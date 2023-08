Un totolika por bira 50 aña? / De totolika die 50 jaar wordt!

Un totolika por bira 50 aña?

Nos amigu Stanley Ignacio ta kere ku no.

Kon porta ta anto ku esun totolika aki si ta hasi 50 aña dia 25 di september.

Kiko ta hasi e totolika aki tantu partíkular anto?

Por ta e dushi wer (kayente) di kòrsou?

Por ta e dushi bientu di Passaat ku ta yuda freska nos isla?

Por ta nos dushi hendenan?

Wel t’asína ku for di dia ku e totolika aki a sali for di su webu, el a bini ku ún idea, ún vishon, ún meta.

Masha lihé el a mira ku rònt di dje, tabatin mucha I hende grandi ku no ta haña e kuido ku nan mester haña.

I ku no ta papia di nan. No ta papia tokante hende ku un limitashon mental.

E para chikitu, e totolika aki, a inspirá algun mayor pa bini huntu pa mira kiko por hasi.

Dikon no tabatin kuido? Kon por ta?

Nan a ripará, ku esei a bin komo niun hende tabatin informashon tokante di e tópiko aki.

E tópiko aki tabata tabú.

E mayornan ei a forma un asosiashon, i a yamé Totolika. Nan a pidi expertonan bin duna charlanan ku a hala sala yen.

Prensa tambe a hasi un bon trabou. Tabata manera nos komunidat tabata warda riba e totolika chiki aki.

Koperashon a bin di tur banda.

Mucha mester hunga! Totolika a lanta un Wega-teka ku yudansa di Sede Antia.

Boluntarionan a kuminsa entretené hoben nan ku un limitashon mental na nan kas te dia sr. Layo Capriles di MCB a regalá e edifisio Sentro Totolika.

Mayornan a haña ku mester a bini sentronan di kuido, i Totolika a lanta un fundashon pa hasi esaki.

Stichting Zorg voor Geestelijk Gehandicapten, ku despues a fuser (bai huntu) ku Verriet i ta yama SGR. Ku a lanta Pasadia pa mucha i adulto i tambe bibienda.

Mientrastantu mayornan mes a aserká diputado di salú sra. Lucille Wout huntu ku Fundashon Kas Popular a trese Huize Jos Wouter, komo bibienda pa esnan ku un limitashon mental ku no por haña kuido mas na kas.

I Totolika a sigui bula.

A bin Sentro pa Formashon Laboral Tirso Sprockel pa muchanan ku a sali skol speshal. Esei a bira despues Wenkel di Fishi I despues Fundashon Kontakto.

Deporte no a wordu lubidá. Totolika a lanta e fundashon Special Olympics i a habri un Sentro pa Deporte na Mon Repos ku koperashon di Refínería Isla.

Totolika riba edat hopi hoben a bula bai Jamaica pa asisiti na un kongreso tokante Stimulashon Trempan. Na Jamaica a sera konosí ke e Caribbean Association on Mental Retardation I a afiliá Totolika unbes i a hasié parti di e asosiashon.

Ora a yega korsou tabatin kombersashon ku Diputadonan Maria Liberia Peters I Wili Franco, ku a duna Totolika mandato pa pone riba pia e proyekto “ Stimulashon Trempan ku home teachers ku ta guia mayornan ku stimulashon di nan yu for di chikí.

Huntu ku 17 otro pais den Caribe, Totolika a formulá “ Bleuprint” (Camrodd’s blueprint) e blauwdruk di derechonan di nos hendenan ku un limitashon mental.

Totolika a sigui inspirá algun otro mayor ku a lanta e fundashon Down Syndrome Awareness Curacao.

E fundashon Café Magic a bini ku un café( lunchroom) kaminda algun hoben ku un limitashon ta sirbi un dushi kòpi kòfi mágiko.

I awor ban selebrá.

