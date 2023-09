Eugene Rhuggenaath postulá komo Direktor Ehekutivo

Banko Mundial – WorldBank

Den un paso importante pa Kòrsou i su aspirashon pa desaroyo inklusivo, Eugene Rhuggenaath a wòrdu postulá komo Direktor Ehekutivo na Grupo di Banko Mundial. E funshon aki ta representá un oportunidat úniko pa Kòrsou pa tin un ‘Yu di Kòrsou” riba e organisashon mundial ku influensia aki, ku ta operá den mas ku 170 paisnan, buskando solushonnan sostenibel pa redusí pobresa i konstruí prosperidat kompartí den paisnan den desaroyo.

Eugene Rhuggenaath, un orguyoso Yu di Kòrsou, ta konsiderá e funshon aki komo un reto nobo i un kontinuashon di su dedikashon pa mehorá kondishonnan di bida di hende, partikularmente pa tur Yu di Kòrsou.

Den palabranan di Eugene: “Kòrsou, un isla chikí pero ambisioso, ta kla pa forma parti di e solushonnan ku ta impulso pa desaroyo i kresementu. E funshon aki ta un paso signifikativo den nos esfuersonan pa kontribuí na un mundu den kual tur hende tin un oportunidat igual pa ekspresá nan talento i traha pa un futuro mas próspero i asina tambe trese e forsa di diversidat di henter Reino HUNTU”.

Un Yu di Kòrsou’ den un funshon tan prestigioso ta un novedat i algu spesial.

Tur habitante di e paisnan den Reino Hulandes mester tin oportunidat igual. Eugene lo kontribuí ku konsehonan i lo ta defensor pa parti Karibeño di Reino Hulandes ku su eksperensia ekstensivo komo un Eks Promé Minister di Kòrsou i su pashon pa krea solushonnan duradero pa problemanan sosial, su vishon pa un futuro inklusivo i próspero pa su komunidat, i asina kontribuí na krea un Reino mas inklusivo.

El a hasi un impreshon signifikante durante su bishita na New York na 2019, kaminda entre otro, na nòmber di Kòrsou, huntu ku Singapur, e a presidí un ‘High Level Forum’ na Nashonnan Uní riba tópikonan ku ta regardá SIDS; Islanan den Desaroyo. Su pashon i dedikashon pa kombatí pobresa i desigualdat a resoná ku e oudiensia na e konferensia aki. Ta durante di e forum e la bisa:

“ One Kingdom, Four Countries referiendo na Reino Hulandes i ku e parti Karibense di Reino ta Bring color to the Dutch Masterpiece”.

Banko Mundial, un organisashon internashonal multilateral ku tambe a komprometé ku realisá metanan di desaroyo sostenibel di Nashonnan Uní i ta enfoká riba redukshon di pobresa i mehorashon di kalidat di bida den paisnan den desaroyo. Nan ta brindá asistensia

finansiero i tékniko pa logra nan metanan, i e nombramentu di Eugene Rhuggenaath ta reforsá e kompromiso di Kòrsou pa kontribuí na e esfuersonan aki den kolaborashon internashonal.

Ku e postulashon, Eugene ta sera e parti di un prosedura di solisitut intensivo for di e momento ku e la mira e vakatura online. Den palabranan di Eugene: “ Pa ami esaki tabata e karta di solisitut mas importante ku mi a skibi den mi karera profeshonal, mirando ku e kontenido di e funshon ta kuadra ku mi propósito den bida i ta un manera pa mi sigui aportá den servisio públiko”.

Partido Alternativa Real (PAR) ta hopi orguyoso i ta felisitá Eugene Rhuggenaath ku e postulashon pa e funshon prestigioso aki. Formashon, enseñansa i eksperensia ta e fundeshi fundamental pa yega asina leu i Eugene ta un ehèmpel den esaki. E postulashon ta representá un desaroyo importante pa Kòrsou den e esfera internashonal i ta mustra e potensial di nos isla pa hasi un kontribushon positivo na desaroyo global.

