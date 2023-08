Resultado di kampionato MCB CSB 24 ougùstùs 2023

Souax Gill Sport Ta kue un bentaha di 6 pa 1 Riba The Fighting Team den kabes di 4

inning, ta amplia e diferensia na 6 pa 1 den kabes di 6 inning, Perooo The Fighting Team

ta monta un atake di 7 kareda, entre nan doblete back to back di Sovienca Calmera i

Solange Soliana pa laga Souax Gill Sport den Tereno ku skore di 8 pa 7 ora ku Yuliz

Salgado Baron risibí pelotaso ku base yen.

The Fighting Team: 7 kareda 8 hit 3 eror

Picher ganadó : Ruth-shainny Calmera

Miho Bate : Yuliz Salgado Baron i Sovienca Calmera 3-2

Souax Gill Sport : 8 kareda 10 hit 4 eror

Picher Perdedo: Sophia Guerra Leiva

Miho bate : Ashanty Alexandre i Dianthe Gibbes 3-2

Wega ta yega 5 inning empata na 4, aki Fenix ta reakshona i skore 3 kareda pa kue un

ventaga di 7 pa 4 , pa finalmente gana e wega ku e skore aki.

Fenix: 7 kareda 7 hit 3 eror

Picher ganadó : Suheydi Faneyt

Miho Bate : Deidra Da Costa Gomez 2-2

Sta Rosa Angels Vanddis: 4 kareda 5 hit 3 eror

Picher Perdedo: Francheska Luciano

Miho bate : Jandely Ricardo 3-2

Kampionato ta sigui Djaweps 25 di ougùstùs na Sam Bunting Ballpark

19.30 hr Fenix Softex A v/s Sta.Rosa Angels Vanddis A

21:30 hr Souax SBT Gil’s Sport A v/s Liberty A

