Spich di gezaghèber interino Reynold Oleana 11 yanüari 2024 den kuadro di kambio di aña

15 jan 2024

Aña 2023 ku ta tras di lomba tabata un aña signifikante pa Boneiru.

Bonbiní awe nochi na e tradishonal bríndis di gezaghèber pa habri aña 2024.

Komo gezaghèber mi ta kontento di mira asina tantu kara prosedente di diferente pais i isla.

E diferente nashonalidat presente ta tipifiká e kara kolorido i nos poblashon. Un sosiedat multi kultural kaminda tin rèspèt, komprenshon i toleransia pa otro. Aña pasá nos komunidat a sigui krese i yega un kantidat di 25.000 habitante.

Aña 2023 ku ta tras di lomba tabata un aña signifikante pa Boneiru. Komo promé mandatorio mi kier menshoná algun suseso ku a tuma lugá den 2023.

Den 2023 a skohe e miembronan di Konseho Insular pa e periodo di gobernashon di 2023 te ku 2027;

Den 2023 a parti diferente prosèsvèrbal i a kita un kantidat grandi di reibeweis pa manehá outo bou di influensia di alkohòl;

Den 2023 e isla a bira mas sushi prinsipalmente a lo largo di kareteranan sekundario;

Den 2023 a tuma lugá un manifestashon grandi pa logra oumento di sueldo mínimo, despues di un lucha ku a dura 13 aña;

Den 2023 frontera ku Venezuela a habri atrobe pa barku di fruta;

Den 2023 e kantidat di pasahero na nos aeropuerto a sigui krese;

Den 2023 a asfaltá mas kaya;

Den 2023 a yega na un dil ku Hulanda pa konstruí mas kas pagabel pa nos suidadanonan lokal;

Den 2023 mas hende lokal a tuma inisiativa pa kuminsá ku nan propio negoshi;

Den 2023 mas persona a inskribí pa un estudio na MBO;

Den 2023 e ramonan di deporte a oumentá. Ehèmpel di esaki ta e deporte di Hockey;

Den 2023 preisnan a sigui subi;

Den 2023 a kumpra plantashi Fontein bèk.

Un aña 2023 kargá ku aktividat positivo i ménos positivo.

Pa loke ta aña 2024 mi mensahe ta lo siguiente:

Famia mester keda e núkleo sentral di nos sosiedat kaminda ta eduká, stima, koregí i krea suidadanonan ehemplar kaminda ta tene debido kuenta ku esnan enfermo, nos grandinan i esnan ku un forma di limitashon.

Tatanan i mamanan mester demonstrá na tur momento nan outoridat i koregí komportashon no deseá i stimulá rèspèt. Tur suidadano mester haña oportunidat pa desaroyá su talentonan pa asina e por aportá na un komunidat harmonioso.

Siña i instruí kada miembro di famia, besiña i bishitante pa tene nos isla limpi i bunita. No hasi manera ta sosodé awor akí kaminda ku ta kometiendo un atentado kontra nos ekosistema. Sushi na tur momento i okashon mester ser depositá den baki di sushi of na e sitionan destina pa tira sushi. Benta sushi den kurá di kas, pafó di kura di kas , kantu di kaminda òf den buraku di greis ta un krímen kontra nos naturalesa i ekosistema.

Ban yuda otro progresá i no kai den negativismo. Negativismo ta un blòki di chumbu ku lo stroba nos di bai dilanti. Ban deskargá e mente i pensamentunan negativo ku ta un estorbo i krea un klima positivo pa un desaroyo personal optimal.

Ku un mente habrí i positivo nos lo surpasá tur kontratiempo i krea un base sólido pa futuro. Ku un mente habrí i aktititut positivo nos por atendé ku mas firmesa tur reto ku ta nos dilanti.

Stòp di pensa chikí i ban krea kadenanan komersial fuerte pa krea un ekonomia sostenibel.

I no lubidá ku Naturalesa, Kultura, Trankilidat i Seguridat mester keda nos pilarnan ekonómiko sólido.

Na henter pueblo un felis aña 2024 kaminda mester tin progreso pa un i tur. I esey ta posibel si un i tur uni forsa i keda positivo. Un bon aña.

Nieuwjaarsspeech waarnemend gezaghebber Reynold Oleana 11 januari 2024

15 jan 2024

Het jaar 2023 dat achter de rug is, was een betekenisvol jaar voor Bonaire.

