Notisia di polis di djaluna 21 di ougùstùs te ku djárason 23 di ougùstùs 2023 / Politieberichten van maandag 21 augustus tot en met woensdag 23 augustus 2023

Notisia di polis di djaluna 21 di ougùstùs te ku djárason 23 di ougùstùs 2023

Aksidente entre outo i baiskel

Riba djamars 22 di ougùstùs, alrededor di 5 or di atardi, ‘melkamer’ sentral a haña notifikashon tokante un aksidente entre un outo i un baiskel na e krusada di Kaminda Djabou i Kaya Sirena. E siklista a deklará ku e tabata koriendo den direkshon súit riba Kaminda Djabou i diripiente e outo a bula sali su dilanti for di Kaya Sirena. Personal di ambulans a hasi un chekeo médiko ku e hóben siklista na e sitio mes i e no mester a bai hòspital. Shofùr di e outo no por a mustra un prueba di seguro i a haña un prosèsferbal.

Detenshon pa destrukshon

Alrededor di 1.40 or di atardi riba djamars 22 di ougùstùs, ‘meldkamer’ sentral a haña notifikashon tokante destrukshon na un kas na Kaya Gratitut. E sospechoso a destruí bentana di e kas. A detené e hòmber di inisial J.F.R.F. di 40 aña di edat pa destrukshon.

Detenshon durante entrada hudisial

Den oranan trempan di mainta riba djamars 22 di ougùstùs, a tene dos entrada hudisial. A detené un hòmber di inisial D.A.G.S. di 24 aña na Kaya Chopin en konekshon ku menasa i violashon di Lei di Arma BES. Na un kas na Bario Mexico a detené un hòmber di inisial L.E.G.E.A. di 28 aña di edat en konekshon ku maltrato. Investigashon den e kaso ta andando.

Detenshon

Den oranan di anochi riba djaluna 21 di ougùstùs a detené un hòmber di inisial M.A.G. di 52 aña di edat na Kaya Aguila pa insulto di un ámtenar den funshon, pa buracheria públiko i pa stroba órden públiko. E sospechoso no por a para riba su pia, e tabata papia ku lenga pisá, e tabata komportá di forma agresivo i a insultá algun ámtenar den funshon na momentu ku nan tabata atendé ku un intermediashon. Pa e motibu aki a detené.

Kiebro den kas

Riba djaluna 21 di ougùstùs a drenta keho di kiebro den un kas na Kaya Albert Engelhardt. Entre 7 or di mainta pa 5.40 or di atardi di e mesun dia, deskonosínan a fòrsa un porta pa drenta den e kas. A bai ku entre otro un pasport, un kadena di oro ku plata i diferente bien. Ta investigando e kaso.

Diferente prosèsferbal pa violashon den tráfiko

Riba djamars 22 di ougùstùs un patruya a para shofùr di un outo pa kòntròl riba Bulevar Miguel Pourier. E outo no tabatin plachi di number i shofùr no tabatin faha di seguridat bistí. El a haña un prosèsferbal pa ámbos infrakshon.

Riba djaluna 21 di ougùstùs, alrededor di 6 or di atardi a para un outo riba Kaya Ka’i Orgel pa un kòntròl rutinario. Despues di kòntròl mas aleu a resultá ku e shofùr no por a mustra un reibeweis. Pa esaki el a haña un prosèsferbal.

Alrededor di 2.45 or di atardi, un patruya a para un outo pa un kòntròl riba Kaya Grandi na momentu ku a spòt e shofùr na telefòn mientras e ta stür. E shofùr a haña un prosèsferbal pa uzo di telefòn tras di stür.

Alrededor di 2.30 or di atardi un patruya a para un pikòp pa un kòntròl riba Kaya Nikiboko Súit despues ku a spòt e shofùr ku telefòn den man mientras e ta stür. El a haña un prosèsferbal pa uzo di telefòn tras di stür.

Riba djaluna 21 di ougùstùs a para diferente shofùr di trùk i a duna diferente prosèsferbal. Entre otro a duna prosèsferbal pa manehá sin seguro bálido, pa manehá sin reibeweis i pa manehá sin faha di seguridat bistí. E kontròlnan aki ta kontinuá.

Kòntròl di tráfiko planiá

Den oranan lat di atardi riba djaluna 21 di ougùstùs a tene un kòntròl di tráfiko planiá den Rincon. E kòntròl tabata dirigí riba reibeweis bálido, seguro bálido, manehá sin faha di seguridat bistí, uzo di telefòn tras di stür i manehá sin hèlm bistí. Durante di e kòntròl aki, a duna un total di 12 prosèsferbal.

