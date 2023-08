MINISTERIO KONSERNÍ DESAROYO EKONÓMIKO MINISTER CIJNTJE TA BOLBE KOMPARTÍ SU RELATONAN DI BIAHE

Ku transparensia, konsistensia i determinashon nos ta sigui traha pa progreso di Kòrsou!

WILLEMSTAD – Resientemente, via di retnan sosial, Minister Cijntje a tuma nota ku eksponentenan fanátiko di algun polítiko tabata kompartí informashon ku ta solamente aksesibel pa miembronan di Konseho di Minister, esta via Ibabs. Esaki ta ilustrá ku no tin protekshon di informashon i ta algu di lamentá. Ta mas ku klaro ku kompartimentu di informashon di e biahenan di Minister Cijntje só ta krea konfunshon bou di algun persona ku ta kere ku no tin hustifikashon pa e biahenan entamá pa Minister Cijntje.

Na desèmber 2022, Ministerio di Desaroyo Ekonómiko den estrecho konsulta ku entidatnan ku ta kai bou di responsabilidat di Minister, a traha un agènda di biahenan ku tin komo meta pa avansá e agènda internashonal di Ministerio pa asina fortifiká ekonomia, krea akseso pa nos empresarionan hasi negoshi mas faborabel den eksterior i posishoná Kòrsou su ekonomia internashonalmente. Tin biahe a sigui, tin a kai afó i otronan a bin aserka. E ta un agènda dinámiko i nos ta skohe konsiente pa nos tin mas probecho di kada biahe.

Si tin un minister ku semper a traha relato di tur su biahenan i manda pa Parlamento di forma ofisial ta Minister Ruisandro Cijntje. Manera a bin ta splika kaba Minister di Desaroyo Ekonómiko tin banda di desaroyo ekonómiko lokal komo tarea tambe relashonan ekonómiko internashonal bou di su responsabilidat. Tin un sektor den e ministerio dediká na mantené i fasilitá nos relashonnan ekonómiko internashonal ku e meta pa krea oportunidat pa hasi negoshi i asina krese nos ekonomia.

Artíkulo 11 di Landsverordening Ambtelijk Bestuurlijke Organisatie – Labo ta stipulá e tareanan di Ministerio di Desaroyo Ekonómiko: “Het Ministerie van Economische Ontwikkeling heeft ten minste tot taak, voor zover niet behorende tot de specifieke zorg van een ander ministerie, de zorg voor een evenwichtige ontwikkeling van de nationale economie in de ruimste zin, waaronder de zorg voor de internationale en regionale economische betrekkingen, het bevorderen van de marktwerking, economische innovatie en een gunstig ondernemingsklimaat.”

Pa establesé lasonan komersial ku oportunidat pa fomenta negoshi ta lógiko ku Minister di Ekonomia tin ku biaha. Den e mundu di awendia, despues di pandemia, ta esnan ku e bos di mas fuerte, e presensia di mas konsistente i stratégiko riba e tarima internashonal, ta logra mas. Ku e retonan ku nos tin i si nos no eksplorá e oportunidatnan eifí riba merkado internashonal, nos ta keda isolá di restu di mundu. Mirando e importansha i efekto di ekonomia internashonal riba nos ekonomia, e ta imperativo pa keda implementá e agènda internashonal. Sektornan ku ta ligá na ekonomia global i ku ta sumamente importante pa Minister ta presente pa finnan komersial ta Turismo, Servisionan Finansiero, Transporte Aereo, Haf, Servisionan Marítimo, Energia, Zona Franka i vários otro sektor, manera esakinan a keda identifiká den National Export Strategy di Kòrsou. Minister Cijntje su presensia a sirbi pa amplia e kantidat di buelonan, kruseronan i tambe ta laga impakto serka e invershonistanan. E tin influensha sigur i nos a mira e resultadonan den kresementu kuantioso di Turismo, i mas invershon den e sektor akí ku aktualmente ta e dunadó di trabou di mas grandi na Kòrsou. Minister su presensia tabata fundamental pa buelonan di Azul inisiá eksitosamente i ku e ta bai inkrementá kantidat di buelo. Si antes Aruba tabata mas konosí aworaki Kòrsou ta birando mas konosí danki na e promoshon na Merka hasiendo uso di nos peloteronan den beisbòl i nos hóbennan ku ta destaká den tur ramo di deporte. Huntu ku CTB e promoshon akí ta tumando lugá di un forma eksitoso. Esaki ta danki na e esfuersonan di Minister Cijntje.

Na regreso di tur biahe, Minister Cijntje ta traha un relato i manda esaki pa Parlamento i Konseho di Minister. Fin di aña lo traha un relato ku resultado di tur e akshonnan, ya asina nos ta midi progreso i mira adelanto. Minister di Desaroyo Ekonómiko ta hopi enfoká pa mehorá klima di invershon, eliminá ‘red tape’, fortifiká nos empresarionan chikí, stimulá sektornan relevante pa eksportashon i atraé mas invershon. Pa transparensia lo ta bon pa tur Minister publiká nan relatonan di biahe i e progreso di implementashon di kada biahe.

