Notisia di polis di djabièrnè 18 di ougùstùs te ku djaluna 21 di ougùstùs 2023 / Politieberichten van vrijdag 18 augustus tot en met maandag 21 augustus 2023

Notisia di polis di djabièrnè 18 di ougùstùs te ku djaluna 21 di ougùstùs 2023

A sera vários trùk di pan durante kòntròl dirigí riba pèrmit

Den oranan di anochi riba djabièrnè 18 di ougùstùs, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a tene kòntròl na diferente sitio, riba diferente establesimentu di hóreka relashoná ku pèrmit bálido pa operá. A kontrolá tres(3) establesimentu di hóreka i tres(3) trùk di pan. Durante e kòntròl, a sera tur tres trùk di pan pa motibu ku nan no por a mustra ningun papel di pèrmit bálido. Ta trata aki di un trùk di pan na Kaya Korona, Kaya Neerlandia i Kaya Caribe. E kontròlnan aki ta kontinuá.

Ladronisia di dos skuter

Riba djabièrnè 18 di ougùstùs a drenta keho di ladronisia di dos skuter koló pretu, di e marka Senzo, ku plachi di number MF-3381 i MF-3374. E skuternan tabata stashoná na lòk ku un kadena i un lòk di stür riba tereno di un kompleho di apartamentu situá na Kaya Embira. Deskonosínan a bai ku e skuternan riba djabièrnè 18 di ougùstùs entre 3 or di mardugá i 12 or di mèrdia.

Aksidente entre skuter i outo

Riba djasabra 19 di ougùstùs, alrededor di 3.30 or, un aksidente entre un skuter i un outo a tuma lugá riba Bulevar E.E.G. Shofùr di un skuter a kore dal patras di un outo ku tabata bai lora. Shofùr di e skuter mes a bai hòspital pa tratamentu médiko. Tantu e outo i e skuter a haña daño material mínimo.

Kiebro den kas

Riba djasabra 19 di ougùstùs a drenta keho di kiebro den un kas na Kaminda Lagun. Deskonosínan a kibra drenta den e kas entre djabièrnè 18 di ougùstùs i djasabra 19 di ougùstùs i a bai ku entre otro un pasport. Ta investigando e kaso.

Kòntròl di konsumo di alkohòl

Den oranan di anochi riba djadumingu 20 di ougùstùs, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a tene un kòntròl di tráfiko dirigí riba konsumo di alkohòl na Kaya Ir Randolph Statius van Eps. Durante di e kòntròl a kontrolá 32 shofùr riba uso di alkohòl ku un tèst di supla. E tèst ta mustra si un persona a konsumí mas alkohòl ku lei ta permití si bo ta manehá un vehíkulo. Durante e kontròl, a detené 3 persona pa manehá bou di influensia. A hiba nan warda di polis pa un análisis di rosea. Ta trata di un hòmber di inisial D.d.J.S. di 31 aña di edat. El a haña un prohibishon di 3 ora pa manehá. A detené despues un dama di inisial L.d.B. di 32 aña di edat i en konekshon ku e resultado a kita su reibeweis. A detené tambe un dama di inisial L.C.v.U. di 22 aña di edat i el a haña un prohibishon di 5 ora pa manehá.

KPCN ke hala atenshon di un i tur pa konsumí alkohòl ku límite si bo ta partisipá den tráfiko. Asina bo ta prevení situashon nan peligroso pa bo mes i pa otronan. Kore un vehíkulo bou di influensia di alkohòl ta un delito. Si bo sa ku bo ta bai sali i probablemente lo disidí di bebe mas alkohòl ku e kantidat permití pa manehá, traha sita ku un persona ku por hiba bo kas seif. Bo ta manehá bou di influensia di alkohòl? E ora ei bo por haña un but, un prohibishon (temporal) pa manehá, por konfiská bo reibeweis, un kastigu di prizòn òf un kombinashon di e kastigunan aki. E peso di e kastigu ta dependé di e seriedat di e situashon.

Kada shofùr den tráfiko ta responsabel pa nan mes, e okupantenan pero tambe sobrá hendenan rondó di dje. Un persona alertá, ta konta pa dos!

Diferente detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djadumingu 20 di ougùstùs, alrededor di 6 or di atardi, un aksidente a tuma lugá riba Kaya Korona. Shofùr di un outo pa motibunan deskonosí a pèrdè kòntròl riba su stür i dal den un palu di lus. Durante kombersashon ku e shofùr, por a konstatá ku e no tabatin balansa i e tabata papia ku lenga pisá. Pa e motibu aki a hasi un tèst di supla kuné. En konekshon ku e resultado, a detené pa manehá bou di influensia di alkohòl. Ta trata aki di un hòmber di inisial M.A.M.P. di 35 aña di edat. A konfiská e outo ku e tabata kore kuné.

Alrededor di 3.30 or di atardi riba djadumingu 20 di ougùstùs un aksidente a tuma lugá riba Kaminda Sorobon. Pa motibu te ainda deskonosí, un pikòp a bai dal den un palu di lus i despues a bai resultá den un pida mondi kantu di kaminda. Personal di ambulans a hasi un chekeo médiko ku ámbos okupante na e sitio mes i niun di dos no mester a bai hòspital. Shofùr di e outo no por a para riba su pia i tabata papia ku lenga pisá. En konekshon ku esaki a hasi un tèst di supla kuné i despues a detené pa manehá bou di influensia di alkohòl. A sera e kaya un ratu pa e kompania di elektrisidat por a hasi e trabounan pa loke ta trata e palu di lus.

