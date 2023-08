XXI Kampionato T-Ball Liga Sylvio “Casca” Leonora 2023

WILLEMSTAD – Djabièrnè 01 di sèptèmber ta marka inisio di e XXI Kampionato T-Ball Liga Sylvio “Casca” Leonora 2023.

Liga T-Ball Sylvio “Casca” Leonora ta un liga pa yuda guia hóbennan ku ta inisiá den e deporte di sòftbòl. Ta un liga di instrukshon dediká pa hobensitanan entre 5 pa 11 aña di edat ku ta dal nan promé pasonan den direkshon di e deporte di sòftbòl.

E barionan partisipante na e di 21 edishon di e Kampionato T-Ball Liga Sylvio “Casca” Leonora ta:

•Brievengat

•Buenavista

•Domi

•Soto

•Souax

•Suffisant

E apertura ofisial ta programá pa tuma lugá djabièrnè 01 di sèptèmber pa 17.15 (kuartu pasá di sinku atardi) na Buenavista Ballpark.

E komishon organisadó ta ekstendé un invitashon na pueblo di Kòrsou pa asistí na e enkuentronan i asina apoyá i enkurashá nos hóbennan ku ta dal nan promé paso den e deporte di sòftbòl.

Ta urgi tur hende pa kòrda riba e bon komportashon ku ta primordial i garantia pa un torneo eksitoso.

LIGA T-BÒL SYLVIO “CASCA” LEONORA

Sylvio Mathias Leonora a nasé na Kòrsou dia 24 febrüari 1931 bou di signo di Piscis i a fayesé 24 mart 2006 na e bunita edat di 75 aña. Sylvio ta konosí pa tur hende komo “Casca” of “Cascarita”.

“Casca” a kuminsá aktua ofisialmente komo èmpayer den segundo mitar di aña 50 na un edat relativamente hóben i a èmpayá beisbòl i sòftbòl na tur nivel pa mas ku 45 aña sin interupshon. Práktikamente no tin liga di beisbòl, ni sòftbòl organisá ku “Casca” no a yega di èmpayá den dje! Djis pa nòmbra algun: Liga Wimpiri, Liga Vruminga, Little League beisbòl i sòftbòl, Liga hubenil di beisbòl i sòftbòl, beisbòl i sòftbòl eskolar, sòftbòl di CSB maskulino i femenino den Klase AA,A,B i C, tambe Liga Stimulans i Klase AA i A di Febeko i asina nos por sigui.

“Casca” no a èmpaya na Kòrsou só, pero rònt mundu, na nos isla rumannan Aruba i St. Maarten, na práktikamente tur país Latinoamérikano, varios siudat Merikano, tambe algun país na Europa i hasta na Hapon. Ademas “Casca” ta un di e poko èmpayernan yu di Kòrsou ku a optené su karnèt komo èmpayer internashonal di ISF ku ta e Federashon Internashonal di Sòftbòl.

Pero “Casca” su amor semper tabata pa èmpayá deporte di mucha. Apesar di tur kos, semper “Casca” a sigui koperá ku beisbòl Little League i hubenil i na inisio di Curaçao Little League Sòftbòl, apesar ku ya “Casca” tabatin e edat respetá di 70 aña, tòg “Casca” sin basilá a forma parti di e promé kuerpo di èmpayer di e liga.

Ta pesei na inisio di e promé kampionato di T-Bòl di sòftbòl femenino na aña 2002, direktiva di Curaçao Little League Sòftbòl unánimamente a disidí di duna honor i rekonosementu na e gran kabayero i popular èmpayer aki nombrando e promé liga di sòftbòl T-Bòl:

LIGA DI T-BÒL SYLVIO “CASCA” LEONORA