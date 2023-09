Djadumingu a tuma lugá e tremendo final i klousura di e promé torneo di “Didi Deeds

Foundation”.

Ta asina ku “Didi Deeds Foundation” a ranka sali ku su “Didi Deeds Summer League

Tournament” den fakansi grandi , esaki spesialmente pa tur e muchanan ku durante di fakansi a

keda na Kòrsou.

Esaki a tuma lugá di tal manera ku beisbòl por a sigui pa e muchanan aki tambe na Kòrsou

durante di nan vakashon.

E torneo a konsisiti di 4 divishon di nos beisbol. TBall, Pre-Minor, Minor i Little. Ku

partisipashon di 33 ekipo. Un total di 10 organisashon.

E weganan a kuminsá na otro vèlt mientras tabata warda pa redondá e ponementu di yerba na

“Didi Deeds Field”. Riba 18 augùstùs 2023 tabata e tremendo “soft opening” na “Didi Deeds

Field” aya na Tera Kòrá kual por sierto tabata hopi bon bishitá.

E wikènt di 25 di augùstùs, tur esnan ku a bai “Didi Deeds Field” por a disfrutá di tantu e “All

Star Game” komo di e “Homerun Derby”.

Por a tuma nota i por konkluí ku realmente esaki ta algu ku nos muchanan ta tin nesesidat i a

disfrutá di dj’é.

Djadumingu 3 di sèptèmber e “Summer League Tournament” a kulminá. Di kada divishon e

team kampion a risibí un renchi dede di “Didi Deeds Foundation”, Trofeo i premionan ku e

muchanan por disfrutá di dj’é.

Didi Deeds Foundation ta sumamente satisfecho di por kontribuí ku Kòrsou i e desaroyo di nos

muchanan espesialmente riba e tereno di e deporte di beisbòl. Riba potrèt nos por disfrutá di

algun imahen di e torneo i e gran final ku a tuma lugá 3 di sèptèmber 2023.

Kampion di kada divishon a resulta:

TBall: St. Michiel

Pre-Minor: Sta. Maria

Minor: Trai Seru

Little: Montab

Sub Kampion:

TBall: Sta. Maria

Pre-Minor: Sta. Rosa

Minor: Montaña Ariba

Little: St. Jacobs

Kampion Bate:

TBall: Brainer Winklaar -Montab

Pre-Minor: Jaymiron Martina – Montab

Minor: D’Harvion Haard – Trai Seru

Little: Rujerly Josepha – Trai Seru

Kampion Pitcher:

Minor: Marvion Trinidad – Montaña Ariba

Little: Gywayn Florentina – Marchena

Kampion Honorero:

TBall: Ray-Zhion Faries

Pre-Minor: Kyrsean Constancia – St. Michiel

Minor: D’Harcion Haard – Trai Seru

Little: Randy Maduro – St. Jacobs

MVP:

TBall: Marglenrick Wanga – St. Michiel

Pre-Minor: Ro-Aithan Riley – Sta. Maria

Minor: Rudjerly Josepha – Trai Seru

Little: Chrisyon Sambo – Montab

Premiashon:

TBall i Pre-Minor a risibi Trofeo, Un renchi i Voucher pa Dolphin Academy

Minor i Little a risibi Trofeo, Renchi i Daypass di Kunuku Aqua Resort

Didi Deeds Foundation tin ku gradisí sigur na varios kompanianan i/òf personanan ku di un of

otro manera a kontribuí ku e torneo di “Didi Deeds Summer League tournament”.

Un danki spesial ta bai na: CBDF, FDDK, Korpodeko, Kunuku Resort, Coca Cola, Botika Gosie,

Botika Zuikertuintje, Dolphin Academy, Pan American Life Insurance i Lino Masscon BV.

Tur Mayor, Fanátiko, umpire i skorer