Eugene Rhuggenaath benoemd tot Bewindsvoerder bij de Wereldbankgroep – WorldBank

In een belangrijke stap voor Curaçao en in zijn streven naar een meer inclusieve samenleving, is Eugene Rhuggenaath benoemd tot Bewindvoerder bij de Wereldbankgroep. Deze functie vertegenwoordigt een unieke kans voor Curaçao en zodoende mee kan denken en beslissen met oplossingen en voorstellen binnen deze invloedrijke wereldwijde organisatie, die actief is in meer dan 170 landen en streeft naar duurzame oplossingen om armoede te verminderen en gedeelde welvaart op te bouwen in ontwikkelingslanden.

Eugene Rhuggenaath, een trotse Curaçaoënaar, beschouwt deze functie als een nieuwe uitdaging en een voortzetting van zijn toewijding aan het verbeteren van de levensomstandigheden van alle Curaçaoënaars.

In de woorden van Eugene: “Curaçao, een klein maar ambitieus eiland, staat klaar om deel uit te maken van de oplossingen die ontwikkeling en groei stimuleren.” Deze benoeming is een belangrijke stap in onze inspanningen om bij te dragen aan een wereld waarin iedereen gelijke kansen heeft om hun talenten te ontwikkelen en te werken aan een welvarende toekomst en ook het bundelen van de kracht van diversiteiten binnen het Koninkrijk der Nederlanden; HUNTU”.

Een ‘Yu di Kòrsou’ in een dergelijke prestigieuze functie is een primeur en iets bijzonders.

Alle inwoners van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden moeten gelijke kansen hebben. Eugene zal bijdragen met adviezen en pleiten voor het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden, gezien zijn uitgebreide ervaring als voormalig minister-president van Curaçao en zijn passie voor het creëren van duurzame oplossingen voor sociale vraagstukken, zijn visie op een inclusieve en welvarende toekomst voor zijn gemeenschap, en daarmee bijdragen aan een meer inclusief Koninkrijk.

Hij heeft een significante indruk achtergelaten tijdens zijn bezoek aan New York in 2019, waar hij onder andere namens Curaçao, samen met Singapore, een ‘High Level Forum’ voorzat bij de Verenigde Naties over onderwerpen met betrekking tot SIDS; Small Island Developing States. Zijn passie en toewijding om armoede en ongelijkheid te bestrijden, raakten de toehoorders op deze conferentie. Tijdens het forum zei hij: “One Kingdom, Four Countries, verwijzend naar het Koninkrijk en dat het Caribische deel van het Koninkrijk kleur toevoegt aan het Nederlandse meesterwerk.”

De Wereldbankgroep, een internationale multilaterale organisatie die zich ook heeft gecommitteerd aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en richt zich op armoedebestrijding en het verbeteren van de kwaliteit van leven in ontwikkelingslanden.

Ze bieden financiële en technische hulp om hun nobele doelen te bereiken. De functie versterkt de toewijding van Curaçao om bij te dragen aan deze inspanningen in internationale samenwerking.

Met zijn kandidaatstelling sluit Eugene een intensieve sollicitatieprocedure af, die begon op het moment dat hij de vacature online zag. In de woorden van Eugene: “Voor mij was dit de belangrijkste sollicitatiebrief die ik in mijn professionele carrière heb geschreven, gezien de functie-inhoud overeenkomt met mijn levensdoel en een manier is voor mij om mijn bijdrage te blijven leveren aan de

Partido Alternativa Real (PAR) is trots en feliciteert Eugene Rhuggenaath met deze prestigieuze benoeming. Educatie, studie en ervaring vormen de basis om tot soortgelijke functies te komen en Eugene is hier een voorbeeld van. De kandidaatstelling vertegenwoordigt een belangrijke ontwikkeling voor Curaçao op internationaal niveau en toont het potentieel van ons eiland om een positieve bijdrage te leveren aan wereldwijde ontwikkeling.

