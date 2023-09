Treinen di kalamidat riba eskala grandi na curoil dia 13 di sèptèmber

09/04/2023

E treinen di kalamidat riba eskala grandi akí den bisindario di Curoil Depot Hato ta tuma lugá riba djárason 13 di sèptèmber 2023 for di 14.30 or te 17.00 or.

E tim di kombatimentu di kalamidat di Boneiru huntu ku Curoil Depot Hato ta bai simulá un desaster ku kombustibel. E treinen di kalamidat riba eskala grandi akí den bisindario di Curoil Depot Hato ta tuma lugá riba djárason 13 di sèptèmber 2023 for di 14.30 or te 17.00 or.

Pa medio di simulá un kandela, e tim di kombatimentu di kalamidat ke trein nan aserkamentu di krísis den un forma mas realístiko posibel. Pa motibu di siguridat durante e treinen ta sera Kaya Gob. N. Debrot pa un parti na altura di Boat Yard te na Zhung Kong Supermarket. Lo pone un ruta di desviashon via Kaya Nijmegen, Kaya Den Haag, Kaya Diamanta i Kaya Breda. Mirando ubikashon di WEB den e asina yamá área di efekto di e treinen akí, e empleadonan di WEB lo tin ku bandoná tereno di WEB pa korto tempu.

Pa e treinen den práktika akí ta bai hasi uso di figurante pa aktua komo herido pa asina krea un treinen mas realístiko posibel. Mas aleu Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) i Kuerpo di Bombero Hulanda Karibense (BKCN) lo ta visibelmente presente. Krus Kórá lo duna sosten na e ambulansnan.

Cuijpers Consultancy ta organisá e treinen riba enkargo di entidat públiko Boneiru i Curoil. Tur aña e tim di kalamidat di entidat públiko Boneiru ta organisá un treinen di kalamidat riba eskala grandi pa ta bon prepará den kaso di un eventual kalamidat.

Grootschalige rampenoefening bij curoil op 13 september

04 sep 2023

Deze grootschalige rampenoefening (na)bij Curoil Depot Hato vindt woensdagmiddag 13 september 2023 plaats van 14.30 tot 17.00 uur.

Het rampenbestrijdingsteam van Bonaire gaat samen met Curoil Depot Hato een brandstof ramp naspelen. Deze grootschalige rampenoefening (na)bij Curoil Depot Hato vindt woensdagmiddag 13 september 2023 plaats van 14.30 tot 17.00 uur.

Door een brand na te spelen, wil het rampenbestrijdingsteam de crisisaanpak zo realistisch mogelijk trainen. Vanwege de veiligheid wordt tijdens de oefening Kaya Gob. N. Debrot voor een deel afgesloten ter hoogte van de Boat Yard tot aan Zhung Kong Supermarket. Er zal een omleiding worden ingesteld via Kaya Nijmegen, Kaya Den Haag, Kaya Diamanta en Kaya Breda. Gezien de ligging van WEB in het zogenaamde effectgebied van deze oefening zullen de medewerkers van WEB kort het terrein van WEB moeten verlaten.

Bij deze praktijkoefening worden figuranten ingezet als gewonden om een zo’n realistisch mogelijke oefening te houden. Verder zullen het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), – en het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) zichtbaar aanwezig zijn. Het Rode Kruis zal de ambulances ondersteunen.

De oefening wordt georganiseerd door Cuijpers Consultancy in opdracht van het openbaar lichaam Bonaire en Curoil. Ieder jaar organiseert het rampenteam van het OLB een grootschalige rampenoefening om bij een eventuele calamiteit goed voorbereid te zijn.

