Wardakosta ta ehekutá patruyanan di kontrol

Den e temporada binidero Wardakosta lo ehekutá kontrolnan mas severo riba laman. E

kontrolnan aki lo konsentrá riba e seadoo i boto nan dokumentonan bálido pa nabegá i nan

materialan di seguridat ku mester tin na bordo. Wardakosta a hasi algun kontrol kaba último

wikentnan riba laman, na algun bich i den e bahianan na parti ost i wèst di Kòrsou. Durante e

kontrolnan ku a ehersé den e wikèntnan ku a pasa a duna na total 12 prosèsverbal i a konfiská

un seadoo.

E patruyanan akí a ser realisá konhuntamente ku ‘Havenveiligsheidsinspectie’ i Kuerpo Polisial

di Kòrsou. Durante e siguiente kontrolnan ku lo ser ehekutá Wardakosta lo kontrolá mas severo

i den kaso ku ta nesesario lo duna but i/òf pone beslag riba e boto òf seadoo. Wardakosta ta

pidi tur kapitan pa nan tin nan dokumentonan di nabegashon i materialnan di seguridat huntu ku

nan.

Wardakosta ta avisá doñonan di boto pa hasi mantenshon regular na nan botonan. Pa propio

seguridat na bordo mester tin: sufisiente chaleko di salbabida, un flèshlait ku bateria i un pitu,

un EHBO kit, sufisiente awa, aparato pa paga kandela, VHF radio òf un sellular kargá. Evita e

chèns di un aksidente òf situashon peligroso riba laman kubo boto òf seadoo. Den kaso kubo

mester di yudansa bo por yama Wardakosta riba 913 òf manda un app via 510 0913.

De Kustwacht voert controle-patrouilles uit op zee

De Kustwacht gaat de komende tijd controle-patrouilles op zee uitvoeren. De controles zijn met

name gericht op aanwezige geldige scheepsdocumenten en veiligheidsmiddelen aan boord van

de vaartuigen. De Kustwacht is de afgelopen weekenden bij de meest bezochte baaien en

stranden aan het oosten en westen van het eiland geweest voor de controles. Tijdens de

patrouilles van de afgelopen weekenden zijn in totaal 12 processen-verbaal gegeven en is een

waterscooter in beslag genomen.

De controle-patrouilles worden in samenwerking met de Havenveiligheidsinspectie en Korps

Politie Curaçao verricht. Gedurende de komende controles gaat de Kustwacht streng optreden

en als nodig is ook boetes geven, in het ergste geval wordt het vaartuig in beslag genomen. De

Kustwacht verzoekt kapiteins om hun scheepsdocumenten en veiligheidsmiddelen aan boord te

hebben.

De Kustwacht adviseert alle booteigenaren om hun boot regelmatig te onderhouden. Zorg dat u

genoeg veiligheids- en reddingsmiddelen aan boord heeft zoals: zwemvesten, zaklantaarn,

EHBO kit, genoeg water, brandblusser, VHF radio of opgeladen mobiele telefoon. Voorkom

pech onderweg en een gevaarlijke situatie op zee met uw boot. In het geval u hulp nodig heeft

kunt u met de Kustwacht bellen op het nummer 913 of App 510 0913.

