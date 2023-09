Entidat Públiko Boneiru i Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta hasi un yamada pa manehá di manera seif i responsabel riba kaminda di Rincon

E wikènt aki e parke pa ‘drift’ di Boneiru ta habrí atrobe pa partisipante i pa públiko. E parke pa ‘drift’ nobo aki ta brinda fanátikonan di e deporte e posibilidat pa ehersé esaki na un manera ku ta mas seif pa tur enbolbí i tambe pa e órden públiko. Pa sòru pa mantené e seguridat pa un i tur sinembargo ta di gran importansia pa tur ku ta partisipá den tráfiko tene nan mes na e reglanan di tráfiko riba karetera públiko na momento ku ta yega òf ku ta bandoná e parke pa ‘drift’. Espesialmente dor ku e kaminda di Rincon ta bira mas drùk awor dor di aktividatnan na e parke pa ‘drift’, ta importante pa paga bon tinu i pa ta alerta riba karetera pa bo seguridat pero tambe pa e seguridat di otronan.

Entidat Públiko Boneiru i Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta hasi un yamada na un i tur pa manehá di manera seif i responsabel. Si bo ta manehá un bròmer òf skuter, bisti un hèlm, bisti bo faha di seguridat, no uza telefòn selular miéntras bo ta manehá i mantené bo mes na e velosidat máksimo permití. Den área habitá e velosidat máksimo permití ta 40 km/ pa ora i pafó di esaki e ta 60 km/pa ora. Hasiendo esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif riba e isla. E periodo benidero lo tene kòntròl ku regularidat, kaminda lo aktua ku man duru si bo no tene bo mes na e reglanan di tráfiko vigente.

Bo no ta tene bo mes na e reglanan? E ora ei bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 i $225.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

——————————–

Het Openbaar Lichaam Bonaire en het Korps Politie Caribisch Nederland roept op om veilig en verantwoord te rijden op de weg naar Rincon

Dit weekend is het driftpark van Bonaire weer open voor deelnemers en het publiek. Dit nieuwe driftpark biedt liefhebbers van de sport de mogelijkheid om de deze te beoefenen op een manier die veiliger is voor alle betrokkenen en voor de openbare orde. Om ervoor te zorgen dat dit voor iedereen veilig blijft, is het echter belangrijk dat alle deelnemers aan het verkeer zich aan de verkeersregels voor de openbare weg houden bij het aankomen en verlaten van het driftpark. Vooral omdat door de activiteiten bij het driftpark de weg naar Rincon nu drukker wordt, is het extra belangrijk om goed op te letten en alert te zijn op de weg voor jou eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Het Openbaar Lichaam Bonaire en het Korps Politie Caribisch Nederland roepen iedereen op om veilig en verantwoord te rijden. Draag een helm als je op een motor of scooter zit, draag je veiligheidsgordel, gebruik geen mobiele telefoon tijdens het rijden en houd je aan de maximaal toegestane snelheid. In de bebouwde kom is de maximumsnelheid 40 km/uur en daarbuiten 60 km/uur. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland. Er zullen de komende periode regelmatig controles gehouden worden, waarbij er streng wordt opgetreden als je je niet houdt aan de geldende verkeersregels.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

