SKOLNAN NAN KORSOU TA RISIBI PAKETE KU MATERIAL DI RUMANNAN PURUNCHI

KORSOU – Den siman di 28 di ougùstùs, Teatro KadaKen huntu ku Beyond Kultura Events Foundation ta entregá pakete pa tur skol di fundeshi, skol sekundario i skol spesial. Den e pakete tin material edukativo, poster i flyer ku informashon di e piesa teatral-musikal “Rumannan Purunchi” skibí i dirigí pa Milushka Birge. E buki Rumannan Purunchi ‘saga di un nèshi tropikal’ di eskritor Loekie Morales tambe ta forma parti di e pakete aki.

Teatro KadaKen ta entregá e material akí pa inspirá i stimulá skolnan pa bin wak e piesa musikal-teatral “ Rumannan Purunchi” ku ta tambe título di e buki ku skolnan ta haña den e pakete di material di promoshon. Pa medio di Beyond Kultura Events Foundation outor di e buki, Loekie Morales, ta entregá su buki ku e meta pa stimulá skolnan partisipá na e programa pa lesa interaktivo.

E piesa teatral-musikal ta basá riba historianan real di infansia dje eskritor. Den su buki Rumannan Purunchi Morales ta kompartí ku nos herensia familiar intangibel di e rumannan Moral. Milushka Birge, eskritor i direktor di esena ta nutri su mente ku e herensia familiar di rumannan Moral, pa krea un storia nobo den kual ta papia ku e hóben entre 10 i 14 aña, tokante entre otro spiritu komunitario, forsa i impontensia. Den e piesa Rumannan Purunchi , Milushka Birge huntu ku músiko i kompositor Eric Calmes ta forma un nèshi kaluroso pa e aktornan hunga diferente personahe dunando espasio pa ekspresá kantikanan bunita komponé speshalmente pa e obra akí. E aktornan ku ta forma e elenko ta: Greysha Niebe, Gian van Eiker, Rachelle Le Blanc, Kionn Yung i Maxine Fabian.

Den e dianan ku ta bini skolnan lo risibí bishita di un boluntario ku lo entregá tur material di Rumannan Purunchi den e bunita tas kolorido di artista Francis Sling. Arte ta yuda karga Arte!

Skolnan interesá pa nan alumnonan wak e obra òf ke mas informashon di e piesa teatral musikal, por tuma kontakto ku Teatro KadaKen via Nacheska Johannes na +5999 569 84 17/672 45 80 òf mail teatropafundeshi@teatrokadaken.org Pa mas informashon tokante di e buki i e programa pa lesa interaktivo, por tuma kontakto ku Beyond Kutural Events Foundation via Loekie Morales na +5999 5191958 òf mail beyondkultura@gmail.com

Danki na Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, Fonds Podium Kunsten, Vriendenloterij Fonds ku ta hasi e piesa teatral-musikal Rumannan Purunchi posibel.

Danki na Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, VWN – Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad, Maduro & Curiels Bank (MCB) i Hans Dusée di HD Ontwerp na Hulanda ku por a tradusí, diseñá, imprimí i transportá e buki Rumannan Purunchi.

Un danki tambe na Firgos ku a hasi posibel ku nos por entregá e pakete den e bunita tas di artista plástiko Francis Sling.

Potrèt di lenks pa regs: Milushka Birge, eskritor i direktor di esena di e piesa teatral-musikal Rumannan Purunchi, Faina Cathaline, direktor di Kolegio Willem Ellis ku ta risibí e promé tas, Gian Van Eiker, aktor di e elenko di Rumannan Purunchi en Loekie Morales eskritor di e buki Rumannan Purunchi.

Fotograf: Margo Groenewoud

SCHOLEN OP CURAÇAO ONTVANGEN LESPAKKET ‘RUMANNAN PURUNCHI’

Curaçao – In de week van 28 augustus ontvangen alle scholen voor funderend, voortgezet en speciaal onderwijs een lespakket, verzorgd door Teatro KadaKen samen met Beyond Kultura Events Foundation. Het pakket bevat onderwijsmateriaal bij “Rumannan Purunchi”, het muziektheaterstuk geschreven en geregiseerd door Milushka Birge, en posters en flyers met meer informatie over het stuk. Het boek Rumannan Purunchi – ondertitel: ‘verhalen van een tropisch nestje’ – van de Curaçaosche schrijfster Loekie Morales maakt ook deel uit van het pakket.

Teatro KadaKen verspreidt dit materiaal om scholen te inspireren en stimuleren om binnenkort naar het muziektheaterstuk te komen dat gemaakt is op basis van het uitgereikte boek “Rumannan Purunchi”, letterlijk: ‘de broers en zussen sproetjes’. Het boek is nu in het bezit van alle scholen, waarbij Beyond Kultura Events Foundation het mogelijk maakt om ook deel te nemen aan een interactief leesprogramma met de schrijfster Loekie Morales.

Het muziek-theaterstuk is gebaseerd op werkelijke gebeurde verhalen uit de jeugd van de schrijfster. In haar boek Rumannan Purunchi deelt Morales de rijke geestelijke erfenis van de familie Moral. Milushka Birge, schrijfster en regisseur van het stuk, heeft zich gevoed met deze erfenis en op basis hiervan een verhaal voor het theater gecreëerd voor jongeren tussen 10 en 14 jaar. Het stuk laat het publiek nadenken over de kracht en de beperking van een individu, en over de werking en waarde van gemeenschapszin. In het stuk Rumannan Purunchi zet Milushka Birge samen met componist en muzikant Eric Calmes een veelkleurig ‘nestje’ neer waarin de acteurs verschillende personages de ruimte geven om zich te uiten in spel en zang. Deze getalenteerde cast wordt gevormd door: Greysha Niebe, Gian van Eiker, Rachelle Le Blanc, Kionn Yung en Maxine Fabian.

De komende dagen zullen alle scholen bezocht worden door een vrijwilliger die het materiaal van Rumannan Purunchi in een prachtige kleurrijke tas van kunstenaar Francis Sling zal overhandigen. Kunst ondersteunt Kunst!

Scholen die interesse hebben om het stuk bij te wonen, of behoefte hebben aan meer informatie, kunnen contact opnemen met Teatro KadaKen via Nacheska Johannes telefoon +5999 569 84 17/672 45 80 of email teatropafundeshi@teatrokadaken.org Voor meer informatie over het boek of het interactieve leesprogramma kunt u contact opnemen met Beyond Kutural Events Foundation via Loekie Morales telefoon +5999 5191958 of email beyondkultura@gmail.com.

Met dank aan Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, Fonds Podium Kunsten, Vriendenloterij Fonds die het muziektheaterstuk Rumannan Purunchi mogelijk maken.

Dank aan Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, VWN – Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad, Maduro & Curiels Bank (MCB) en Hans Dusée van HD Ontwerp in Nederland voor het vertalen, ontwerpen, drukken en transporteren van deze oplage van het boek Rumannan Purunchi.

Dank tenslotte ook aan Firgos die het mogelijk hebben gemaakt om deze materialen te verspreiden in de duurzame artistieke tas ontworpen door Francis Sling.

Foto van links naar rechts: Milushka Birge, schrijver en regisseur van het muziek-theaterstuk Rumannan Purunchi, Faina Cathaline, directeur van Kolegio Willem Ellis die de tas in ontvangst neemt, Gian Van Eiker, acteur van het gezelschap Rumannan Purunchi en Loekie Morales schrijver van het boek Rumannan Purunchi.

Fotograaf: Margo Groenewoud

