Notisia di polis di djárason 17 di yanüari te ku djabièrnè 19 di yanüari 2024 / Politieberichten van woensdag 17 januari tot en met vrijdag 19 januari 2024

Notisia di polis di djárason 17 di yanüari te ku djabièrnè 19 di yanüari 2024

Aksidente entre pikòp i siklista

Riba djárason 17 di yanüari, alrededor di 12 or di mèrdia, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon di un aksidente entre un pikòp i un siklista riba Kaya Nikiboko Sùit. Na yegada di e patruya, e shofùr di e pikòp a deklará ku e tabata kore direkshon nort riba Kaya Nikiboko Sùit i na momentu ku el a bai pasa banda di dos siklista, el a tende un zonido na e banda drechi di e baki di su pikòp. Na e momentu ei el a wak den spil ku e siklista a kai na suela. E siklista a deklará ku e pikòp a dal den stür di su baiskel. Pa e motibu aki el a kai i a resultá levemente heridá. Personal di ambulans a trata e siklista na e sitio mes.

Disfrutá, pero bebe na midi

Atrobe ta kasi wikènt. KPCN ke avisá pa konsumí alkohòl ku límite si bo ta partisipá den tráfiko. Asina bo ta prevení situashonnan fèrfelu pa bo mes i pa otronan. Ta prohibí pa partisipá den tráfiko si bo a konsumí mas ku e kantidat máksimo permití. Si bo mester bai warda i ta haña un but ta dependé di e resultado di e tèst di supla.

Tèst di supla

Ku un tèst di suplá polis ta kontrolá si bo ta bou di influensia di alkohòl. Bo ta obligá di partisipá na e tèst di supla. E tèst aki ta mustra si bo a bebe mas ku ta permití pa lei. Resultado di e tèst aki ta determiná si bo mester bai warda investigashon mas aleu. Bo ta nenga di hasi e tèst? E ora ei bo ta haña un prosèsferbal. Dependiendo di e resultado di e tèst di supla bo mester bai warda di polis pa un análisis di rosea. Durante e investigashon aki polis ta midi presis kuantu alkohòl bo a konsumí ku un aparato spesial.

Bo ta manehá bou d influensia di alkohòl? E ora ei bo ta haña un but, un prohibishon (temporal) pa manehá, un kastigu di prisòn òf un kombinashon di e kastigunan aki. E peso di e kastigu ta dependé di e seriedat di e situashon. Bo ta involukrá den un aksidente? E ora ei ta tèst bo mas lihé pa konsumo di alkohòl ku durante di un kontrol rutinario.

Mi ta kastigabel si mi ta fuma komo peaton?

Esaki ta posibel. Polis por duna un prosèsferbal pa buracheria públiko. Polis a topa bo den estado burachi? E ora ei polis ta uza bo aparensia di buracheria i bo aktitut. E ora ei no ta hasi un tèst di supla.

KPCN ta deseá un i tur un wikènt seif i plasentero!

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 17 januari tot en met vrijdag 19 januari 2024

Aanrijding tussen pick-up en fietser

Op woensdag 17 januari, rond 12:00 uur, kreeg de centrale meldkamer melding van een aanrijding tussen een pick-up en een fietser op de Kaya Nikiboko Zuid. Bij aankomst van de patrouille verklaarde de bestuurder van de pick-up dat hij in de noordelijke richting reed op de Kaya Nikiboko Zuid en op het moment dat hij langs de twee fietsers reed, hoorde hij een lichte klap aan de rechterbak van zijn pick-up. Op dat moment, zag hij in de spiegel dat de fietser op de grond viel. De fietser verklaarde dat de pick-up het stuur van haar fiets raakte. Hierdoor viel zij op de grond en raakte licht gewond. De fietser werd ter plaatse door het ambulance personeel behandeld.

Geniet, maar drink met mate

Het is alweer bijna weekend. KPCN wil je erop attenderen om met mate alcohol te nuttigen als je deelneemt in het verkeer.

Zo voorkom je vervelende situaties voor jezelf maar ook voor anderen. Het is verboden aan het verkeer deel te nemen als je meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol hebt gedronken. Of je mee moet naar het politiebureau en een boete krijgt hangt af van het resultaat van de blaastest.

Blaastest

De politie controleert met een blaastest of je onder invloed bent van alcohol. Je bent verplicht om aan de blaastest mee te werken. Deze test geeft aan of je meer hebt gedronken dan wettelijk is toegestaan. De uitslag van deze test bepaalt of je mee moet naar het politiebureau voor nader onderzoek. Weiger je? Dan maakt de politie een proces-verbaal op. Afhankelijk van het resultaat van de blaastest moet je mee naar het bureau voor een ademanalyse. Bij dit onderzoek meet de politie met speciale apparatuur hoeveel alcohol je precies hebt gedronken.

Rijdt u onder invloed van alcohol? Dan krijg je een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van uw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie. Ben je betrokken bij een ongeluk? Dan wordt je sneller getest op alcoholgebruik dan bij een gewone controle.

Ben ik als voetganger strafbaar als ik dronken ben?

Dat is mogelijk. De politie kan voor openbare dronkenschap een proces-verbaal maken. Wordt je door de politie in dronken toestand aangetroffen? Dan gaat de politie af op de uiterlijke kenmerken van dronkenschap en je gedrag. De politie neemt dan geen blaastest af.

KPCN wenst een ieder een fijn en veilig weekend!

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

