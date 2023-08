_____________________________________________

INVESTIGASHON KONTRA

Djabièrnè dia 18 di ougùstùs, Landsrecherche Kòrsou bou di guia di hues komisario, a realisá entradanan

hudisial na un bibienda i den ofisinanan di Obranan Públiko (UOOW) di Ministerio di VVRP na Parera. A

konfiská artíkulonan relevante pa e investigashon.

E entradanan hudisial a tuma lugá den relashon ku un investigashon relashoná ku korupshon ofisial kontra

di vários (èks) empleado di UOOW. E investigashon ta andando ainda i no ta ekskluí mas detenshon i

entradanan hudisial.

Korupshon ofisial ta desestabilisá e konfiansa den i e outoridat di gobièrnu. Finalmente pa e motibu aki

un pais por keda desestabilisá si no respondé di un manera adekuá. Ministerio Públiko i Landsrecherche

Kòrsou tin atenshon kompletu pa e forma di kriminalidat desestabilisante aki.

Landsrecherche ta un órgano investigativo independiente ku un tarea speshal. E ta orientá su mes riba

persekushon di delitonan kometé dor di funshonarionan (semi)gubernamental bou di guia di ministerio

Públiko. Landsrecherche ta aktua prinsipalmente den e ámbito di kondukta kastigabel ku gravemente ta

afektá e integridat di e atministrashon di hustisia i e integridat di e atministrashon públiko.

ONDERZOEK KONTRA

Op vrijdag 18 augustus 2023 heeft de Landsrecherche Curacao, onder toezicht van de rechtercommissaris, doorzoekingen verricht in een woning en in kantoren van de uitvoeringsorganisatie

Openbare Werken (UOOW) van het Ministerie van VVRP te Parera. Er zijn hierbij voor het onderzoek

relevante goederen in beslag genomen.

De doorzoekingen vonden plaats in verband met een onderzoek naar ambtelijke corruptie tegen een

aantal (ex) medewerkers van de UOOW. Het onderzoek loopt nog en aanhoudingen of nadere

doorzoekingen worden niet uitgesloten.

Ambtelijke corruptie ondermijnt het vertrouwen in en het gezag van de overheid. Uiteindelijk kan

hierdoor een land gedestabiliseerd raken als hier niet adequaat op wordt gereageerd. Het Openbaar

Ministerie en de Landsrecherche Curacao hebben de volle aandacht voor deze vorm van ondermijning.

De Landsrecherche is een zelfstandige opsporingsinstantie met een speciale taak. Zij richt zich, onder

leiding van het Openbaar Ministerie, op de opsporing van door (semi-) overheidsfunctionarissen

gepleegde misdrijven. De Landsrecherche opereert vooral op het terrein van de strafbare gedragingen die

in ernstige mate de integriteit van de rechtspleging en de integriteit van het openbaar bestuur raken.

