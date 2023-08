Verdachte van projectie Anne Frank Huis overgeleverd aan Nederland

De 41-jarige man die wordt verdacht van het projecteren van antisemitische teksten op het Anne Frank Huis op 6 februari van dit jaar, is vrijdag 25 augustus door de Duitse autoriteiten overgeleverd aan Nederland. Het OM verdenkt de man ook van het maken en via sociale media verspreiden van een filmpje waarin beelden van de projectie waren gecombineerd met een discriminatoire liedtekst.

Na de projectie en het online verschenen filmpje is de Amsterdamse recherche een onderzoek gestart waarbij de verdachte al snel in beeld kwam. Uit dit onderzoek blijkt dat de 41-jarige man, die de Poolse en Canadese nationaliteit heeft, na de projectie op het Anne Frank Huis terugkeerde naar zijn woonadres in Polen. Het OM vaardigde tegen de man een Europees Aanhoudingsbevel (EAB) uit. Op 25 april van dit jaar is hij door de Poolse autoriteiten aangehouden.

De woning en auto van de man werd door de Poolse politie doorzocht. Daarbij waren twee rechercheurs van de Amsterdamse politie aanwezig. De Poolse autoriteiten legden de man in afwachting van het verdere onderzoek een uitreisverbod op. Hij hield zich echter niet aan dit verbod. Op 8 juli hield de Duitse politie hem op het vliegveld van Frankfurt aan toen hij probeerde naar Canada te reizen.

Na zijn aanhouding zat de man in afwachting van zijn overlevering in detentie in Duitsland. Hij is op 25 augustus jl. overgebracht naar Amsterdam en op 28 augustus voorgeleid aan de rechter-commissaris die de bewaring voor twee weken heeft bevolen.

Op 5 oktober 2023 staat de verdachte voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Amsterdam. Of de zaak dan ook inhoudelijk wordt behandeld is op dit moment nog niet bekend.

