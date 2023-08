At Your Service opent nieuw kantoor en opleidingslocatie

Horeca detacheringsonderneming en hospitality opleidingsinstituut At Your Service, opende afgelopen week feestelijke haar nieuwe kantoor aan de Sta Rosaweg. Dit strategisch gelegen pand symboliseert niet alleen groei, maar toont ook de vastberadenheid van At Your Service om de hospitality standaarden van Curaçao naar grotere hoogtes te tillen.

Het nieuwe kantoor biedt niet alleen uitbreidingsruimte, maar huisvest ook geavanceerde trainingsfaciliteiten. Hierdoor kan het bedrijf niet alleen interne trainingen verzorgen, maar ook bijscholing voor gedetacheerd personeel en zelfs een toekomstige ‘Hospitality Academy’.

“De opening van ons nieuwe kantoor betekent niet alleen nieuwe ruimtes, maar ook nieuwe kansen,” benadrukt Ron van der Velden, eigenaar van At Your Service. “We kijken uit naar het opleiden en plaatsen van getalenteerde individuen in de dynamische wereld van hospitality.”

At Your Service blijft de lokale horeca sector positief beïnvloeden, met opgeleide professionals die aan het werk gaan bij gerenommeerde horecagelegenheden op het eiland. Het bedrijf versterkt de sector ook met on board trainingen en leermeesteropleidingen.

Het nieuwe kantoor is gevestigd op Sta Rosaweg nummer 22.

Voor meer informatie:

Ron van der Velden

Telefoon: +599 9 523 7070

Foto Opening At Your Service nieuwe pand binnen: Eigenaar Ron van de Velde (midden, voor) samen met de medewerkers en docenten van At Your Service.