E prosèsferbalnan tabata pa e siguiente infrakshonnan:

10x pa manehá sin faha di seguridat bistí

1x pa manehá sin reibeweis bálido i sin faha di seguridat bistí

1x pa kore sin un plachi di number pegá dilanti na bùmper di e outo

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Den e dianan binidero, polis lo sigui tene e tipo di kòntròlnan aki.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 21 augustus tot en met woensdag 23 augustus 2023

Aanrijding tussen auto en fietser

In de middaguren op dinsdag 22 augustus, omstreeks 17:00 uur, vond een aanrijding tussen een auto en een fiets plaats op de kruising van de Kaminda Djabou en Kaya Sirena. De fietser verklaarde dat hij in zuidelijke richting op de Kaminda Djabou reed toen hij ineens de auto voor hem zag. De fietser werd ter plekke door het ambulance personeel gecheckt en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto kon geen verzekeringsbewijs tonen en kreeg hiervoor een proces-verbaal.

Aanhouding vernieling

Op dinsdag 22 augustus, omstreeks 13.40 uur, heeft de centrale meldkamer melding gekregen over vernieling bij een woning gelegen aan de Kaya Gratitut. De verdachte zou ramen van de woning hebben vernield. Een 40-jarige man met initialen J.F.R.F. werd aangehouden wegens vernieling.

Aanhoudingen tijdens huiszoeking

In de vroege ochtenduren op dinsdag 22 augustus werden twee huiszoekingen gehouden. Bij een woning aan de Kaya Chopin werd een 24-jarige man met initialen D.A.G.S. aangehouden in verband met bedreiging en overtreding van de Wapenwet BES. Bij een woning in Bario Mexico werd een 28-jarige man met initialen L.E.G.E.A. aangehouden wegens mishandeling. Onderzoek in deze zaak loopt.

Aanhouding

In de avonduren op maandag 21 augustus werd een 52-jarige man met initialen M.A.G. aan de Kaya Aguila aangehouden wegens belediging van een ambtenaar in functie, voor openbare dronkenschap en voor het verstoren van de openbare orde. De verdachte was onvast ter been, sprak met dubbele tong, toonde agressief gedrag en beledigde ambtenaren in functie toen ze met een bemiddeling bezig waren. Hierop werd hij aangehouden.

Inbraak in woning

Op maandag 21 augustus werd aangifte gedaan van inbraak in een woning aan de Kaya Albert Engelhardt. Onbekenden hebben tussen 07:00 uur en 17:40 uur van dezelfde dag de deur geforceerd om binnen te komen. Hier werden onder andere een paspoort, een goud en zilveren halsketting en verschillende andere goederen meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Bekeuringen voor verkeersovertredingen

Op dinsdag 22 augustus werd door een dienstdoende patrouille, de bestuurder van een auto gestopt voor een controle op de Bulevar Miguel Pourier. De auto had geen kentekenplaat en de bestuurder had geen veiligheidsgordel om. Hij kreeg voor beide overtredingen een proces-verbaal.

Op maandag 21 augustus, rond 18:00 uur werd een auto gestopt voor een routine controle aan de Kaya Ka’i Orgel. Bij nadere controle bleek dat de bestuurder geen rijbewijs kon tonen. Hiervoor kreeg hij een proces-verbaal.

Rond 14:45 uur, werd een auto gestopt voor een controle op de Kaya Grandi toen een dienstdoende patrouille de bestuurder gespot werd terwijl hij zij mobiele telefoon gebruikte onder het rijden. De bestuurder kreeg een proces-verbaal voor het gebruik van een telefoon achter het stuur.

Rond 14:30 uur, werd een pick-up door een dienstdoende patrouille op de Kaya Nikiboko Zuid gestopt voor een controle nadat de bestuurder met een telefoon in hand heeft gespot. Hij kreeg een proces-verbaal voor het gebruik van een telefoon achter het stuur.

Op maandag 21 augustus werden verschillende vrachtwagens bestuurders gestopt en zijn er verschillende processen-verbaal uitgeschreven. Er werden processen-verbaal uitgeschreven voor het rijden zonder geldige verzekeringsdocumenten, voor het rijden zonder rijbewijs en voor het rijden zonder veiligheidsgordel. Deze controles worden voortgezet.

Geplande verkeerscontrole

In de middaguren op maandag 21 augustus werd een geplande verkeerscontrole gehouden in Rincon. De controle was gericht op het hebben van een geldig rijbewijs, geldige verzekering, het rijden zonder veiligheidsgordel, het gebruik van een telefoon achter het stuur en voor het rijden zonder helm. Tijdens deze controle werden in totaal 12 processen-verbaal uitgeschreven.

De processen-verbaal waren voor het volgende overtredingen:

10x voor het rijden zonder veiligheidsgordel

1x voor het rijden zonder rijbewijs en voor het rijden zonder veiligheidsgordel

1x voor het rijden zonder kentekenplaat aan de voorzijde van de auto

Het KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige documenten op orde te hebben. Ook wordt er streng geadviseerd om je aan de verkeersregels te houden. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland. In de komende dagen zal de politie dit soort controles blijven uitvoeren.

Houd je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

