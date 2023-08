Willemstad, 29 augustus 2023

UoC levert wederom wetgevingsjuristen af

Donderdag 24 augustus jl. werden voor het derde jaar de certificaten uitgereikt aan de geslaagden voor de Leergang Legislative Lawyers.

In Curaçao, Aruba en St. Maarten is een groot tekort aan wetgevingsjuristen; deze zijn juristen in overheidsdienst die wetgeving schrijven. Het tekort betekent dat het vaak lang duurt voordat wetgeving tot stand komt. De UoC geeft met deze leergang een impuls aan de wetgevingstrajecten in de drie landen. De leergang heeft dit jaar 16 nieuwe wetgevingsjuristen afgeleverd, de meesten dit jaar voor Curaçao, maar ook wetgevingsjuristen voor Aruba en St. Maarten.

De leergang is een samenwerkingsverband tussen de UoC en de wetgevingsafdelingen van Curaçao, Aruba en St. Maarten en wordt financieel gesteund middels een subsidie van het Ministerie van BZK in Nederland. De inhoudelijke leiding is in handen van prof. Sjoerd Zijlstra, hoogleraar Wetgevingsleer aan de UoC. Binnenkort gaat de vierde editie van de leergang van start.

