. (Curaçao transformeren naar een veilig, veerkrachtig en duurzaamste eiland in het Caribisch gebied).

,,Met een gedeelde ambitie een duurzame toekomst voor Curacao creëren kan alleen met elkaar. Samenwerken is succes en de Club17 -app is het eerste gezamenlijke tastbare resultaat en een mooie start om het doel in 2035 te bereiken.” aldus Kris Bouwstra. (CCO Dynaf)

De lancering van de Club17-app markeert een nieuw tijdperk van samenwerking en duurzaamheid op Curaçao. Iedereen die wil bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het eiland wordt aangemoedigd om de app te downloaden en deel te nemen aan dit mooie initiatief.

De Club17-app is gratis beschikbaar voor zowel iOS als Android en kan gedownload worden via de App Store en Google Play Store. Voor meer informatie over Club17 en duurzame initiatieven, bezoek Club17 Curacao | Dtapfoundation

Over Club17:

Club17 is een partnerschap van het Water Refill Program Curaçao, geïnitieerd door de D-TAP Foundation, met als doel om Curaçao te transformeren tot het veiligste, meest veerkrachtige en duurzaamste eiland in het Caribisch gebied. Door middel van samenwerking en innovatie streeft Club17 ernaar om alle duurzame initiatieven op het eiland te verbinden en een duurzame toekomst te creëren voor de gemeenschap van Curaçao.

De keuze voor de naam Club17 is geïnspireerd door Sustainable Development Goal (SDG) 17 van de Verenigde Naties. Het weerspiegelt het partnerschap en de samenwerking die de kern vormen van dit ambitieuze initiatief. Club17 heeft als visie om Curaçao tegen 2035 te transformeren tot het veiligste, meest veerkrachtige en duurzaamste eiland in het Caribisch gebied, waar iedereen zich welkom voelt.

Leden Club17:

Avila Beach Hotel, Morena Eco Resort, Chogogo Dive & Beach Resort, Dolphin Suites, Carmabi education, Green Phenix, TUI, DYNAF Group, Maduro & Curiel’s Bank, KLM, Aqualectra, Caribbeapps en Limpi Recycling, Skenicash, The Recycled Pirate, Kolektivo.

Strategic partners Club17: D-TAP Foundation, DYNAF Group, Caribbeapps.

Voor meer informatie over Club17 Curacao bezoek www.dtapfoundation.com. of neem contact op via club17dtapfoundation@gmail.com

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket