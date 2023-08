MINISTERIO KONSERNÍ ENSEÑANSA, SIENSIA, KULTURA & DEPORTE TULA EMPOWERMENT TOOLKIT

Fundashon Kakiña ta presentá material edukativo den kuadro di Aña di konmemorashon Abolishon di Sklabitut 2023-2024.

WILLEMSTAD – Fundashon Kakiña ta presentá material edukativo: “Tula Empowerment ToolKit (TET)” na Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte sr. Sithree van Heydoorn den kuadro di Aña di konmemorashon Abolishon di Sklabitut 2023-2024. “Tula Empowerment ToolKit”, ku ta un material edukativo den desaroyo destiná pa diferente kategoria di edat, a keda presentá pa sra. Joyce Kwidama i sra. Rayla Galmeyer.

“Tula Empowerment Toolkit”: a keda desaroyá for di un vishon riba konsepto di empoderashon. Definishon di empoderashon segun dikshonario ta: ‘desaroyá un hende pa e por vosiferá su mes òf sali pa su mes i tuma su destino den su man. Tambe e totalidat di akshonnan pa stimulá hende pa asumí nan responsabilidat ‘. Fundashon Kakiña ke saka e siñansanan di empoderashon for di pasado kaminda e no ta keda algu státiko pero kombertí esaki den estímulo pa saka siñansa for di pasado i kombertí esaki den un trampolin pa un futuro di fortalesa. E vishon di Fundashon Kakiña riba Tula Empowerment Toolkit ta inkluí e siguiente aspektonan:

Rekonosé, papia i kompartí tokante di nos pasado di sklabitut;

Stimulá nos kompromiso i konsenshi riba esaki;

Kompartí e doló ku otro i perseverá pa drenta den diálogo ku nos yunan, hubentut, maestronan i mayornan ku un bista di fortalesa i konfiansa pa futuro;

Tambe para ketu reflekshoná, sintí, skohe i akshoná.

E meta di Tula Empowerment Toolkit ta pa duna konosementu, komprondementu i konsenshi na muchanan i hubentut tokante nos historia di sklabitut, nos héroenan i kustumbernan kultural. Esaki fundashon Kakiña ta logra pa medio di diferente forma di wega kaminda dialogá, formashon di opinion i intelekto ta ser stimulá i desaroyá. E materialnan ta keda produsí na diferente idioma entre otro Papiamentu i Hulandes ku aporte di maestronan, dosentenan, mayornan, guianan, etc.

E material edukativo a keda desaroyá den diferente weganan ku ta enfoká pa mucha i adulto. E resultado pa grupo di enfoke no solamente tin konosementu di e susesonan históriko pero nan ta konsiente tambe di e forsa i kustumbernan kultural ku ta bini for di pasado. Ku ta hasi e grupo di enfoke mas fuerte den komunidat. Un kondishon importante den interakshon di wega ta pone énfasis riba rèspèt mutuo. Esaki, pasobra e tema por stimulá diferente emoshon i ta importante pa mantené un diálogo respetuoso i konstruktivo pa krese huntu den emansipashon mental.

Gruponan di enfoke di TET ta konsistí di mucha te adulto. E material ta keda repartí segun e edatnan di 0-4 aña, 5- 9 aña, 10-14 aña i di hóben entre 15 -21 aña i adulto. TET por keda uzá na skol, pero tambe pa edukashon pre-eskolar i edukashon despues di ora di skol, sentro di bario i sentronan kultural.

Minister sr. Sithree van Heydoorn a gradisí Fundashon Kakiña i a enkurashá nan pa sigui ku e desaroyo sumamente positivo, ku ta hiba na mas konosementu i komprendementu di e tema di sklabitut i su herensia en general.

KOMUNIKASHON

Tula Empowerment Toolkit

