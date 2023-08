Minister Javier Silvania

Voortgangsrapportage januari-juni 2023

Managementsamenvatting

Inleiding

Deze gezamenlijke voortgangsrapportage van de Inspectie der Belastingen en de Ontvanger is bedoeld om verantwoording af te leggen over de met het Ministerie van Financiën overeengekomen doelstellingen. Middels de rapportage wordt de realisatie van de doelstellingen voor 2023 gemonitord en indien nodig bijgestuurd in de uitvoering. Voor 2023 is een zeer ambitieuze set aan doelstellingen geformuleerd met als hoofddoelstellingen:

1. Voorkomen van fouten (verminderen onnodig werk)

2. Verhogen effectiviteit (toegevoegde waarde)

3. Realiseren structurele verbeteringen (waar mogelijk middels ICT)

In aanvulling hierop blijft het ‘werken in de actualiteit’ (geen nieuwe achterstanden creëren) van belang en wordt maandelijks gemonitord middels een zogenaamde ‘productiekalender’.

Realisatie doelstellingen

Tot en met juni zijn reeds de volgende doelstellingen gerealiseerd:

• Afdeling klantenservice + callcenter operationeel (zie 1.1)

• Nieuwe website gelanceerd inclusief vertaling in Papiamentu (zie 1.1)

• Synchronisatie van OZB-administratie met Kadaster voor 65% gereed (zie 1.2)

• Verplicht cribnummer in verzamelloonstaat gerealiseerd (zie 1.3)

• Ruim 30.000 nieuwe cribnummers aangemaakt (zie 1.3)

• Effectievere invordering door aanpassing invorderingsbeleid (zie 2.3)

• Query-server is geïnstalleerd om ‘data-driven’ aansturing te faciliteren (zie 2.)

• Functioneringsgesprekken (startgesprek) zijn gevoerd met (vrijwel) alle medewerkers (zie 2.9)

Daarnaast staan voor de tweede helft van 2023 nog de volgende ontwikkelingen gepland:

• Afronding synchronisatie Kadaster en opzetten gegevensuitwisseling KvK/Kranshi (zie 1.2)

• Introductie voorlopige berekening te betalen/ terug te ontvangen bedrag in IB-aangifte (zie 1.3)

• Introductie ‘reminders’ in het online portaal om boetes te voorkomen (zie 1.4)

• Elektronische verwerking bankafschriften overige banken (zie 1.5)

• Verminderen foutgevoeligheid aangiftebetalingen (zie 1.5)

• In kaart brengen tax-compliance gap + opstellen actieplan (zie 2.1/2.2)

• Reductie van het invorderingsbestand door gerichte invorderingsmaatregelen (zie 2.3/2.6/2.7)

• Vermindering van de instroom van bezwaarschriften + versnelde afhandeling (zie 2.4/2.5)

• Ontwikkelen van dashboards/rapportages per functie om effectiever te kunnen werken (zie 2)

• Opleidingsplan voor medewerkers wordt opgesteld en uitgevoerd (zie 2.10)

• Implementatie digitale berichtenbox, dus geen aanslagen meer per post (zie 3.1)

Tevens wordt de implementatie voorbereid in het eerste kwartaal van 2024 van:

• Gedeeltelijk vooraf ingevulde IB-aangifte (loon- en cribgegevens) (zie 3.2)

• Aanpassing aangifteformulier voor de WB (jaarrekeninggegevens) (zie 2.)

Hoewel er in de tweede helft van dit jaar nog veel werk moet worden verzet, ziet het er vooralsnog naar uit dat vrijwel alle doelstellingen gerealiseerd zullen worden. Dit betekent een zeer grote stap vooruit voor de kwaliteit van de dienstverlening door de Belastingdienst aan haar klanten.

Werken in de actualiteit

Voor zowel de Belastingdienst als haar klanten is het van belang dat in de actualiteit wordt gewerkt. Verzoeken van klanten moeten binnen de geldende termijnen worden afgehandeld en het tijdig heffen en invorderen van verschuldigde belastingen en premies draagt bij aan de verhoging van de compliance en daarmee de verhoging van de belasting- en premie-opbrengsten. In 2021 en 2022 zijn voor de meeste belastingmiddelen de achterstanden in de heffing weggewerkt. Met name bij de Inkomstenbelasting is momenteel nog sprake van achterstand. De huidige planning voorziet erin dat voor jaareinde vrijwel geen sprake meer zal zijn van achterstand in de heffing.

De voorraad bezwaarschriften blijft met ruim 77.000 onverminderd hoog. Moderne technologie (robotics) zal worden ingezet om grote hoeveelheden administratieve bezwaarschriften volledig automatisch af te handelen en tevens de instroom van nieuwe bezwaarschriften terug te dringen. De komende maanden moet dit leiden tot een afname van tienduizenden bezwaarschriften.

Belasting- en premieopbrengsten

Over de eerste 6 maanden van 2023 is sprake van een overschot op de begroting1 van NAf 45,1 miljoen voor wat betreft de belastingen en NAf 39,2 miljoen voor wat betreft de sociale premies, derhalve een overschot van NAf 84,3 miljoen. Alleen de opbrengsten van erfpacht en huur domeingronden blijven nog achter bij de begroting maar hierop zijn reeds acties gestart in samenwerking met Domeinbeheer. Vanaf bladzijde 15 is een nadere analyse opgenomen van de belasting- en premie-opbrengsten. Tevens is in de bijlage de ‘Vogelvlucht’ over de maand juni opgenomen.

