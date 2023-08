Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

PROME MINISTER HUNTO CU COLEGANAN MINISTER A ATENDE CUMBRE DI SAN NICOLAS BUSINESS ASSOCIATION

Gobierno ta sostene tur iniciativa pa desaroya y difersifica economia di Aruba

Diaranson mainta 30 di augustus, Gobierno di Aruba a atende e cumbre organisa pa San Nicolas Business Association (SNBA). Pa di dos aña consecutivo, SNBA ta invita inversionistanan cu ta interesa pa inverti den San Nicolas, pa un cumbre cu ta tuma luga na San Nicolas. Prome Minister Evelyn Wever-Croes acompaña pa coleganan Minister Glenbert Croes, Geoffrey Wever y Endy Croes, y Parlamentario Alvin Molina tawata presente na e cumbre.

Prome Minister a duna di conoce cu pa Gobierno di Aruba, ta importante pa SNBA y e pueblo di San Nicolas y Aruba en general sa cu Gobierno ta sostene tur iniciativa pa desaroya y difersifica economia di Aruba, y especialmente di San Nicolas.

Aruba ta den recuperacion. IMF, na comienso di e pandema caba a indica cu Aruba lo ta e pais cu lo wordo mas fuertemente afecta door di e pandemia. Y esaki a resulta asina tambe. Aruba a wordo afecta severamente mirando cu Aruba ta depende di turismo. Recien, e mesun IMF a indica atrobe cu Aruba ta un di e paisnan cu a recupera mas impresionantemente di e pandemia. Esaki, Prome Minister a enfatisa ta danki na e trabou duro di cada ciudadano di nos pais, y e amor grandi cu nos tin pa nos pais y pa hiba nos pais padilinti.

“Nos no ta ainda caminda nos mester ta. Economia a pick up bek. Nos tin un crecemento economico cu a hiba nos na nivelnan ya caba cu a surpasa prome cu e pandemia. Turismo tambe ta na un nivel miho di loke e tawata prome cu e pandemia. Loke si ainda no ta na nivel cu prome cu e pandemia ta desempleo apesar cu esaki ta bahando. Finansas publico tambe ta keda un reto. Aruba no tin hopi placa y mester bay paga e debe di e pandemia bek. Pero nos ta riba e bon caminda. Y pa e motibo aki tambe ta importante pa iniciativanan asina pa stimula inversion y atrae inversionistanan pa Aruba”, Prome Minister a remarca.

Prome Minister ta gradici San Nicolas Business Association pa nan iniciativa pa atrae inversionistanan pa Aruba y especialmente pa San Nicolas. Gobierno di Aruba ta sostene e iniciativa aki. Prome Minister ta gradici tambe tur inversionista cu a presenta nan proyecto durante e cumbre.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket