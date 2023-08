Partido MEP:

MEP na Parlamentario Marisol Lopez-Tromp:

BO NO TA BIN REUNION, Y DESPUES BO KIER KEHA

Partido MEP un biaha mas ta tuma nota di Parlamentarionan cu no ta atende reunionnan publico, sinembargo nan ta e promenan pa duna informacion robes of no tin conocemento di loke nan ta informa pueblo. Esaki ta un tendencia di hopi tempo caba di Parlamentario Marisol Lopez-Tromp kende no ta atende niun reunion importante pero despues ta sali papia cosnan cu no ta berdad eyfo.

Parlamentario Lopez-Tromp a briya cu su ausencia den e reunion na unda cu a trata Raft. Parlamento den su mayoria a vocifera cu nan no ta di acuerdo cu e Raft por lo tanto a pidi Gobierno pa sigui negocia cu Hulanda pa asina haya un solucion pronto na bienestar di nos pais.

Gobierno di Aruba ta haciendo esaki y lo sigui haci esaki te ora haya un salida for di e negosacionnan cu ta andando. Secretario di Estado Alexandra Van Huffelen diabierna ultimo a confirma esaki tambe. Gobierno keto bay ta na mesa cu Hulanda pa saca e miho deal pa nos pueblo.

Asina ta, MEP ta conseha Parlamentario Marisol, pa no ansha, pa no haci drama, pa sinta trankil, pa stop di keha y laga Gobierno negocia. Prome Minister Evelyn Wever-Croes lo trece tur informacion pa nos pueblo manera cu yega na un conclusion cu lo beneficia Aruba

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket