Notisia di polis di djárason 27 di sèptèmber te ku djabièrnè 29 di sèptèmber 2023 / Politieberichten van woensdag 27 september tot en met vrijdag 29 september 2023

Notisia di polis di djárason 27 di sèptèmber te ku djabièrnè 29 di sèptèmber 2023

Búskeda di hòmber pèrdí ta kontinuá

Den oranan lat di tramèrdia riba djaweps 28 di sèptèmber, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un hòmber pèrdí. Den oranan di atardi mesora a inisiá un búskeda pa e hòmber di nòmber Rodrigo Thode, di 69 aña di edat. Riba e dia aki, alrededor di 11 or di mainta tabata e último biaha ku tabatin kontakto ku e persona aki. Rodrigo tabatin un karson kòrtiku koló blou i un blusa blanku ku blou bistí. Na pia e tabatin sandalia bistí. A informá prensa tambe ku a publiká un pòtrèt di e hòmber.

Den oranan di atardi, un persona a yama ‘meldkamer’ sentral i a deklará ku pa mas o ménos 2 or di mèrdia el a mira un persona paresido na e hòmber ku a duna su deskripshon, den besindario di Kaminda Broertje Janga na altura di Sabadeco. KPCN a start un búskeda na pia i ku outo den e área i ku kolaborashon di e avion dash i helikòpter di Wardakosta. Alrededor di 10.45 or di anochi a para e búskeda sin resultado. Den transkurso di dia riba djabièrnè 29 di sèptèmber, e búskeda ta kontinuá.

Polis ta pidi un i tur ku por a mira òf tende algu, tin informashon òf sa paradero di Rodrigo Thode, pa tuma kontakto mesora ku polis na 715-8000, 911 òf via di e liña di tep anónimo 9310.

Kòntròl di tráfiko planiá

Den oranan di atardi riba djárason 27 di sèptèmber, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a tene un kòntròl di tráfiko planiá riba Kaya Nikiboko Sùit en konekshon ku seguridat den tráfiko. Durante di e kòntròl aki, a kontrolá un total di 39 vehíkulo di kua 28 outo, 9 trùk, 1 skuter i 1 bròmer. A duna un total di 23 but.

E but tabata pa lo siguiente:

6x pa manehá sin faha di seguridat bistí

5x pa manehá sin seguro bálido

8x pa manehá sin reibeweis bálido

3x pa manehá sin plachi di number

1x pa manehá sin hèlm bistí

Durante e kòntròl aki, a bai ku un bròmer warda di polis pa motibu ku e shofùr no tabatin niun di e dokumentunan nesesario na òrdu.

Ketu bai diferente but pa violashon den tráfiko

Entre djaluna 25 di sèptèmber i djabièrnè 29 di sèptèmber a duna diferente but pa violashon den tráfiko durante kòntròlnan rutinario.

E butnan tabata pa lo siguiente:

2x pa manehá sin hèlm bistí

2x pa manehá sin reibeweis bálido

7x pa manehá sin faha di seguridat bistí

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

—————————————–

Politieberichten van woensdag 27 september tot en met vrijdag 29 september 2023

Zoektocht naar vermist persoon voortgezet

In de middaguren op donderdag 28 september, kreeg de centrale meldkamer melding over een vermiste man. In de middaguren werd direct een zoektocht naar de 69-jarige man, Rodrigo Thode, gestart. Op deze dag, rond 11:00 uur, was het de laatste keer dat er contact had met deze persoon. Rodrigo had een blauwe korte broek met een wit en blauw T-shirt aan. Hij had sandalen aan.

In de middaguren verklaarde een melder aan de centrale meldkamer dat zij rond 14:00 uur een soortgelijks persoon zoals de vrijgegeven omschrijving van de man in de buurt van Kaminda Broertje Janga ter hoogte van Sabadeco had gezien. KPCN heeft een zoektocht te voet en met de auto in de omgeving gestart in samenwerking met het Dash vliegtuig en de helikopter van de Kustwacht. Rond 22:45 uur werd de zoektocht zonder resultaat uitgesteld. In de loop van de dag op vrijdag 29 september wordt de zoektocht vervolgd.

De politie verzoekt een ieder die Rodrigo Thode heeft gezien, informatie heeft of zijn verblijfplaats weet, om direct contact op te nemen met de politie via 715 8000, 911 of via de anonieme tip lijn 9310.

Geplande verkeerscontrole

In de middaguren op woensdag 27 september, werd aan de Kaya Nikiboko Zuid een geplande verkeerscontrole gehouden in verband met de verkeersveiligheid. Tijdens deze controle werden in totaal 39 voertuigen gecontroleerd waarvan 28 auto’s, 9 vrachtwagens, 1 scooter en 1 motorfiets. Er werden 23 bekeuringen uitgeschreven.

De bekeuringen waren voor het volgende:

6x voor het rijden zonder autogordel

5x voor het rijden zonder geldige verzekering

8x voor rijden zonder geldig rijbewijs

3x voor het rijden zonder kentekenplaat

1x voor het rijden zonder helm

Tijdens deze controle werd een motorfiets ter bewaring naar het politiebureau gebracht omdat de bestuurder geen enkele van de benodigde documenten in orde had.

Nog steeds veel bekeuringen voor verkeersovertredingen

Tussen maandag 25 september en vrijdag 29 september zijn er tijdens routine verkeerscontroles verschillende bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen.

Deze waren als volgt:

2x voor het rijden zonder helm op;

2x voor het rijden zonder geldig rijbewijs;

7x voor het rijden zonder veiligheidsgordel om

Het KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige documenten op orde te hebben. Ook wordt er streng geadviseerd om zich te houden aan de regels van de verkeersregels. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland.

Houdt jij je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket