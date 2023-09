Selebrashon di dia di Boneiru: ‘Huntu nos ta forma un komunidat’

Dia di Boneiru ta dilanti porta i e aña akí e evento tin komo tema: ‘Huntu Nos ta Forma un Komunidat’. Ku orguyo nos ta enfatisá ku nos ke selebrá e 75 diferente nashonalidatnan ku ta biba na Boneiru i e diversidat kultural akí en grande. E evento ta primintí di bira un dia yen di dibertishon, kultura i delisianan kulinario, kaminda e enfoke ta riba bini huntu i konektá ku otro.

Fecha i sitio: E festividatnan ta tuma lugá riba dia di Boneiru, dia 6 di sèptèmber, riba e sitio di stashoná outo dilanti di Ofisina Prinsipal di Gobernashon, ku un antesala dia 5 di sèptèmber na Plaza Wilhelmina, e plenchi yen di ambiente banda di El Mundo Restaurant for di 19:00 or te 22:00 or.

Antesala 5 di sèptèmber: E antesala di djamars anochi ta ofresé un preludio festivo komo preparashon pa e dia prinsipal. E programa ta enserá vários presentashon di gruponan di músika i di entretenementu lokal, entre otro:

Grupo Formashon Musikal Krioyo (FMK)

Farley’s Entertainment Band

Grupo ESO

Disfrutá di un variedat amplio di delisianan kulinario i bebidanan refreskante.

Dia prinsipal 6 di sèptèmber: Riba djárason 6 di sèptèmber e programa ofisial ta kuminsá pa 9:00 or ku un seshon protokolar ku ta dura te 12:00 or. Akí Entidat Públiko Boneiru ta spera presensia di representantenan i wéspetnan importante pa pone énfasis riba importansia di nos komunidat i pa hasi apertura ofisial di e festividatnan.

Despues e dia ta sigui ku un programa kultural ku ta dura te 00:30 or. Durante e programa kultural lo tin un Simadan tambe ku ta kuminsá pa 14:00 or na Kas di Regata i lo kontinuá bailando te na Parke Wilhelmina. E Simadan lo ta habri pa públiko. Pues nos ke enkurashá un i tur pa partisipá. E selebrashon no ta kaba akinan. Anochi tambe tur hende por gosa na abundansia di programanan kultural i di entretenementu, kaminda e punto kulminante ta na enkargo di Magic Sound, ku ta sera e anochi akí.

E aña akí tin no ménos ku 75 stènt ku a registrá pa e evento. E stèntnan akí ta ofresé un variedat di kushina i ekspreshon artístiko, loke ta reflehá e diversidat i rikesa di nos komunidat.

Huntu nos ta forma un komunidat: Selebrashon di nos komunidat diverso ta forma e kurason di Dia di Boneiru 2023. Pa 18:45 or diputado di kultura Pablo James Kroon ta tene un diskurso pa habri e festividatnan ofisialmente. Despues di e apertura kada grupo ta haña un ora di tempu pa presentá nan kontribushon kultural.

Nos ta invitá tur habitante i bishitante di Boneiru pa djòin nos durante e selebrashon inolvidabel akí di unidat i diversidat. Huntu nos ta forma un komunidat ku nos ta orguyoso di dje.

Pa mas informashon i aktualisashon tokante e programa, bo por akudí riba nos wèpsait http://www.bonairegov.com of bo por tuma kontakto ku Kesha Camelia via telefòn 5999 527 5635.