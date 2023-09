Ta detené indokumentanan den area di Ostpùnt

Wardakosta huntu ku Kuerpo Polisial Kòrsou ayera mainta a detené algun indokumentado riba

tera. Wardakosta a detektá e boto sospechoso den oranan di mainta, na momentu ku esaki

tabata nabegando bai direkshon di Ostpùnt. Mes ora despues di a detektá e boto, e Sentro di

Operashon Marítimo di Wardakosta a manda un patruya di tera ademas di e helikòpter di

Wardakosta den direkshon di e sitio. E notifikashon di e supuesto bahamentu na tera tambe a

keda mandá pa KPC.

Durante e búskeda a detené sinku indokumentado i a konfiská un kantidat di arma i dos pakete

ku supuestamente ta kontené droga. Ayera mèrdia Wardakosta a laga e helikòpter i avion di

Wardakosta patruyá den e área en buska di mas persona ku tambe a baha na tera; pero e

akshon aki no a duna ningun resultado.

Ongedocumenteerden aangehouden nabij Oostpunt Curaçao

De Kustwacht samen met het Korps Politie Curaçao heeft gisterenochtend een aantal

ongedocumenteerden op het land aangehouden. De Kustwacht detecteerde de verdachte boot

in de ochtenduren toen deze richting het Oostpunt voer. Direct na detectie van de boot heeft het

Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht een landpatrouille en de kustwachthelikopter

richting de locatie gestuurd. De melding van de mogelijke aanlanding is ook naar het KPC

doorgestuurd.

Gedurende de zoektocht zijn vijf ongedocumenteerden aangehouden en een aantal wapens en

twee pakketten met vermoedelijk drugs in beslag genomen. De Kustwacht heeft gisterenmiddag

de kustwachthelikopter en het kustwachtvliegtuig in het gebied laten patrouilleren op zoek naar

meer personen die aan land zijn gekomen, maar deze actie heeft niks opgeleverd.

