Tijdelijke Commissie Landspakket Curaçao

Referentie: GMPNP2023/118

Geachte Voorzitter van de Staten van Curaçao,

Refererend aan het schrijven d.d. 7 juli 2023 met onderwerp aanbieding UA

Q3/2023 en voorstel tijdelijke commissie Landspakket Curaçao, van de Minister

President, de heer G. Pisas, aan de Voorzitter van de Staten, vraag ik uw

bijzondere aandacht voor het hierna volgende.

Zoals u welbekend heb ik naar aanleiding van het indrukwekkende adviesrapport

van mijn persoonlijke stagiaire politiek medewerker de heer Julian Brouwers

getiteld ‘Controlerende Taak Parlement Landspakket Curaçao’, de dringende

noodzaak onderkend, zoals ook blijkt uit mijn schrijven d.d 30 juni 2023, om de

Staten in overweging te geven een tijdelijke commissie in het leven te roepen die

belast wordt met onderwerpen aangaande het Landspakket Curaçao en

Onderlinge Regeling. Het is positief dat de Minister President, de heer Pisas, de

behoefte heeft gevoeld om de Staten te wijzen op aandachtspunten met

betrekking tot het instellen van een tijdelijke commissie, zoals vermeld zijn aanhef.

Het toont aan dat hij betrokken is bij het onderwerp en het belang ervan erkent.

Het is waardevol dat er aandacht wordt besteed aan dit onderwerp, zelfs als er

meningsverschillen zijn.

Wilhelminaplein 4  Willemstad  Curaçao

telefòn +599 9 434-6000  fax +599 9 461-4491  e-mail: info@parlamento.cw  website: http://www.parlamento.cw 2

Ik meen dat het gebrek aan fiducie zijdens de Minister President ongegrond is.

Dit niet alleen omdat de genoemde aandachtpunten van de Minister President het

instellen van een tijdelijke commissie juist bevorderen, doch vooral omdat in deze

aandachtspunten elementaire kennis terzake de werkzaamheden van vaste

commissies ontbreekt.

In het schrijven wordt als wijze van voorbeeld genoemd de toelichting die de

Nationale Hervormingscommissie van de Regering van Curaçao heeft gegeven

aan de Centrale Commissie van de Staten. Tevens wordt verwezen naar de

bevoegdheden van de Staten, zoals deze bevoegdheden zouden blijken uit de

Onderlinge Regeling. Voorts wordt te berde gebracht dat de Staten steeds tijdig

worden geïnformeerd en dat de Staten derhalve in staat worden gesteld om de

monitoringrol zo goed mogelijk uit te voeren. De Minister President spreekt

vervolgens de vrees uit dat de Staten zich niet gaan bezig houden met

aangelegenheden waarin slechts de regering bevoegd is, quod non.

De vrees van de minister president is onnodig en vindt geen steun in noch mijn

voorstel om een tijdelijke commissie in te stellen, noch het Reglement van Orde.

Ingevolge artikel 45 van het Reglement van Orde, kunnen de Staten voor ieder

Ministerie een vaste commissie instellen. U weet dat de Staten ook voor ieder

Ministerie een vaste commissie heeft ingesteld, op het Ministerie van Algemene

Zaken na. Er bestaat aldus in de Staten geen vaste commissie Algemene Zaken.

Deze belangrijke onderwerpen die onder deze Ministerie ressorteren, worden

derhalve weinig c.q. onvoldoende geadresseerd. Ik constateer dat de Minister

President in zijn schrijven geen rekening hiermede heeft gehouden.

Voorts wordt in het schrijven zijdens de Minister President gesteld dat informatie

tijdig aan de Staten wordt aangeboden. Ook hier wordt weinig tot minimaal blijk

gegeven omtrent het feit dat de informatie, zoals overigens ook aangegeven in het

stageverslag, in het luchtledig blijft hangen. Immers er bestaat in de Staten

onvoldoende monitor c.q. er bestaat geen vaste commissie die vanuit de Staten

het verloop van de uitvoeringsagenda en rapportages monitort. Mijn voorstel

beoogt dit gebrek te verhelpen.

Dat de minister president de vrees uitspreekt dat de Staten ‘zich bezig gaat

houden met aangelegenheden waarin slechts de regering bevoegd is’ is vreemd.

Immers ingevolge artikel 25 van het Reglement van Orde, blijkt bijvoorbeeld dat

een commissie personen of instellingen kan uitnodigen om nadere inlichtingen te

verstrekken ten behoeve van het werk van de commissie. Vast staat dat de taken

en bevoegdheden van de commissies omschreven worden in het Reglement van

Orde. De commissie is aldus gebonden aan het Reglement van Orde. De

opmerking zijdens de Minister President, al zou de Staten actief betrokken willen

zijn bij de onderhandelingen en besluitvorming over de inhoud of de prioritering

van de hervormingsmaatregelen die in het Landspakket zijn opgenomen, ontbeert

in het licht van het voorgaande, elke logica.

Omdat de Staten geen vaste commissie Algemene Zaken kennen, heb ik mede

gelet op het belang van een proactieve Staten, zoals ik nastreef, die de

monitoringsrol en controlerende taak serieus nemen, voorgesteld om de Staten

ex artikel 46 van het Reglement van Orde een tijdelijke commissies Landspakket

Curaçao te laten instellen. Deze commissie kan dan onder meer de door de

regering toegezonden uitvoeringsagenda en uitvoeringsrapportages bespreken en

voorbereiden voor de Staten. Ik zie mutatis mutandis een rol voor deze commissie

zoals de commissie Rijksaangelegenheden en Interparlementaire Relaties doet ten

aanzien van verdragen. Niet de vaste commissie Rijksaangelegenheden en

Interparlementaire Relaties onderhandelt bij verdragen, doch kan de commissie

wel de in het Reglement van Orde vastgestelde voorbereidingswerkzaamheden

verrichten ten behoeve van de Staten. Ook de vaste commissie Landspakket

Curaçao, zal als iedere andere vaste commissie, in besloten kring,

voorbereidingswerkzaamheden verrichten. Het instellen van een tijdelijke

commissie Landspakket Curaçao zal derhalve een aanwinst blijken voor de Staten.

Concluderend blijkt dat de vrees van de Minister President inhoudende dat de

Staten op de stoel van de Regering gaan zitten, is esse impossibile.

Het oprichten van een tijdelijke commissie kan verschillende voordelen hebben.

Het zou het vertrouwen van het volk kunnen vergroten, aangezien het laat zien dat

de Staten serieus werk maken van hun controlerende taak en toezichthoudende

rol. Het waarborgt transparantie en bevordert verantwoording binnen het

openbaar bestuur op een democratische wijze. Gelet op het belang van het

Landspakket voor de bevolking van Curaçao, en gezien het ontbreken van een

vaste commissie Algemene Zaken, kan mijns inziens een tijdelijke commissie

Landspakket Curaçao dit hiaat opvullen. Het is belangrijk om de Staten hierover te

informeren, zodat er een weloverwogen beslissing kan worden genomen. Op deze

manier kan de tijdelijke commissie bijdragen aan een effectief en transparant

proces waar iedereen nauw bij betrokken zijn.

Hoogachtend,

Señor Gwendell Mercelina, Jr.

Miembro di Parlamento (Parlamentario)

Frakshon di Partido Nashonal di Pueblo (PNP

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket