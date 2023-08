E no por gana den kontenido pesei e ta bai personal

Jonathan Symor ta reta parlamentario Gerard un debate riba kualke topiko

Su boka i kurpa ta muchu grandi pa su mente prosesa e trabou parlamentario

Jonathan Symor, sekretario di Trabou pa Kòrsou ta reta parlamentario

Gerard un debate riba kualke topiko. Dia ku e ke, kaminda e ke i ora ku e ke. Bin gaña mi den kontenido. Su boka ta muchu grandi den papia disparate i inventa kos nan riba lider politiko di trabou pa Kòrsou. E realidat ta ku

Sr. Gerard ta parlamentario i te ku awe e no a traha riba ni sikiera 1 lei pa pueblo di Kòrsou bai dilanti. Durante di su disertashon nan den parlamento klaramente por tuma nota ku e no tin kontenido ni e no ta lesa niun dokumentu. Sr Gerard no por ni sinta na un kompiuter te pe por traha maske ta un moshon den parlamento. Ta un berguensa.

Ta konstantemente Sr. Gerard ta ataka minister Cooper pa atende asuntu di terenonan ilegal. Esaki no ta straño paso manera TPK a kompronde ku

Sr. Gerard ta perdiendo kompetensia den area pariba di Kòrsou relashona ku probablemente famia nan di Sr. Gerard ku lo a horta tereno. I esaki lo ta e motibu dikon Sr. Gerard ta pone asina tantu preshon riba minister Cooper pa legalisa tereno nan. Tambe kaya ta papia ku foi dia UTS a sera, Sr. Gerard ta rabia ku Sra Zita Leito paso e tambe lo tabata un di esnan ku tabata kome for di e bolo grandi di kontratistanan ku tabata chika plaka di UTS.

Kiermen prome Sr Gerard sali papia, e bai wak den spil prome.

Trabou pa Kòrsou semper ta sali den komunidat ku echonan ku nos por prueba. Sr. Gerard splika pueblo dikon su lider politiko, minister di SOAW a pidi 1.3 miyon florin pa tuma 40 hende na trabòu via

uitzendbureau. Politika tradishonalista. Enbes di habri solisitut i tuma hende na trabòu di manera ku e hendenan por tin un futuro i bai banko hasi hipotek pa traha kas etc, ta tuma via uitzendbureau pa despues keda firma kontrakt i manda nan kas 2 pa 3 luna i despues bolbe tumanan. E uitzendbureau ta keda bira riku, pero e hendenan si ta keda den tenshon kada bes ku e kontrakt ta bai kaba.

E tipo di maneho nan aki ta tradishonalista i tin nos pais kaminda e ta.

Mi tin gan’i sa kon grandi Sr Gerard su boka lo ta riba e asuntu aki.

Pa mas informashon por tuma kontakto ku sr. Jonathan Symor na 528-0058.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket