Wikènt di waterpolo na pisina flotante

Kralendijk – E waf flotante na altura di Parke Tului for di djabièrnè te ku djadumingu ta un poko mas drùk ku kustumber, relashoná ku un wikènt di waterpolo.

Indebon ta pidi tantu e usuarionan di e waf i e hungadónan di waterpolo pa tene kuenta ku otro. Ta trata di djabièrnè 8 di sèptèmber for di 15:00 or te 18:00 or, djasabra 9 di sèptèmber for di 15:00 or te 18:00 or i djadumingu 10 di sèptèmber for di 09:00 or te 12:00 or.

Efekto positivo

Dos biaha pa aña Bonaire Barracudas’ tin un interkambio ku e hungadónan di waterpolo di Orca’s Curacao. Banda di hunga vários wega, durante e wikènt tin hopi oportunidat pa kompartí konosementu serka e coachnan/treinernan i konekshon sosial entre hóbennan di Boneiru i Kòrsou. Ta verwagt ku visibilidat di e torneo hubenil akí lo por tin un efekto positivo riba hóbennan boneriano.

Waterpolo-weekend bij drijvend zwembad

Kralendijk – De ‘floating pier’ ter hoogte van Parke Tului is van vrijdag tot en met zondag iets drukker dan gebruikelijk, in verband met een waterpolo-weekend.

Indebon vraagt zowel de gebruikers van de pier en de waterpoloërs om rekening te houden met elkaar. Het gaat om vrijdag 8 september van 15:00 tot 18:00 uur, zaterdag 9 september van 15:00 tot 18:00 uur en zondag 10 september van 09:00 tot 12:00 uur.

Positief effect

Bonaire Barracudas’ heeft twee keer per jaar een uitwisseling met de waterpoloërs van Orca’s Curaçao. Naast het spelen van diverse wedstrijden is er gedurende het weekend volop gelegenheid tot kennisuitdeling bij de coaches/trainers en sociale binding tussen de jeugd van Bonaire en Curaçao. Verwacht wordt dat de zichtbaarheid van dit jeugdtoernooi een positief effect kan hebben op de Bonairiaanse jeugd.

