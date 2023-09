OM eist vijf jaar cel voor man die zichzelf wil bewapenen tegen de overheid

“Hij was op zoek naar een maandelijks vuurwapen-abonnement”, zo stelt de officier van justitie vandaag in haar requisitoir. Een 48-jarige verdachte staat terecht voor poging om een gewoonte te maken van het voorhanden hebben van vuurwapens. Hij bestelde in een periode van een paar weken acht automatische Glocks, dubbele en verlengde patroonhouders, een demper, een richter en 400 stuks munitie.

Het onderzoek gaat van start als op 16 mei 2023 bij het landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum informatie binnenkomt dat een man wapens probeert te kopen op internet. Hierop is door de politie contact gelegd met de verdachte om achter zijn identiteit te komen. Een aantal dagen later vindt er een afspraak plaats waarbij verdachte in gesprek gaat met twee agenten die zich voordoen als wapenverkopers. Het baart de agenten zorgen dat de verdachte niet alleen een bestelling doet van automatische vuurwapens, dubbele patroonhouders en patronen, maar ook uit eigen beweging uit de doeken doet, dat de wapens bedoeld zijn voor zijn zelfvoorzienende community van ex-militairen.

Soeverein

De verdachte noemt zichzelf tegenover de wapenverkopers soeverein en legt uit dat hij anti-overheid is en dat “ze zich aan het bewapenen zijn tegen de overheid.”

De officier van justitie haalt in haar requisitoir de publicatie “anti-institutioneel extremisme in Nederland” aan, waarin de AIVD inzicht geeft in de dreiging die dit fenomeen vormt voor de democratische rechtsorde. Soevereinen maken onderdeel uit van deze groep anti-instutioneel extremisten.

“Volgens het dreigingsbeeld van de AIVD is het gedrag van verdachte in te schatten als een reëel geweldsdreiging”, zo stelt de officier.

Chatgeschiedenis

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte al langer de wens om over wapens te beschikken. Zo blijkt uit onderzoek van zijn telefoon dat hij al sinds augustus 2022 op zoek is. In zijn chatgeschiedenis worden de zinnen: “Lets arm ourselves” en “Een gewapend mens is vrij, een ongewapend mens is een slaaf”, gevonden.

Eis

Uiteindelijk blijft het ook niet bij één bestelling, maar doet de verdachte ook een tweede bestelling. Hij geeft ook aan dat hij op zoek is naar een “baby-glock”, want hij wil zijn kinderen graag leren schieten.

Gezien de ernst van het feit en de strafverzwarende omstandigheden kan wat het OM betreft niet anders gereageerd worden dan met het opleggen van een forse gevangenisstraf. Ze eist dan ook vijf jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.