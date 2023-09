Jacky Circuit ta presentá Jacky Circuit Spin Festival

Djarason e organisashon di Jacky Circuit Curaçao a tene un rueda di prensa kaminda a duna informashon tokante e evento

internashonal di “spinning”, kaminda lo tin diferente representante for di Afrika i tambe Kòrsou

Pa promé biaha un “spinning event” di dos dia na Kòrsou. Ta trata aki di e konosido Sam Sam, e miho konduktora femenina

kual ta Kayla, Muzi, Austin Kruger i tambe Panjaro kruger.

Jacky Circuit Spin Festival lo tuma lugá riba e fecha nan 29 di September Car & Bike show, lokalidat ta ser anunsia riba retnan

sosial di Jacky Circuit. Dianan 30 di September i 1 di Oktober na Curaçao International Raceway.

Preis pa dianan 30 di September i 1 di Oktober ta na balor di Fl 85,- pa tur dos dia, òf Fl 50,- pa dia. Tambe tin e sekshon di VIP

Single ku ta FL 100,- pa dia of e dos sekshon nan di VIP table, Jacky arena Fl 550 pa 4 persona na mesa pa dia i ta inkluí

bibida o Sky view Fl 1000,- 5 persona na mesa pa dia i ta inkluí bibida i pasapalu. Pa informashon tokante VIP por yama of

whatsapp na e number 5206621.

Riba petishon, nos lo agregá un sekshon pa persona nan deshabulitá / rolstoel. Por hasi e petishon via di nos VIP whatsapp.

Seguridat i Crowd management ta den man di Operationele beveiliging Dienst. Manera nos último Jacky Circuit nos ta bai

apliká dos entrada, kwal lo ta entrada P – Pit i entrada di B – Beton industrie brievengat. Pa brommer lo tin un sekshon di

parkeo designá na entrada P- pit . Pa Vip i persona nan ku lo kumpra karchi online lo apliká entrada P- pit.

Karchi nan ta optenibel na 24 uur uit de muur, Beeb Beeb, Bugs Bunny i caribbeanticketshop.com .

Por sigui nos riba nos retnan sosial jackycircuit pa informashon adishonal

