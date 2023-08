Preparashonnan na kaminda pa Global Entrepreneurship Week Curaçao 2023 a inisiá ku hopi espektativa

WILLEMSTAD – E tim organisadó di Global Entrepreneurship Week Curaçao 2023 (GEW Curaçao) a inisiá ku trabounan di preparashon a pa e ‘siman empresarial’ ku e aña aki ta di 13 pa 19 di Novèmber. E aña aki lo ta di nuebe aña konsekutivo ku ‘board di GEW Curaçao’ ta organisá Global Entrepreneurship Week pa Kòrsou. Pa e isla di Boneiru ya pa shete aña di un akuerdo di kolaborashon estrecho.

On the Road To GEW

E aña aki, meskos ku tabata e kaso den añanan anterior lo bai tin den lunanan di Sèptèmber i Oktober lo bai tin eventonan ku ta kai bou di e trayekto ‘on the road to GEW Curaçao. Tin di e eventonan tabata organisá pa e board di GEW Curaçao mes, i otronan pa organisashonnan partner. E aña aki e board di GEW Curaçao a firma un akuerdo di kolaborashon ku dos organisashon ku a bira partner nobo di GEW Curaçao. Unu ta Curaçao Tech MeetUps i otro Debate Education Foundation (Debat.ed). Ámbos organisashon lo dediká atenshon na temanan ku ta kuadra ku temanan ku GEW Curaçao ta dediká hopi atenshon na dje. Curaçao Tech MeetUps (www.techmeetups.cw) lo tin diferente evento durante kua lo dediká atenshon na desaroyonan aktual riba tereno i teknologia i inovashon, miéntras ku Debate Education Foundation – Debat.ed (www.debat.ed.cw), lo bai tene debatenan entre hóbennan di edat entre 12 pa 18 aña. E debatenan lo ta den forma di kompetensia na e islanan Kòrsou, Aruba, Boneiru i Sürnam. A titulá e kompetensianan preliminar; ’Road to Building Bridges’. Ku e debatenan preliminar, estilo kompetensia aki, lo selektá ken ta bai representá Kòrsou na “Building Bridges” den òktober 2023. ‘Building Bridges’ ta un proyekto kaminda lo trese hóbennan di Kòrsou, Aruba, Boneiru i Sürnam huntu pa un interkambio kultural, tayernan riba diferente área i un torneo di debate.

Curaçao Tech MeetUps na su turno lo bai tin diferente evento di kua por haña informashon detayá riba website di e organisashon.

Aktividatnan durante GEW Curaçao 2023

Pa loke ta trata Global Entrepreneurship Week Curaçao 2023 (GEW Curaçao) mes lo bai tin diferente aktividat durante e siman di 13 pa 19 de Novèmber pa kua e rekomendashon ta pa bishitá e website www.gewcuracao.com i tambe e páginanan di Facebook i Instagram di GEW Curaçao.

Global Entrepreneurship Week ta un inisiativa di e organisashon mama, Global Entrepreneurship Network (GEN), na kua tin mas di 200 pais afiliá. Ku e ‘siman empresarial’ GEN ku motivá paisnan afiliá pa tene diferente evento / aktividat ku mester aportá na stimulá ‘entrepreneurship’ den e paisnan. E lisensia pa Global Entrepreneurship Week pa islanan ku ta kai bou di Dutch Caribbean a ser otorgá na 2014 na Fundashon Negoshi Pikiña.

E aña aki un biaha mas tur kos ta pinta ku den lunanan benidero lo bai hopi aktividat pa empoderá personanan ku ta kana ku e idea di tin su propio negoshi (start-ups), i tambe duna un empuhe na empresanan eksistente (scale-ups), pa nan sigui desaroyá nan negoshi, a base di informashon ku nan por risibí, kompartí i traha kontaktonan riba nivel, lokal, regional i mundial

