No tin pashènt ku Covid-19 den hòspital na Boneiru

15 jan 2024

Aruba i Kòrsou tin hopi pashènt den hòspital ku Covid-19 òf grip.

Aktualmente na Boneiru no a hospitalisá ningun pashènt ku Covid-19. Asina dòkter Michael Mercuur, hefe di departamento di Salubridat Públiko ta duna di konosé. “Na BonLab i na e laboratorio di Fundashon Mariadal no tin un oumento di infekshon respiratorio, manera Covid-19. Serka e dòkternan di kas tampoko. Nos ta den kontakto estrecho ku nan”, segun deklarashon di Mercuur.

Na Boneiru no tin persona den hospital tampoko pa motibu di grip. Aruba i Kòrsou tin hopi pashènt den hòspital ku Covid-19 òf grip. “Pa e motibu akí hendenan na Boneiru ta puntra nan mes kon e situashon ta na Boneiru. Nos situashon ta favorabel, pero nos tin ku tene kuenta ku esaki por kambia. Prinsipalmente pa motibu ku tin hopi tráfiko entre Boneiru, Aruba i Kòrsou.”

Tin hende ku por bira gravemente malu si nan haña grip òf Covid-19. Ta trata di hende grandi i hende ku tin un malesa ku no ta kura. Por ehèmpel hende ku diabétis, malesa di pulmon, malesa di nir, malesa kardiovaskular i pashènt ku kanser. E konseho na e hendenan akí ta pa bai pasa e angua kontra corona.

Esaki por ku sita riba djaweps for di 10:00 or te 12:00 or na departamento di Salubridat Públiko na Kaya Gilberto F. Croes 24. Por traha sita via e number grátis 0800 0800. Hende ku tin un salú débil por pasa e angua di grip serka nan dòkter di kas.

Un persona ku tin keho manera kentura, tosamentu i keho di nanishi i garganta, por sòru pa no kontagiá otro hende. Ta importante pa tene distansia, ventilá tur espasio bon, laba man regularmente i tosa òf nister den èlebog. Si e kehonan ta bira mas serio rápidamente i un hende ta haña difikultat pa hala rosea òf ta bira konfundí, e persona akí mester bai ‘huisartsenpost’ mesora. Òf e tin ku bai ayudo di emergensia.

Geen patiënten met Covid-19 in ziekenhuis op Bonaire

Op Aruba en Curaçao zijn veel patiënten met Covid-19 of griep in het ziekenhuis opgenomen.

Op Bonaire zijn nu geen patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen. Zo laat dokter Michael Mercuur, hoofd van de afdeling Publieke Gezondheid weten. “Bij Bonlab en het lab van Fundashon Mariadal is er geen toename van infecties aan de luchtwegen, zoals Covid-19. Bij de huisartsen ook niet. We staan in nauw contact met hen,” zo verklaart Mercuur.

Er zijn op Bonaire ook geen mensen met griep in het ziekenhuis opgenomen. Op Aruba en Curaçao zijn veel patiënten met Covid-19 of griep in het ziekenhuis opgenomen. “Hierdoor vragen mensen op Bonaire zich af hoe ons eiland ervoor staat. Onze situatie is gunstig maar we moeten wel rekening houden dat het zou kunnen veranderen. Vooral omdat er veel verkeer is tussen Bonaire, Aruba en Curaçao.”

Er zijn mensen die ernstig ziek kunnen worden als ze griep of Covid-19 krijgen. Het gaat om ouderen en mensen met een ziekte die ze voor het leven hebben. Bijvoorbeeld diabetes, longziekten, nierziekten, hart- en vaatziekten, kanker. Het advies aan deze mensen is om de coronaprik te halen.

Dat kan op afspraak op donderdag van 10:00 – 12:00 uur bij de afdeling Publieke Gezondheid, Kaya Gilberto F. Croes 24. Afspraken kunnen via het gratis nummer 0800 0800 worden gemaakt. Personen met een zwakke gezondheid kunnen de griepprik bij hun huisarts halen.

Iemand met klachten zoals koorts, hoesten, neus- en keelklachten, kan ervoor zorgen dat anderen niet besmet raken. Het is belangrijk om afstand te houden, ruimten goed te luchten, de handen regelmatig te wassen en te hoesten of niezen in de elleboog. Als de klachten snel verergeren en iemand kortademig of verward wordt, moet de persoon meteen naar de huisartsenpost. Of naar de spoedeisende hulp.