Dia 20 di ougústús lo tin e komienso ku un evento pa ex-miembronan di direktiva i boluntarionan di 50 aña Totolika.

E evento aki ta di 10 or di mainta te 2 or di merdia na PWFC.

Na september lo tin e misa di Selebrashon pa tur hende.

Mas detaye lo bin despues.

Pa mas informashon por yama Totolika 6748291

De totolika die 50 jaar wordt!

Kan een totolika 50 jaar worden?

Onze vriend Stanley Ignacio dacht van niet.

Maar hoe kan het dan dat die ene totolika het toch haalt.

Is het ons heerlijke warme hete klimaat?

Zijn het onze aardige mensen?

Welnu deze totolika die nu in september 50 jaar wordt heeft iets heel bijzonders.

Vanaf het moment dat hij uit het ei kroop, had hij maar één gedachte, één visie, één doel.

Hij had al gauw gezien dat er kinderen en mensen waren, waar zorg voor moest komen.

De kleine totolika inspireerde enkele ouders om bij elkaar te komen om deze zorg op te zetten.

Waarom was er geen zorg?

Dat wisten deze ouders wel, men wist nl niet waar het om ging. Er was gebrek aan informatie over kinderen en mensen die anders waren dan anderen. Mensen die een verstandelijke beperking hadden. Men sprak er niet over. Het was taboe!

Elke maand bracht deze totolika een lezing over dit onderwerp.

Voor de jongeren die thuis zaten, bracht een groep lieve mensen het Groepswerk, met zang en spel en de inspiratie sloeg over op anderen. Kinderen moeten spelen, dus er kwam een Speel-O-theek

Deze Totolika vond dat er voorzieningen moesten komen en richtte daarvoor een stichting op, Stichting zorg voor het Geestelijk Gehandicapte Kind later gefuseerd met Verriet werd het S.G.R, met dagverblijven en Gezinsvervangende tehuizen.

Het eerste Gezinsvervangend Tehuis was Huize Jos wouter door toedoen van mw. Lucille George Wout, toentertijd gedeputeerde van Gezondheid samen met Fundashon Kas Popular (Herman George).

En Totolika ging door en kwam met:

Sentro pa Formashon Laboral Tirso Sprockel( een arbeid en dagbestedingscentrum), dit werd later Wenkel di Fishi en later Fundashon Kontakto.

Met zijn nog jonge vleugeltjes vloog Totolika naar Jamaica om een congres over Early Stimulation bij te wonen en werd lid van de CAMR (Caribbean Association Mental Retardation)

Teruggekomen op Curacao werd samen met de gedeputeerden Maria Liberia Peters en Wili Franco het project Stimulashon Trempan opgezet op schooladviesdienst.

Voor de sport kwam Totolika met Special Olympics en het Sportcentrum op Mon Repos in samenwerking met Refineria Isla.

Samen met de Ouderverenigingen van 17 landen uit het Caribisch gebied heeft Totolika de Blue Print opgesteld. De Blauwdruk van de Rechten van de Persoon met een verstandelijke Beperking. De grondslag voor het werk van de vereniging.

Het vogeltje totolika bleef inspireren.

Om meer aandacht te vragen voor de mensen met het Syndroom van Down hebben enkele ouder van die kinderen Down Syndrome Awareness Curacao opgericht.

De Stichting Cafe Magic wil jongeren met een verstandelijke beperking aan het werk zien en heeft een ontbijt en lunch Cafe tje opgezet waar enkele jongeren voorlopig stage lopen en zorgen voor een magisch kopje koffie van Cafe Magic.

En deze Totolika wordt op 25 september 50 jaar.

Natuurlijk wordt dit gevierd, De aanzet hiertoe is op zondag 20 augustus met een dankzegging aan alle vrijwillegers en ex bestuursleden van 10 uur tot 14 uur in het PWFC gebouw

In september is er een Heilige Mis met een borrel en taart. Iedereen is welkom, er zal meer informatie volgen.

