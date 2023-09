Kòrsou 31- ougùstùs 2023

Resultado di kampionato MCB CSB 31 ougùstùs 2023

Suheydi Faneyt den un duelo di picheo ku Sophia Guerra Leiva ta sali di porta grandi

permitiendo 2 hit i 2 kareda pa Fenix gana di Souax ku skore di 3 pa 2.

Fenix : 3 kareda 4 hit 1 eror

Picher ganador : Suheydi Faneyt

Miho bate : Shudriyen Merce 2-1

Souax : 2 kareda 2 hit 3 eror

Picher perdedor : Sophia Guerra Leiva

Miho bate : Ashanty Alexandre 2-1

Arnalnalda Margaritha ta permiti 4 hit mientras Anais Piar ta empuga 2 kareda pa

Pichingolo gana di The Fighting Team ku skore di 4 pa 3

Pichingolo : 4 kareda 6 hit 3 eror

Picher ganador : Arnalda Margaritha

Miho bate : Kimberley Agard 2-1

The Fighting Team: 3 kareda 4 hit 3 eror

Picher perdedor : Ruth-shainny Calmera

Miho bate : Yurriene Gonzalez 1-1

Kampionato ta sigui Djabierne 1 di september na Sam Bunting Ballpark

19:30 hr Fenix Softex A v/s Pichingolo Nissan A

21:30 hr Sta.Rosa Angels Vanddis A v/s Rising Trotters A

Edward Martis

