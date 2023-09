Twee actievoerders nog vast voor gevaarlijke situatie A12

Beeld: ©ANP Foto / John van der Tol

Actievoerders die zaterdag en zondag deelnamen aan de verboden blokkade van de Utrechtsebaan, werden door de politie aangehouden en van de A12 verwijderd. Zij zijn met stadsbussen en touringcars naar het ADO-stadion gebracht. Zaterdag hebben twee activisten een buschauffeur gehinderd waardoor de bus – die op dat moment 100 kilometer per uur reed – is gaan slingeren.

Een van de verdachten heeft een boete gekregen voor het veroorzaken van gevaar op de weg. De andere verdachte is naar het bureau gebracht en heeft daar enige tijd vast gezeten omdat zijn identiteit niet kon worden vastgesteld. Toen dat was gelukt is hij vrijgelaten. Hoe de zaak wordt afgedaan wordt later beslist.

Aanrijding voorkomen

Zondag werd de A12 opnieuw geblokkeerd. Bij deze en eerdere blokkades zag de politie zich omwille van de veiligheid genoodzaakt om de weg af te sluiten zodra duidelijk wordt dat een niet te stoppen massa de weg op zal lopen. Rond 11.45 uur stopten meerdere auto’s op de Utrechtsebaan om de blokkade te starten. Op dat moment was de politie nog niet klaar met het afsluiten van de weg. Een personenbusje dat achterop kwam rijden kon een aanrijding voorkomen door op tijd te remmen.

Twee activisten die uit de stilstaande auto’s stapten, zijn door de politie aangehouden voor het veroorzaken van een gevaarlijke verkeerssituatie. Ze zijn naar het politiebureau gebracht, maandag wordt besloten of zij zullen worden voorgeleid.

Drone

Verder werd zaterdag nog de piloot van een drone aangehouden. De verdachte maakte opnamen voor een documentaire, maar vloog daarvoor met de drone boven de menigte, wat niet is toegestaan. Daarnaast geldt in dit deel van Den Haag een no-flyzone voor drones, dus het is verboden daar met een drone te vliegen. Verdachte is na verhoor vrijgelaten, ook over de afdoening in deze zaak wordt later beslist.

Een activist die zaterdag werd opgepakt voor baldadigheid heeft hiervoor een bekeuring gekregen. Twee anderen die zondag zijn aangehouden voor belemmering van de ME in hun werk, zullen later horen wat er met hun zaak gebeurt.

Verder geen vervolging

Bij de blokkade op zaterdag zijn ruim 2400 mensen aangehouden en van de weg verwijderd. Op zondag waren het er aanzienlijk minder, ruim 500. Zij werden allen opgepakt voor overtreding van de Wom, de wet openbare manifestaties. De burgemeester had een demonstratie op deze plek verboden, daar hebben zij niet naar geluisterd. Het Openbaar Ministerie heeft eerder al besloten hiervoor niet te zullen vervolgen. (zie hiervoor ook de Vraag & antwoord uit mei, onder dit persbericht gevoegd) Overtreding van de Wom is een gering strafbaar feit en in eerdere strafzaken die speelden rond demonstraties is ook gebleken dat de rechter bij enkel overtreding van de Wom de aanhouding op zichzelf genoeg straf vindt. Activisten vervolgen dient dus geen doel. Ze zijn wel aangehouden om zo het strafbare feit te kunnen beëindigen.

Bij de blokkades zijn ook enkele tientallen minderjarigen aangehouden. Zij zijn geïdentificeerd om contact te kunnen leggen met hun ouders of verzorgers. De overheid heeft een zorgplicht, dus kinderen worden niet zonder overleg heengezonden.