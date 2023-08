Konhuntamente responsabel pa un Boneiru mas sigur

08/28/2023

Den su ròl komo tata di pueblo i presidente di e triángulo di siguridat, e ta sinti su mes obligá pa hala atenshon di nos suidadanonan tokante nan komportashon.

Despues di a sirbi pa mas ku 100 dia komo gezaghèber di Boneiru, gezaghèber Oleana a ripará un tendensia preokupante, kaminda solidaridat i rèspèt ta bayendo atras na nos isla. Den su ròl komo tata di pueblo i presidente di e triángulo di siguridat, e ta sinti su mes obligá pa hala atenshon di nos suidadanonan tokante nan komportashon. Esaki pasobra por sierto ta trata di un responsabilidat konhunto pa sòru pa naturalesa, kultura i siguridat di nos dushi isla.

Durante un konferensia di prensa ku resientemente a tuma lugá, a papia tokante diferente kestion preokupante, entre otro molèster di sonido ku ta oumentando, shushi tirá riba kaya, i uso di droga i alkohòl. Banda di esaki siguridat den tráfiko tabata haltu riba agènda. Pa kuerpo polisial esaki ta un di e prioridatnan di mas importante, mirando e kantidat alarmante di aksidente di tráfiko ku den mayoria kaso ta keda okashoná pa motibu di korementu di outo bou di influensia.

‘Si bo dal, bo tin ku supla’, asina Alwyn Braaf, hefe di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense a deklará. Banda di kontròl den forma arbitrario i den forma planiá den tráfiko, awor akí ta standart pa hasi kontròl despues di un dalmentu. Okashoná un aksidente fatal bou di influensia di alkohòl òf otro tipo di droga, ta keda kastigá ku un kastigu di prison. Nan a pone énfasis riba importansia di mantenshon di lei, pero a bisa tambe ku esaki no ta e úniko solushon. Ta esensial pa tur habitante di Boneiru ta konsiente di nan ròl den kreashon di un komunidat seif i respetuoso.

Pa e motibu akí gezaghèber Oleana ta hasi un yamada riba henter nos poblashon pa uni forsa i partisipá aktivamente den mehorashon di e sirkunstansianan di bida na Boneiru. Esaki por pa medio di redusí molèster di sonido, rùim òp shushi riba kaya i deskurashá uso di droga i alkohòl. Aparte di esaki ta supliká tur hende urgentemente pa tuma responsabilidat, tantu pa nan propio komportashon, komo pa hala atenshon di amigunan, miembronan di famia òf sernan kerí.

Gezaghèber Oleana ta enfatisá ku oumento di solidaridat i rèspèt ta esensial pa desaroyo i bienestar di Boneiru. Huntu nos por sòru pa nos isla keda un komunidat seif i floresiente, kaminda tantu nos habitantenan komo nos bishitantenan por disfrutá di tur kos bunita ku Boneiru tin di ofresé.

Por wak henter e konferensia di prensa riba kanal di YouTube di entidat públiko Boneiru. E lenk pa e grabashon ta: https://bit.ly/44qLKod

NOTA

Riba e potrèt di man robes pa man drechi: Luuk van de Ven Hefe di Operashon Koninklijke Marechaussee, Alwyn Braaf Hefe di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense, Nolly Oleana Gezaghèber, Walter Kupers Fiskal Mayó di Ministerio Públiko.

Gezamenlijk verantwoordelijk voor een veiliger Bonaire

28 aug 2023

In zijn rol als burgervader en voorzitter van de veiligheidsdriehoek voelt zij zich genoodzaakt om de bevolking aan te spreken op hun gedrag.

Na meer dan 100 dagen als gezaghebber van Bonaire te hebben gediend, heeft Gezaghebber Oleana een verontrustende trend opgemerkt waarin solidariteit en respect op het eiland zijn afgenomen. In zijn rol als burgervader en voorzitter van de veiligheidsdriehoek voelt zij zich genoodzaakt om de bevolking aan te spreken op hun gedrag. Het is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor de natuur, cultuur en veiligheid van ons prachtige eiland.

Tijdens een recente persconferentie werden verschillende zorgwekkende kwesties besproken, waaronder toenemende geluidsoverlast, zwerfafval, en het gebruik van drugs en alcohol. Daarnaast stond verkeersveiligheid hoog op de agenda. Voor het politiekorps is dit een van de belangrijkste prioriteiten, gezien het alarmerende aantal verkeersongevallen dat grotendeels wordt veroorzaakt door rijden onder invloed.

“Botsen is blazen”, verklaarde Alwyn Braaf, Korpschef Politie Caribisch Nederland. Naast steekproefsgewijs en geplande alcoholcontroles in het verkeer, is het nu standaard om controles uit te voeren na een aanrijding. Het veroorzaken van een noodlottig ongeval onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen wordt bestraft met een gevangenisstraf. Het belang van handhaving werd benadrukt, maar ook dat dit niet de enige oplossing is. Het is essentieel dat alle inwoners van Bonaire zich bewust zijn van hun rol in het creëren van een veilige en respectvolle samenleving.

Gezaghebber Oleana roept daarom de gehele bevolking op om de handen ineen te slaan en actief deel te nemen aan het verbeteren van de leefomstandigheden op Bonaire. Dit kan door onder andere het verminderen van geluidsoverlast, het opruimen van zwerfafval en het gebruik van drugs en alcohol te ontmoedigen. Bovendien wordt iedereen dringend verzocht om verantwoordelijkheid te nemen zowel voor hun eigen gedrag, als ook het aanspreken van vrienden, familieleden of dierbaren.

Gezaghebber Oleana benadrukt dat het vergroten van solidariteit en respect essentieel is voor de verdere ontwikkeling en welzijn van Bonaire. Samen kunnen we ervoor zorgen dat ons eiland een veilige en bloeiende gemeenschap blijft, waarin zowel bewoners als bezoekers kunnen genieten van al het moois dat Bonaire te bieden heeft.

De gehele persconferentie kan bekeken worden op het YouTube kanaal van openbaar lichaam Bonaire. Link naar de opname: https://bit.ly/44qLKod

NOTE

Foto van links naar rechts: Luuk van de Ven Hoofd Operaties Koninklijke Marechaussee, Alwyn Braaf Korpschef Korps Politie Caribisch Nederland, Nolly Oleana Gezaghebber, Walter Kupers Hoofd Officier van Justitie Openbaar Ministerie.

