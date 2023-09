Gobièrnu di Boneiru

Komo preparashon pa e di dos mitar di e temporada di orkan, riba djabièrnè 25 di ougùstùs e organisashon di krísis tabatin un treinen i ‘teambuilding’. Indebon a fasilitá e ehersisionan úniko i dibertido ku ta kuadra ku e kompetensianan ku mester a trein, manera konfiansa sin tene kuenta ku niun riesgo, liderazgo, determinashon i komunikashon. Kada grupo di ESF* a kompartí ku tur hende kiko nan tareanan ta i kikonan ta verwagt di e otro gruponan di ESF.

*

ESF ta para pa Emergency Support Functions (Funshon di Sosten di Emergensia) i nan ta formá for di diferente organisashon ku ta traha huntu pa suavisá e konsekuensianan di un krísis òf kalamidat. E konsulta di kordinashon ta duna guia na e diferente gruponan di ESF.

Por distinguí e ESF-nan den:

ESF 1: Awa i Energia

ESF 2: Telekomunikashon

ESF 3: Trabou Públiko i Transporte

ESF 4: Siguridat, reskate i supstansia peligroso (kolumna kòrá)

ESF 5: Òrden públiko (kolumna blou)

ESF 6: Asistensia médiko i kuido di salú (kolumna blanku)

ESF 7: Evakuashon i akohida

ESF 8: Informashon públiko

ESF 9: Asuntunan gubernamental i sosten

—

Ter voorbereiding van de tweede helft van het orkaanseizoen had de crisis organisatie op vrijdag 25 augustus een training en teambuilding. Indebon faciliteerde de unieke en ludieke oefeningen passend bij de te trainen competenties zoals blind vertrouwen, leiderschap, reactie vermogen, besluitvaardigheid en communicatie. Elke ESF-groep* deelde met eenieder wat hun taken zijn en wat zij verwachten van de andere ESF-groepen.

*

ESF staat voor Emergency support Functions en zijn samengesteld uit verschillende organisaties die samen werken om de gevolgen van een crisis of ramp te verzachten. Het coördinatieoverleg geeft leiding aan de verschillende ESF-groepen.

De ESF’s zijn te onderscheiden in:

ESF 1: Water & Energie

ESF 2: Telecommunicatie

ESF 3: Openbare Werken & Transport

ESF 4: Veiligheid, redding en gevaarlijke stoffen (rode kolom) ESF 5: Openbare orde (blauwe kolom) ESF 6: Geneeskundige hulpverlening en gezondheidszorg (witte kolom) ESF 7: Evacuatie en opvang ESF 8: Publieke informatie ESF 9: Bestuurlijke zaken en ondersteuning