Den oranan di mardugá riba djasabra 19 di ougùstùs a detené un hòmber di inisial C.S. riba Kaya Industria pa manehá bou di influensia. A par’é pa un kòntròl rutinario i despues a resultá ku e tabata bou di influensia di alkohòl. En konekshon ku e resultado di e tèst di supla ku a hasi kuné, a detené i hib’é warda di polis pa un análisis di rosea.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 18 augustus tot en met maandag 21 augustus 2023

Verschillende mobiele eetgelegenheden dicht tijdens controle gericht op vergunning

In de avonduren op vrijdag 18 augustus heeft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) controles op verschillende horecagelegenheden in verband met een geldige vergunning om te runnen. In het kader hiervan werden drie (3) horecagelegenheid gecontroleerd en drie mobiele eetgelegenheden. Tijdens de controle werden alle drie mobiele eetgelegenheden gesloten omdat ze geen geldige vergunningsdocumenten konden tonen. Het betreft een mobiele eetgelegenheid op de Kaya Korona, de Kaya Neerlandia en de Kaya Caribe. Deze controles worden voortgezet.

Diefstal van twee scooters

Op vrijdag 18 augustus werd aangifte gedaan van diefstal van twee zwarte scooters, van het merk Senzo, met kentekens MF-3381 en MF-3374. De scooters stonden op slot met een kettingslot en een stuurslot op het terrein van een appartementencomplex aan de Kaya Embira geparkeerd. Tussen 03:00 uur ‘s nacht en 12:00 uur ‘s middag op vrijdag 18 augustus werden de scooters door onbekenden meegenomen.

Aanrijding tussen scooter en auto

Op zaterdag 19 augustus vond rond 15:30 uur een aanrijding tussen een scooter en een auto plaats op de Bulevar E.E.G. De bestuurder van de scooter reed achter op een auto die af ging slaan. De bestuurder van de scooter is op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan voor medische behandeling. Zowel de auto als de scooter hadden minimale schade opgelopen.

Inbraak in woning

Op zaterdag 19 augustus werd aangifte gedaan van inbraak in een woning aan de Kaminda Lagun. Onbekenden hebben tussen vrijdag 18 augustus en zaterdag 19 augustus in de woning ingebroken en hebben onder andere een paspoort meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Geplande alcoholcontrole

In de avonduren op zondag 20 augustus, heeft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) een verkeerscontrole op de Kaya Ir Randolph Statius van Eps gehouden, gericht op het gebruik van alcohol. Tijdens deze controle werden 32 bestuurders gecontroleerd op hun alcoholconsumptie door middel van een blaastest. Deze test geeft aan of de persoon meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol heeft gebruikt om een motorvoertuig te besturen. Tijdens deze controle zijn drie (3) personen aangehouden wegens het rijden onder invloed. Het betreft een 31-jarige man met initialen D.d.J.S.. Hij kreeg een rijverbod van 3 uur. Een 32-jarige vrouw met initialen L.d.B. werd aangehouden waarvan het rijbewijs werd ingevorderd naar aanleiding van het resultaat van de blaastest. Ook een 22-jarige vrouw met initialen L.C.v.U werd aangehouden; zij kreeg een rijverbod van 5 uur.

Het KPCN wil iedereen erop attenderen om met mate alcohol te nuttigen als je deelneemt aan het verkeer. Zo voorkom je gevaarlijke situaties voor jezelf en voor anderen. Een voertuig onder invloed van alcohol rijden is een misdrijf. Als je weet dat je tijdens het uitgaan waarschijnlijk meer alcohol gaat nuttigen dan toegestaan voor het besturen van een motorvoertuig, maak een afspraak met een andere persoon die je veilig thuis kan brengen. Rijd je onder invloed van alcohol? Dan krijg je een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van jouw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie.

Elke bestuurder is voor zichzelf verantwoordelijk, voor de inzittende maar ook voor de personen eromheen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Aanhoudingen rijden onder invloed

Op zondag 20 augustus vond rond 18:00 uur een eenzijdige aanrijding plaats op de Kaya Korona. De bestuurder van de auto verloor om onbekende oorzaak de macht over het stuur en botste tegen een lantaarnpaal. Tijdens het gesprek met de bestuurder kon waargenomen worden dat hij geen balans had en dat hij met een dubbel tong sprak. Hierdoor werd er een blaastest bij hem afgenomen. Naar aanleiding van het resultaat werd hij aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. Het betreft een 35-jarige man met initialen M.A.M.P. De auto waarin hij reed werd in beslag genomen.

Rond 15:30 uur op zondag 20 augustus vond een eenzijdige aanrijding plaats op de Kaminda Sorobon. Een pick-up reed om onbekende oorzaak een lantaarnpaal omver en belande in het struikgewas langs de weg. Het ambulancepersoneel checkte beide inzittende op locatie en geen van beiden hoefden mee naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto was onvast ter been en sprak met dubbele tong. Naar aanleiding hiervan werd er een blaastest bij hem uitgevoerd, waarna hij werd aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. De weg werd even afgezet zodat het elektriciteitsbedrijf zijn werkzaamheden voor wat betreft de lantaarnpaal konden verrichten.

In de nachtelijke uren op zaterdag 19 augustus, werd een 47-jarige man met initialen C.S. op de Kaya Industria aangehouden voor het rijden onder invloed. Hij werd gestopt voor een routine controle waarna bleek dat hij onder invloed van alcohol was. Naar aanleiding van het resultaat van een blaastest die werd afgenomen werd hij aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

