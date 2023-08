Artistanan internashonal

Madiel Lara i Arias Ykwii lo ta na Kòrsou!

den un gran konsierto titulá

“SOMOS LUZ”

Willemstad- Aftatone i CIMA den kolaborashon ku Iglesia House of Worship Kòrsou ta presentá djabièrnè 25 di ougùstùs un tremendo konsierto ku sigur bo no por pèrdè. Pa Kòrsou ta algu grandi pa risibí e gran artistanan kristian di músika urbano aki, Madiel Lara ku ta un “Latin Grammy Award Winning Producer” huntu ku Arias Ykwii. E konsierto aki lo ta grátis i lo tuma lugá na iglesia House of Worship na Erosweg 52, kuminsando for di 7: 30 pm.

Vishon di e konsierto aki ta pa huntu nos adorá Señor i enkurashá otro pa ta lus den skuridat. Manera Mateo 5:14 i 16 ta bisa: “Boso ta e lus di mundu. Laga boso lus bria dilanti di hende di tal manera ku nan por mira boso bon obranan i glorifiká boso Tata ku ta den shelu.” Mas ku un konsierto, “Somos Luz” ta un movementu. Nos tur ta yamá pa ta lus den e mundu aki.

Madiel Lara konosí pa su kansionnan “Dios Nunca Falla”, “Bachadrill”, “Me Gusta”, ta un produktor i kantante for di República Dominicana ku a kosechá hopi éksito ku su músika kristian den e género di músika urbano. Madiel a risibí varios rekonosementu pa su trabou inkluso “Latin Grammy Award”, “Premios Arpa”, “Premios Dove” i “Premios El Galardón”, sigur un artista na nivel internashonal.

Arias Ykwii tambe ta un gran artista ku no mester di introdukshon. Arias ta residensiá na Estados Unidos kaminda e ta produktor, kantante i alabes ta fungi komo mènedjer di diferente artista kristian. Su mas resiento kansion “Yo Quiero a Dios” ta sigur un bendishon. Tambe kansionnan manera “Tu Ta Loco” sigur ta un di su kansionnan hopi popular ku hopi ta den espektativa pa mir’é presentá LIVE durante e konsierto.

Naturalmente e konsierto aki no por ta kompleto sin presentashon di nos artistanan lokal ku tambe ta ful den preparashon. E anochi aki ta konta ku presentashon di Nathan Senchi direktamente for di Boneiru i tambe Blue Room, Reuben van Lierop i Dance Academy HOW To Dance di Kòrsou.

Di e forma aki nos ke ekstendé un invitashon na e pueblo di Kòrsou kompleto pa presensiá e konsierto grandi aki dia 25 di ougùstùs próksimo pa 7:30 di anochi na iglesia House of Worship. Entrada ta grátis. Bo ta invitá!