Welkom vanavond bij de traditionele toost van de gezaghebber om het jaar 2024 in te luiden.

Als gezaghebber ben ik blij zoveel gezichten te zien, afkomstig uit verschillende landen en eilanden. Deze verschillende nationaliteiten die hier aanwezig zijn, typeren het kleurrijke gezicht van onze bevolking. Een multiculturele samenleving waar er respect, begrip en tolerantie voor elkaar is. Vorig jaar is onze samenleving blijven groeien en hebben wij een aantal van 25.000 inwoners bereikt.

Het jaar 2023 dat achter de rug is, was een betekenisvol jaar voor Bonaire. Als eerste gezagsdrager wil ik een aantal gebeurtenissen opnoemen die zich hebben voorgedaan in 2023.

In 2023 werden de leden van de Eilandsraad verkozen voor de bestuursperiode van 2023 tot en met 2027;

In 2023 werden verschillende bekeuringen uitgeschreven en werd een groot aantal rijbewijzen ingevorderd vanwege het rijden onder invloed van alcohol;

In 2023 is ons eiland meer vervuild geraakt, voornamelijk langs de secundaire wegen;

In 2023 werd een grote manifestatie gehouden om verhoging van het minimumloon te bereiken, na een strijd die 13 jaar heeft geduurd;

In 2023 werd de grens met Venezuela weer opengesteld voor de fruitbarkjes;

In 2023 is het aantal passagiers op onze luchthaven verder toegenomen;

In 2023 werden meer straten geasfalteerd;

In 2023 werd een deal met Nederland bereikt om meer betaalbare woningen te bouwen voor onze lokale inwoners;

In 2023 hebben meer mensen het initiatief genomen om met hun eigen bedrijf te beginnen;

In 2023 hebben meer mensen zich ingeschreven voor een opleiding bij het mbo;

In 2023 zijn de takken van sport toegenomen. Een voorbeeld hiervan is hockey;

In 2023 zijn de prijzen blijven stijgen;

In 2023 werd plantage Fontein teruggekocht.

Een jaar 2023 boordevol positieve en minder positieve activiteiten.

Voor het jaar 2024 is mijn boodschap het volgende:

Het gezin moet de centrale kern blijven van onze samenleving, waar wij voorbeeldige burgers creëren, opvoeden, van hen houden en hen corrigeren, en waar wij terdege rekening houden met degenen die ziek zijn, onze ouderen en degenen met een beperking.

Vaders en moeders moeten elk moment hun autoriteit laten gelden en ongewenst gedrag corrigeren en respect stimuleren. Alle inwoners moeten de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen om zodoende te kunnen bijdragen aan een harmonieuze samenleving.

Leer en instrueer elk gezinslid en alle buren en bezoekers om ons eiland schoon en mooi te houden. Doe niet zoals nu gebeurt, waar er een aanslag gepleegd wordt tegen ons ecosysteem. Afval moet ten allen tijde en bij alle gelegenheden in afvalbakken gedeponeerd worden òf op plekken die bestemd zijn om afval te dumpen. Afval gooien in onze tuinen en daarbuiten, aan de kant van de straat of in diabaasgroeven is een misdaad tegen onze natuur en ons ecosysteem.

Laten wij elkaar helpen vooruit te komen en niet in negativisme te vervallen. Negativisme is als een loodzwaar blok die ons verhindert vooruit te gaan. Laten wij een negatieve geest en negatieve gedachten die een opstakel voor ons vormen van ons afzetten, en een positief klimaat creëren voor een optimale persoonlijke ontwikkeling. Met een open en positieve geest zullen wij alle tegenslagen overwinnen en een solide basis creëren voor de toekomst. Met een open en positieve geest kunnen wij met meer vastberadenheid alle uitdagingen die wij tegenkomen het hoofd bieden.

Laten wij ophouden met ‘klein’ te denken en laten wij stevige commerciële ketens creëren om een duurzame economie te verwezenlijken.

En vergeet niet dat Natuur, Cultuur, Rust en Veiligheid onze solide economische pijlers moeten blijven.

Aan onze gehele bevolking een voorspoedig 2024 waar er vooruitgang moet zijn voor iedereen. En dat is mogelijk als iedereen de krachten bundelt en positief blijft. Een gelukkig nieuwjaar.

